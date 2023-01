Der FC Schalke 04 und Werder Bremen treten am heutigen Samstag zu einem Testspiel gegeneinander an. Zu der Partie wird auch eine Übertragung im TV und Livestream geboten. SPOX verrät dazu in diesem Artikel mehr.

Dort, wo sie Ende April zum 30. Spieltag der Bundesliga im ernsten Pflichtspiel-Rahmen aufeinandertreffen werden, nehmen sie es nun erst einmal ein freundschaftlicher Ebene miteinander auf. Der FC Schalke 04 und Werder Bremen bestreiten am heutigen Samstag, den 14. Januar ein Testspiel in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Anstoß ist dort um 15.30 Uhr.

Am kommenden Wochenende geht es dann für diesen beiden und die restlichen 16 Klubs nach einer langen Pause in der Bundesliga weiter. Bei Schalke und Werder handelt es sich um die beiden Aufsteiger in der laufenden Saison, wobei die Königsblauen auf den direkten Wiederabstieg zusteuern. In der Tabelle belegen sie den letzten Rang, ihr Rückstand auf das rettende Ufer beträgt fünf Punkte.

Die Bremer spielen unter Trainer Ole Werner dagegen eine sehr souveräne Saison, im Klassement liegen sie nach 15 Spieltagen auf dem neunten Platz. Mit dem Abstiegskampf dürfte der SVW wohl nichts zu tun haben, vielmehr sind die internationalen Ränge in der Nähe - auch dank eines Erfolgs gegen Schalke. Anfang November hatte Werder im Weserstadion einen 2:1-Sieg über S04 gefeiert.

Gibt es zu Schalke 04 gegen Werder Bremen heute eine Übertragung im TV und Livestream? SPOX klärt dazu im Folgenden auf.

© getty In der Bundesliga bezwang Werder den FC Schalke in der Hinrunde 2:1.

Schalke 04 vs. Werder Bremen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Verfolgen lässt sich das Testspiel zwischen Schalke und Bremen nicht live im TV, dafür aber einerseits im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Werder Bremen - zudem auch auf Werder.TV, dem vereinseigenen Kanal der Hanseaten. Dieser ist jedoch kostenpflichtig, bedarf also einer vorherigen Registrierung.

Ebenso bietet Schalke auf seinem YouTube-Kanal eine Übertragung des Aufeinandertreffens an. Es besteht also die Möglichkeit, live nichts von dem Duell zu verpassen, auch wenn man nicht gerade vor Ort im Stadion zuschauen kann oder will.

Schalke 04 vs. Werder Bremen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Schalke 04 - Werder Bremen

FC Schalke 04 - Werder Bremen Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 14. Januar 2023

14. Januar 2023 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

VELTINS-Arena, Gelsenkirchen TV: -

- Livestream: Werder und Schalke auf YouTube

Schalke 04: Testspiele und nächste Termine

Schalke hat bereits fünf Testspiele absolviert - und kein einziges für sich entscheiden können. Gegen Rapid Wien, den VfL Osnabrück und den FC Zürich gab es jeweils ein 2:2, zwischendurch gegen Hajduk Split eine 3:4-Niederlage und zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg eine 0:1-Pleite. Bisher eine alles andere als optimale Vorbereitung auf die bald zurückkehrenden Pflichtspiel-Aufgaben.

Termin Begegnung Wettbewerb 9. Dezember, 19.00 Uhr Rapid Wien 2:2 FC Schalke 04 Testspiel 16. Dezember, 18.00 Uhr Hajduk Split 4:3 FC Schalke 04 Testspiel 22. Dezember, 19.00 Uhr VfL Osnabrück 2:2 FC Schalke 04 Testspiel 7. Januar, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - FC Zürich Testspiel 10. Januar, 13.30 Uhr FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg Testspiel 14. Januar, 15.30 Uhr FC Schalke 04 - Werder Bremen Testspiel 21. Januar, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 Bundesliga 24. Januar, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - RB Leipzig Bundesliga

Werder Bremen: Testspiele und nächste Termine

Nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga am 12. November bestritt Werder bislang vier Testspiele - und gewann sie fast alle. Gegen den Heeslinger SC gab es ein 3:1, es folgten ein 1:0 gegen den SV Meppen, ein 2:0 gegen Real Murcia und jüngst ein 2:2 gegen den FC St. Gallen. Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres ist am 21. Januar, dann gastiert der SVW in der Liga beim 1. FC Köln.

Termin Begegnung Rahmen 15. November 2022, 19.00 Uhr Heeslinger SC 1:3 Werder Bremen Testspiel 15. Dezember 2022, 14.00 Uhr Werder Bremen 1:0 SV Meppen Testspiel 4. Januar 2023, 12.30 Uhr Real Murcia 0:2 Werder Bremen Testspiel 8. Januar 2023, 15.30 Uhr FC St. Gallen 2:2 Werder Bremen Testspiel 14. Januar 2023, 15.30 Uhr Werder Bremen - FC Schalke 04 Testspiel 21. Januar 2023, 18.30 Uhr 1. FC Köln - Werder Bremen Bundesliga 25. Januar 2023, 20.30 Uhr Werder Bremen - Union Berlin Bundesliga 28. Januar 2023, 15.30 Uhr Werder Bremen - VfL Wolfsburg Bundesliga

Bundesliga: Tabelle