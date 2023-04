Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft testet heute gegen Brasilien. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Teil zwei des Testspiel-Doppelpacks für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft! Vier Tage nach dem Freundschaftsspiel in den Niederlanden steht für die DFB-Frauen am heutigen Dienstag, 11. April, der nächste Härtetest auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. In Nürnberg ist mit Brasilien eine der besten Frauen-Nationalmannschaften der Gegner. Spielbeginn im Max-Morlock-Stadion ist um 18 Uhr.

Gegen den möglichen WM-Achtelfinalgegner wird eine sehr körperliche Partie erwartet. Und das ist mit Blick auf die WM auch gut so. "Wir wollen auf dem Niveau zeigen, dass wir auf den Punkt voll da sein können und körperlich gegenhalten", versicherte Sydney Lohmann vom FC Bayern München.

Gegen Brasilien kann Deutschland eine positive Bilanz vorweisen. Von bisher zwölf Spielen gegeneinander gewann Deutschland siebenmal, zuletzt 2017 in einem Freundschaftsspiel mit 3:1.

Deutschland vs. Brasilien, Übertragung: Länderspiel der Frauen heute live im TV und Livestream

Anders als das Spiel bei den Niederlanden wird das heutige Testspiel der DFB-Frauen live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte dafür hat sich die ARD gesichert. Auf Das Erste beginnt die Übertragung um 17.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Bernd Schmelzer

Moderator: Claus Lufen

Expertin: Nia Künzer

Zusätzlich bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an, den Ihr in der ARD-Mediathek und die dazugehörige App abrufen könnt.

© getty Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlängerte ihren Vertrag kürzlich bis 2025.

Deutschland: Kader der Frauen-Nationalmannschaft gegen Brasilien

Melanie Leupolz soll heute ihr Comeback im Nationalteam mit einer Spezialmaske geben. Die Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea ist nach ihrer Babypause erstmals wieder beim Nationalteam dabei. Ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes musste sie am vergangenen Mittwoch aber ihre gebrochene Nase richten lassen, weshalb sie gegen die Niederlande noch pausierte.

Insgesamt umfasst der Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 28 Spielerinnen.