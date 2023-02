Real Madrid ist heute im Finale der Klub-Weltmeisterschaft gefordert. Die Königlichen stehen dabei dem Saudi-Team Al-Hilal gegenüber. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Welcher Verein kürt sich zum weltbesten Klub: Real Madrid oder Al-Hilal Riad? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Klub WM, Finale: Real Madrid vs. Al-Hilal heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Favoritenrolle kommt in diesem Duell unstrittig den Madrilenen zu. Auch wenn diese seit dem Restart ihren Rhythmus noch nicht wirklich gefunden haben. So hat sich in der heimischen La Liga der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona in kürzester Zeit von zwei auf acht Punkte vervierfacht. Zuletzt musste sich die Ancelotti-Elf bei RCD Mallorca geschlagen geben (0:1).

Vor Beginn: Ausgetragen werden soll das Duell ab 20.00 Uhr deutscher Zeit. Als Spielstätte dient das Stade Prince Moulay Abdallah in der marokkanischen Hauptstadt Rabat.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Finalbegegnung der Klub-WM zwischen Real Madrid und Al-Hilal.

© getty Folgt auf die Champions League bald schon der nächste Pokal? Gegen Al-Hilal haben Toni Krass und Real Madrid heute die Chance, Klubweltmeister zu werden.

Klub WM, Finale: Real Madrid vs. Al-Hilal heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel wird gleichzeitig auch live im kostenlosen Livestream übertragen. Möglich macht das die Streamingplattform FIFA+. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

