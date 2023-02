DFB Team: Bundestrainer Hansi Flick unterstreicht Wille zur Erneuerung

Hansi Flick hat seinen Willen zur personellen Erneuerung der deutschen Nationalmannschaft untermauert und will auf dem Weg zur Heim-EM 2024 einen "Schwerpunkt" auf die Defensive legen. "Wir wollen die Zeit bis zur EM nutzen und den einen oder anderen jungen Spieler testen", sagte der Bundestrainer bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt seit dem WM-Desaster in Köln.

"Man muss spüren, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die fightet und viel Leidenschaft zeigt", betonte Flick vor dem Neustart der DFB-Auswahl Ende März und ergänzte: "Wer will und das zeigt, kann gerne dabei sein."

Flick unternahm mit seinem Handballkollegen Alfred Gislason eine Jungfernfahrt mit einer Straßenbahn ("EURO 2024") vom RheinEnergie-Stadion zur Lanxess Arena. Die Spielstätten sind Standorte der EM-Turniere im Fußball (14. Juni bis 14. Juli 2024) und Handball (10. bis 28. Januar 2024).

Flick brennt auf die Länderspiele gegen Peru und Belgien (25. und 28. März): "Es ist wichtig, dass wir wieder auf den Platz können und zeigen, was in uns steckt." Seine Mannschaft soll "offensiven, schönen und erfolgreichen Fußball" spielen, müsse sich aber nach dem Vorbild der erfolgreichen WM-Teams in der Defensive steigern: "Wir müssen kompromisslos verteidigen."

In der Diskussion um frühere Anstoßzeiten bei Länderspielen sieht Flick keinen baldigen Durchbruch. "Das sind Dinge, die wir immer wieder ansprechen, aber keinen Konsens finden", sagte er.

Flick stellt klar: Marc-André ter Stegen vorerst Nummer 1

Der "ewige" Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen ist nach der Verletzung von Kapitän Manuel Neuer vorerst die Nummer eins im deutschen Tor. Das stellte Bundestrainer Hansi Flick am Dienstag klar.

"Wir haben uns zu diesem Thema schon öfter geäußert und und unsere Reihenfolge ganz klar aufgezeigt", betonte Flick. Diese Reihenfolge war für ihn immer: Bayern-Keeper Neuer vor ter Stegen (FC Barcelona) und dem Frankfurter Kevin Trapp. So war es auch bei der WM in Katar.

Grundsätzlich habe er "auf dieser Position am wenigsten Probleme", meinte Flick. Er sieht "drei, vier, fünf Torhüter, die zur Weltspitze gehören. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen".

Ter Stegen hatte erst am Montag in einem Interview mit dem kicker seine Ambitionen untermauert, Neuer beim Neustart der DFB-Auswahl gegen Peru und Belgien am 25. und 28. März zu ersetzen. Mit Blick auf die Heim-EM 2024 will der 30-Jährige den Stammplatz im deutschen Tor erobern.