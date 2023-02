Klub WM: Termine, Spielplan, Teams, Übertragung im TV und Livestream

In Marokko spielen sieben Mannschaften bei der Klub WM um den Titel. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen zu dem Turnier.

Klub WM: Termine

Nur etwas mehr als einen Monat nach Beendigung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, wird bereits um den nächsten Titel im weltweiten Fußball gespielt. Vom 1. bis 11. Februar findet in Marokko die Klub WM 2022 statt. Gespielt wird in den beiden marokkanischen Städten Tanger und Rabat.

Das Eröffnungsspiel fand am 1. Februar in Tanger statt, um den Sieg wird am 11. Februar dann in Rabat gespielt.

Klub WM: Teams

Bei der Klub WM 2022 spielen sieben Teams um den Titel. Dabei handelt es sich wie in den Vorjahren um die fünf Sieger der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubebene aus Afrika (CAF), der Karibik, Nord- und Zentralamerika (CONCACAF), Südamerika (CONMEBOL), Europa (UEFA) und Ozeanien (OFC). Da das Finale der Champions League des asiatischen Kontinentalverbandes (AFC) erst nach der Klub sattfindet, wurde al-Hilal vom Verband nominiert. Den siebten Teilnehmer stellt normalerweise der Gastgeber. Da Wyhad Casablanca die afrikanische Champions League gewann, nimmt al Ahly SC aus Ägypten als Zweiter der CAF-Champions-League an der Klub WM 2022 teil.

FIFA-Klub WM: Die teilnehmenden Teams im Überblick

Verband Mannschaft AFC (Asien) al-Hilal (vom Kontinentalverband nominiert) UEFA (Europa) Real Madrid CONCACAF (Karibik, Nord-und Zentralamerika) Seattle Sounders CAF (Afrika) Wyhad Casablanca CONMEBOL (Südamerika) Flamengo Rio de Janeiro OFC (Ozeanien) Auckland City FC CAF (Afrika) al-Ahly SC (Zweiter der Champions League)

Klub WM: Spielplan

Die Klub WM 2022 begann mit dem Ausscheidungsspiel zwischen al-Ahly SC und Auckland City FC. In diesem setzten sich die Ägypter mit 3:0 durch und zogen somit ins Viertelfinale ein. Dieses besteht nur aus zwei Spielen, da die Kontinentalmeister aus Europa und Südamerika - Real Madrid und Flamengo Rio de Janeiro - für das Halbfinale gesetzt sind. Das Finale findet am 11. Februar statt.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Ergebnis Ausscheidungsspiel 1. Februar 20 Uhr al-Ahly SC - Auckland City FC 3:0 Viertelfinale 1 4. Februar 15.30 Uhr Wyhad Casablanca - al-Hilal Viertelfinale 2 4. Februar 18 Uhr Seattle Sounders - al-Ahly SC Halbfinale 1 7. Februar 20 Uhr Flamengo Rio de Janeiro - Sieger VF 2 Halbfinale 2 8. Februar 20 Uhr Real Madrid - Sieger VF 1 Spiel um Platz 3 11. Februar 16.30 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Finale 11. Februar 20 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Klub WM: Übertragung im TV und Livestream

Im vergangenen Jahr zeigte der Privatsender Sport1 die Spiele der Klub WM 2021 live im Free-TV. Das ist bei der jetzigen Ausgabe der Klub WM nicht der Fall. Generell gibt es keine Liveübertragungen im TV - weder im Free-TV, noch im Pay-TV.

Live verfolgen könnt Ihr die Spiele dennoch - und das auch noch kostenlos. Nach einer kurzen Registrierung bei FIFA+ habt Ihr Zugriff auf die Liveübertragungen der Spiele. Die Livestreams könnt Ihr über den Webbrowser und auch über die entsprechende App auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen.

© getty Im Vorjahr gewann der FC Chelsea die Klub WM.

Klub-WM: Die bisherigen Gewinner

Rekordsieger der Klub WM, die es in ihrer aktuellen Form seit 2005 gibt, ist Real Madrid. Die Königlichen siegten bisher vier Mal. Im vergangenen Jahr gewann der FC Chelsea die Klub WM. Als einziger Klub aus Deutschland gewann bisher der FC Bayern München die Klub-WM, 2013 und 2020.