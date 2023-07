RB Leipzig trifft heute im Rahmen der Vorbereitung auf Udinese Calcio. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist am heutigen Dienstag, den 25. Juli, zum zweiten Mal im Rahmen der Vorbereitungsphase auf die neue Saison im Einsatz. Nach dem lockeren 7:0-Sieg über den Oberligisten FC Grimma vor einer Woche geht es heute gegen einen Klub aus der italienischen Serie A. Im Dolomitenstadion in der österreichischen Stadt Lienz trifft das Team von Trainer Marco Rose auf Udinese Calcio.

Es ist das zweite von insgesamt vier geplanten Testspielen. Am 28. Juli sind in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck zudem bei einem Turnier zwei Tests gegen Ipswich Town und Werder Bremen geplant. Am 12. August beginnt im DFL-Supercup gegen den FC Bayern München für die Roten Bullen dann die Pflichtspielsaison.

© getty RB Leipzig bestreitet gegen Udinese sein zweites Testspiel.

RB Leipzig vs. Udinese Calcio heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Sky trägt heute die Verantwortung für die Übertragung des Testspiels zwischen Leipzig und Udinese. Der Pay-TV-Sender bietet die Begegnung auf gleich drei Sendern an: Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Um 17.55 Uhr werden die Livebilder ausgestrahlt.

Darüber hinaus könnt Ihr Euch beim Livestream von Sky bedienen - auf skysport.de und in der Sky-Sport-App.

RB Leipzig vs. Udinese Calcio heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Udinese Calcio

RB Leipzig vs. Udinese Calcio Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 25. Juli 2023

25. Juli 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Dolomitenstadion, Lienz (Österreich)

Dolomitenstadion, Lienz (Österreich) TV: Sky

Livestream: skysport.de, SkyGo, WOW

