FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Datum, Termin, Ort, Nominierte

Bald ist es wieder soweit: Die besten Fußballerinnen und Fußballer des Planeten werden durch die FIFA auf großer Bühne gewürdigt. Alle Informationen zum den The Best Awards, inklusive Datum, Termin, Ort und den Nominierten, findet Ihr hier.

Anfang 2023 findet die achte Ausgabe der jährlichen Preisverleihung der FIFA, die The Best Awards, statt. Insgesamt acht Trophäen sollen hierbei eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer finden.

Vor Kurzem hat die FIFA die Liste der möglichen Kandidaten noch einmal stark eingegrenzt. Für jeden Preis wurde eine Shortlist erstellt, die je nach Wettbewerb bis zu 14 Personen beinhaltet.

In den kommenden Tagen und Wochen haben ausgewählte Medienschaffende, Nationaltrainer und -kapitäne sowie auch Fans die Möglichkeit, die besten der Besten zu wählen. Alle Infos dazu sowie den Rahmenbedingungen der Veranstaltung, inklusive dem Datum, Ort und den Nominierten findet Ihr in diesem Artikel.

FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Datum und Termin

Die Preisverleihung der diesjährigen "The Best Awards" wird am 27. Februar stattfinden. Eine exakte Uhrzeit wurde bislang zwar noch nicht genannt, es lässt sich aber vermuten, dass sich diese an der des vergangenen Jahres orientieren wird. 2022 ging das Event um 19 Uhr deutscher Zeit los.

Wer seinen rechtmäßigen Einfluss auf die Vergabe ausüben will, hat dazu auf der FIFA-Website die Möglichkeit. Seit der erstmaligen Veranstaltung im Jahr 2016 haben nämlich auch Fans die Chance, ihre Stimme abzugeben. Ende der möglichen Abgabe ist der 3. Februar.

© imago images In den letzten zwei Jahren musste die Zeremonie coronabedingt virtuell stattfinden. Hier im Bild: Thomas Tuchel bei seiner Dankesrede nach der Wahl zum Trainer des Jahres 2021.

FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Ort

Zum ersten Mal werden die "Best Awards" nun nicht in der Heimat der FIFA, im schweizerischen Nyon, sondern in Frankreichs Hauptstadt Paris veranstaltet.

Ob die Vergabe von nun an auch langfristig hier stattfinden soll oder ob dies nur eine Ausnahme bleibt, ist noch unklar.

FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Nominierte

Insgesamt acht Trophäen sollen im Zuge der "Best Awards 2022" vergeben werden. Dabei werden Pokale jeweils an die besten weiblichen und männlichen Spieler, Trainer und Torhüter vergeben. Die zwei weiteren Preise gebühren dagegen zum einen dem Torschützen des schönsten Tores im abgelaufenen Jahr, dem sogenannten Puskas-Award, sowie einem oder mehreren Fans, die für ihr Verhalten geehrt werden sollen.

© getty Lena Oberdorf steht auf der Shortlist für die FIFA The Best Awards.

FIFA The Best Awards: Die besten Spielerinnen

Insgesamt 14 Spielerinnen wurden von der FIFA für die Shortlist auserwählt. Mit Lena Oberdorf und Alex Popp (beide VfL Wolfsburg) befinden sich darunter auch zwei Deutsche.

Aitana Bonmatí (ESP, FC Barcelona)

Debinha (BRA North Carolina Courage)

Jessie Fleming (CAN, Chelsea FC Women)

Ada Hegerberg (NOR, Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (AUS, Chelsea FC Women)

Beth Mead (ENG, Arsenal WFC)

Vivianne Miedema (NED, Arsenal WFC)

Alex Morgan (USA, San Diego Wave)

Lena Oberdorf (GER, VfL Wolfsburg)

Alexandra Popp (GER, VfL Wolfsburg)

Alexia Putellas (ESP, FC Barcelona)

Wendie Renard (FRA, Olympique Lyonnais)

Keira Walsh (ENG, FC Barcelona)

Leah Williamson (ENG, Arsenal WFC)

FIFA The Best Awards: Die besten Spieler

Auch bei den Männern hat sich die FIFA für genau 14 Spieler entschieden. Anders jedoch als bei den Frauen befindet sich kein einziger deutscher Spieler unter den Auserwählten. Einzig Sadio Mané spielt unterdessen überhaupt in der Bundesliga.

Julián Álvarez (ARG, Manchester City FC)

Jude Bellingham (ENG, Borussia Dortmund)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City FC)

Erling Haaland (NOR, Manchester City FC)

Achraf Hakimi (MAR, Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (POL, FC Barcelona)

Sadio Mané (SEN, FC Bayern München)

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (ARG, Paris Saint-Germain)

Luka Modrić (CRO, Real Madrid CF)

Neymar (BRA, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool FC)

Vinícius Junior (BRA, Real Madrid CF)

FIFA The Best Awards: Die besten Trainerinnen

Wenig überraschend hat es auch bei den Trainerinnen eine bestimmte Deutsche unter die Finalauswahl geschafft: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die es mit den deutschen Frauen bis ins EM-Finale schaffte.

Sonia Bompastor (FRA, Olympique Lyonnais)

Emma Hayes (ENG, Chelsea FC Women)

Bev Priestman (ENG, Kanadisches Nationalteam)

Pia Sundhage (SWE, Brasilianisches Nationalteam)

Martina Voss-Tecklenburg (GER, Deutsches Nationalteam)

Sarina Wiegman (NED, Englisches Nationalteam)

© getty Martina Voss-Tecklenburg steht auf der Shortlist für die FIFA The Best Awards.

FIFA The Best Awards: Die besten Trainer

Wohl insbesondere aufgrund der erst wenige Wochen zurückliegenden WM in Katar ist das Bild der Trainer maßgeblich von Nationalcoaches geprägt. Die größte Überraschung ist wohl die Nominierung von Walid Regragui. Der Marokkaner hatte sein Land als erste afrikanische Nation aller Zeiten in das Halbfinale einer Weltmeisterschaft geführt.

Carlo Ancelotti (ITA, Real Madrid CF)

Didier Deschamps (FRA, Französische Nationalmannschaft)

Pep Guardiola (ESP, Manchester City FC)

Walid Regragui (MAR, Wydad AC / Marokkanische Nationalmannschaft)

Lionel Scaloni (ARG, Argentinische Nationalmannschaft)

FIFA The Best Awards: Die beste Torhüterin

Deutschland beherrscht weiterhin die Torhüterinnenfrage! Mit Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women) und Merle Frohms (VfL Wolfsburg) befinden sich gleich zwei deutsche Schlussfrauen unter den besten Sechs.

Ann-Katrin Berger (GER, Chelsea FC Women)

Mary Earps (ENG, Manchester United WFC)

Christiane Endler (CHL, Olympique Lyonnais)

Merle Frohms (GER, VfL Wolfsburg)

Alyssa Naeher (USA, Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil (ESP, FC Barcelona)

FIFA The Best Awards: Puskás Award

Wer hat das beste und schönste Tor im Jahr 2022 geschossen? In dieser Frage soll der Puskás Award, benannt nach dem legendären ungarischen Stürmer Ferenc Puskás, Aufschluss bieten.

Mario Balotelli (ITA): Adana Demirspor vs. Göztepe Spor Kulübü (Süper Lig) - 22. Mai 2022

(ITA): Adana Demirspor vs. Göztepe Spor Kulübü (Süper Lig) - 22. Mai 2022 Amandine Henry (FRA): FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais (Frauen Champions League) - 21. Mai 2022

(FRA): FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais (Frauen Champions League) - 21. Mai 2022 Théo Hernández (FRA): AC Milan vs. Atalanta (Serie A) - 15. Mai 2022

(FRA): AC Milan vs. Atalanta (Serie A) - 15. Mai 2022 Alou Kuol (AUS): Iraq U23 vs. Australia U23 (AFC U23 Asien Cup) - 4. Juni 2022

(AUS): Iraq U23 vs. Australia U23 (AFC U23 Asien Cup) - 4. Juni 2022 Kylian Mbappé (FRA): Argentina vs. France (WM 2022) - 18. Dezember 2022

(FRA): Argentina vs. France (WM 2022) - 18. Dezember 2022 Francisco González Metilli (ARG): Club Atlético Central Córdoba vs. Club Atlético Rosario Central (Primera División) - 1. August 2022

(ARG): Club Atlético Central Córdoba vs. Club Atlético Rosario Central (Primera División) - 1. August 2022 Marcin Oleksy (POL): Warta Poznań vs. Stal Rzeszów (PZU Amp Futbol Ekstraklasa) - 6. November 2022

(POL): Warta Poznań vs. Stal Rzeszów (PZU Amp Futbol Ekstraklasa) - 6. November 2022 Salma Paralluelo (ESP): FC Barcelona vs. Villarreal CF (Liga F) - 2. April 2022

(ESP): FC Barcelona vs. Villarreal CF (Liga F) - 2. April 2022 Dimitri Payet (FRA): Olympique de Marseille vs. PAOK Thessaloniki (UEFA Europa Conference League) - 7. April 2022

(FRA): Olympique de Marseille vs. PAOK Thessaloniki (UEFA Europa Conference League) - 7. April 2022 Richarlison (BRA): Brasilien vs. Serbien (WM 2022) - 24. November 2022

(BRA): Brasilien vs. Serbien (WM 2022) - 24. November 2022 Alessia Russo (ENG): England vs. Schweden (Frauen-EM 2022) 26. Juli 2022

FIFA Fan Award

Abdullah Al Salmi (SAU): Der Mann aus dem saudi-arabischen Jeddah war aus seiner Heimatstadt den ganzen Weg bis nach Katar zu Fuß gelaufen, um sein Land bei der WM zu unterstützen.

(SAU): Der Mann aus dem saudi-arabischen Jeddah war aus seiner Heimatstadt den ganzen Weg bis nach Katar zu Fuß gelaufen, um sein Land bei der WM zu unterstützen. Die Argentinischen Fußballfans: In großen Zahlen waren die argentinischen Fans den Weg nach Katar angetreten, um ihrem Land die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Bei vielen Spielen mit argentinischer Beteiligung glich die Atmosphäre einem Heimspiel für die Südamerikaner.

In großen Zahlen waren die argentinischen Fans den Weg nach Katar angetreten, um ihrem Land die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Bei vielen Spielen mit argentinischer Beteiligung glich die Atmosphäre einem Heimspiel für die Südamerikaner. Die Japanischen Fußballfans: Die Ostasiaten beeindruckten vor allem mit ihrer tollen Moral nach allen Spielen ihre Sitzplätze gepflegt und ordentlich zu hinterlassen.

FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Datum, Termin, Ort, Nominierte - Gewinner der letzten Saison