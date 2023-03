Nach dem durchwachsenen vergangenen Länderspieljahr will das DFB-Team 2023 den Umbruch schaffen. Hier gibt's alle Infos zum kommenden Spielplan, den Terminen, den Gegnern sowie der Übertragung.

Das Jahr 2022 war aus deutscher Sicht gewiss eines zum Vergessen: Erneut scheiterte die Nationalelf in der Gruppenphase einer Fußball-Weltmeisterschaft. Doch zum Glück ergibt sich schon bald die Chance auf Wiedergutmachung, und die will man nutzen.

Denn bereits im Jahr 2024 wartet das nächste große internationale Turnier: die Heim-EM. In über zehn deutschen Städten und Stadien werden sich dann die besten Fußballer Europas versammeln und versuchen, Titelverteidiger Italien von Europas Thron zu stoßen.

Doch bis es so weit ist, hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick noch einiges an Aufarbeitung und Vorbereitung zu leisten.

Alle Infos zu den geplanten Länderspielen im Jahr 2023 findet Ihr in diesem Artikel.

© getty Nach der enttäuschenden WM 2022: Kann Deutschland bei der Heim-EM 2024 Wiedergutmachung leisten?

DFB-Team, Länderspiele 2023: Spielplan, Termine, Gegner, Übertragungen

Stand jetzt haben sich die Verantwortlichen des DFB-Teams auf zwei Testspiele geeinigt. Diese werden zum Ende des Monats März stattfinden, also dann, wenn sich die übrigen europäischen Bewerber in der EM-Qualifikation messen. Deutschland, als Gastgebernation, stand eine Teilnahme an der Qualifikation frei, letztendlich entschieden sich Bundestrainer Hansi Flick und Co. aber dagegen.

DFB-Team, Länderspiele 2023: Spielplan, Gegner

Das erste Länderspiel des laufenden Kalenderjahres wird das DFB-Team gegen die Nationalmannschaft Perus austragen. La Blanquirroja (die Rot-Weißen) befinden sich derzeit in der Vorbereitungsphase für die Copa América, dem südamerikanischen Pendant zur Europameisterschaft, die zeitgleich 2024 stattfinden soll.

Das zweite Duell wurde gegen die Auswahl Belgiens angesetzt. Das Match könnte besondere Brisanz mit sich bringen, da Ex-Leipzig und -Schalke-Trainer Dominico Tedesco bei den "Roten Teufeln" an der Seitenlinie steht.

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 25.03.2023 20.45 Uhr Deutschland vs. Peru Mainz 28.03.2023 20.45 Uhr Deutschland vs. Belgien Köln

DFB-Team, Länderspiele 2023: Übertragungen

Wie der DFB auf der eigenen Website bestätigte, werden beide Partien Deutschlands im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte des Spiels gegen Peru (25.03./20.45 Uhr) hat sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF gesichert.

Wer dagegen das Aufeinandertreffen mit Belgien (28.03./20.45 Uhr) nicht verpassen will, muss dafür den Privatsender RTL einschalten.

Genauere Informationen zu den Übertragungszeiten, Kommentatoren und Zugriffsbeschränkungen im TV und Livestream werden wir zu einem späteren Zeitpunkt bei SPOX thematisieren.

DFB-Team, Länderspiele 2023: Weitere Gegner

Bei den zwei genannten Testspielen wird es in diesem Jahr sicher nicht bleiben. Zwar steht aktuell noch nicht fest, gegen wen das DFB-Team antreten wird, jedoch lässt sich bereits jetzt erahnen, wann die zukünftigen Spiele vonstatten gehen werden.

© getty Das Olympiastadion in Berlin erstrahlt in den Farben der EURO 2024 und wird der Austragungsort für das Finale der EM in Deutschland.

So ist davon auszugehen, dass man sich auch in Zukunft die Länderspielpausen, die für die EM-Qualifikation eingeplant wurden, zunutze machen wird. An den folgenden Daten ist dies der Fall:

16. bis 20. Juni

07. bis 12. September

12. bis 17. Oktober

16. bis 21. November

DFB-Team, Länderspiele 2023: Der voraussichtliche Testspielkader