Im zweiten Halbfinale des spanischen Superpokals treffen heute der FC Barcelona und Real Betis Sevilla aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Supercopa, FC Barcelona vs. Real Betis: Datum, Anstoß, Ort, Infos

In der Partie zwischen dem FC Barcelona und Real Betis Sevilla wird am heutigen Donnerstag, 12. Januar, der zweite Finalist der spanischen Supercopa, dem Superpokal, ermittelt. Das Spiel findet nicht in Spanien statt, sondern in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Im King Fahd Stadium wird die Partie um 20 Uhr angepfiffen.

Die spanische Supercopa wird seit einigen Jahren im Final-Four-Modus ausgetragen, seit 2020 in Riad. In diesem Jahr spielen Real Madrid (Meister), der FC Barcelona (Vizemeister), Real Betis (Pokalsieger) und der FC Valencia (Vize-Pokalsieger) um den Titel. Im ersten Halbfinale setzte sich Real Madrid am Mittwochabend mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia durch. Das Finale findet am kommenden Sonntag, 15. Januar, statt.

Supercopa Espana 2023 im Überblick

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 11. Januar Halbfinale Real Madrid FC Valencia 4:3 i.E. 12. Januar Halbfinale FC Barcelona Real Betis 15. Januar Finale Real Madrid Sieger Halbfinale 2

FC Barcelona vs. Real Betis, Übertragung: Supercopa heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird FC Barcelona vs. Real Betis heute nicht übertragen. Dafür gibt es eine Übertragung im Pay-TV, für diese zeichnet ab 20 Uhr Sportdigital verantwortlich. Wie Ihr Sportdigital im TV empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sportdigital zeigt das Spiel auch im Livestream. Um Euch das zweite Halbfinale der Supercopa live auf sportdigital.de ansehen zu können benötigt Ihr allerdings ein Abo. Es werden drei Abo-Alternativen mit unterschiedlicher Laufzeit und zu unterschiedlichen Preisen angeboten.

Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN abgeschlossen hat, der kann den spanischen Supercup dort ebenfalls live verfolgen. Grund dafür ist, dass DAZN und Sportdigital eine Kooperation abgeschlossen haben. Durch diese können DAZN-Kunden auf die Inhalte von Sportdigital zugreifen.

Für DAZN benötigt Ihr ebenfalls ein Abo. Hier geben wir Euch einen Überblick über die angebotenen Pakete und deren Preise.

Außerdem haben sich Bild und Sport Bild die Übertragungsrechte an der Supercopa gesichert. Abonnenten von Bild plus können FC Barcelona vs. Real Betis im Livestream verfolgen. Ein Monatsabo kostet 1,99 Euro.

