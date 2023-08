Eintracht Frankfurt hat sich für die kommende Conference-League-Saison 2023/24 qualifiziert. Um die Gruppenphase des Europapokalwettbewerbs zu erreichen, müssen die Frankfurter jedoch die Playoffs überstehen. Doch wann spielt die SGE in den Conference-League-Playoffs? SPOX hat für Euch die Antwort.

Eintracht Frankfurt spielt auch im kommenden Jahr international! Schon zum dritten Mal in Folge ist die SGE im Europapokal vertreten. In der Saison 2023/24 nehmen die Frankfurter als einziges deutsches Team an der Conference League teil.

Eintracht Frankfurt in der Conference League, Qualifikation: Wann spielt die SGE in den Playoffs? - Der Zeitplan

Playoffs Hinspiel: 24. August

24. August Playoffs Rückspiel: 31. August

31. August Gruppenphase: 21. September bis 14. Dezember 2023

21. September bis 14. Dezember 2023 Zwischenrunde: 15. und 22. Februar 2024

15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

7. und 14. März 2024 Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 29. Mai 2024

Eintracht Frankfurt beendete die Bundesligasaison 2022/23 als Tabellensiebter. Die SGE qualifizierte sich somit für die Playoffs der Conference League. Vor den Conference-League-Playoffs stehen noch einige Qualifikationsrunden an, die die Frankfurter jedoch überspringen können. Aufgrund des UEFA-Koeffizienten ist die SGE nämlich direkt für die Playoffs der Conference League gesetzt.

Die Conference League startet für Eintracht Frankfurt mit den Playoffs am 24. August. Eine Woche später, am 31. August, findet für die SGE das Playoff-Rückspiel statt. Der Gegner der Eintracht steht noch nicht fest, da die letzte Qualifikationsrunde erst am 17. August über die Bühne geht.

Nach den Conference-League-Playoffs startet circa drei Wochen später die Gruppenphase des Europapokalwettbewerbs. Bis zum 14. Dezember 2023 stehen insgesamt sechs Gruppenspieltage auf dem Programm. Die K.o.-Runden finden allesamt im kommenden Jahr statt, ehe für den 29. Mai 2024 das Finale der Conference League angesetzt ist.

