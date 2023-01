Kaum ist der Jahreswechsel erfolgt, schon stehen die Spieler wieder auf dem Rasen. Im Rahmen eines Testspiels kommt es heute zwischen Dynamo Dresden und dem FSV Zwickau zum Sachsen-Derby. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Auch in der dritten Liga befindet man sich derzeit zwar noch in der Winterpause, die Vorbereitungen für den Rückrundenstart haben aber längst begonnen. Die beiden sächsischen Klubs aus Dresden und Zwickau, die seit geraumer Zeit eine innige Fanfreundschaft verbindet, testen im Zuge dessen ihre aktuelle Formstärke.

Das Duell, das ursprünglich erst am Mittwoch, den 4. Januar hätte stattfinden sollen, wurde nun um einen Tag vorgezogen, wie die Vereine via Twitter mitteilten. Aufgrund von Baumaßnahmen in der GGZ Arena werden keine Zuschauer zugelassen.

Im Ligabetrieb sind beide Vereine zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Die Dresdner, die sich einen direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga auf die Fahne geschrieben hatten, trennen bereits acht Punkte vom Relegationsplatz. Noch angespannter ist die Situation dagegen in Zwickau, wo man bislang nicht über den 17. Tabellenrang, also einen direkten Abstiegsplatz hinauskommt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob und wo eine Übertragung des Spiels im TV und Livestream stattfinden wird.

© getty Das jüngste Ligaduell von Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau endete 0:0.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Dienstag, 3. Januar 2023

Dienstag, 3. Januar 2023 Anpfiff: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielort: GGZ Arena in Zwickau

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fans! Das Spiel zwischen Zwickau und Dresden wird tatsächlich live übertragen. Dabei gibt es jedoch eine Einschränkung. SPOX klärt auf.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute im kostenlosen Livestream

Der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR, wird das Sachsen-Duell heute kostenfrei via Livestream übertragen. Die Ausstrahlung findet sich in der hauseigenen Mediathek des Senders. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Der Start der Übertragung ist für 13 Uhr und damit nur wenige Minuten vor Anpfiff terminiert.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute im TV

Wer sich auf eine Übertragung im linearen Fernsehen gefreut hatte, den oder die müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Es wird keine Ausstrahlung des Spiels im TV geben.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der kommende Spielplan

Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand erst am letzten Spieltag vor der Winterpause statt. In Dresden trennte man sich torlos 0:0.

FSV Zwickau

Datum Wettbewerb Gegner Beginn 03. Januar Testspiel Dynamo Dresden 13.00 Uhr 13. Januar 3. Liga (18. Sp.) VfB Oldenburg 19.00 Uhr 14. Januar Testspiel Carl Zeiss Jena 13.00 Uhr 21. Januar 3. Liga (19. Sp.) 1860 München 14.00 Uhr 28. Januar 3. Liga (20. Sp.) Hallescher FC 14.00 Uhr

Dynamo Dresden

Datum Wettbewerb Gegner Beginn 03. Januar Testspiel FSV Zwickau 13.00 Uhr 07. Januar Testspiel Miedz Liegnitz 13.00 Uhr 15. Januar 3. Liga (18. Sp.) SV Meppen 13.00 Uhr 22. Januar 3. Liga (19. Sp.) VfB Oldenburg 13.00 Uhr 30. Januar 3. Liga (20. Sp.) 1860 München 19.00 Uhr

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Die aktuelle Tabelle in der 3. Liga