St. Pauli sagt Testspiel gegen Werder Bremen ab

Werder Bremen muss für das anstehende Trainingslager kurzfristig umdisponieren. Der für den 4. Januar angesetzte Test im spanischen Murcia gegen Zweitligist St. Pauli fällt aus.

"Ich möchte mit der Mannschaft während unseres Trainingslagers mehr Zeit auf dem Platz haben und inhaltlich arbeiten", sagte Fabian Hürzeler am Donnerstag. Der 29-Jährige war am Vorweihnachtstag vom Interimscoach zum Cheftrainer bei den Kiezkickern aufgestiegen.

"Das ist für uns natürlich sehr ärgerlich", sagte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Bremen. "Da schon etliche Ligen den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben oder kurz davor stehen und daher weniger Mannschaften zur Vorbereitung vor Ort sind, war es uns bislang nicht möglich, einen Ersatz zu finden."

Werder fährt vom 2. bis 9. Januar zur Wintervorbereitung in den Süden Spaniens. Am 8. Januar testen die Bremer vor Ort gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, ein weiteres Testspiel wird es nun wohl nicht geben, "auch wenn das natürlich nicht optimal ist", so Fritz.