Der 1. FC Magdeburg und der FSV Zwickau stehen sich am heutigen Mittwoch in einem Testspiel gegenüber. Gibt es dazu eine Übertragung? SPOX sagt, ob und wie man die Partie live im TV und Livestream sieht.

Zweitligist gegen Drittligist: Nein, am heutigen Mittwoch, den 21. Dezember findet nicht etwa eine Runde im DFB-Pokal statt, dennoch kommt es zu solch einem Duell zwischen zwei Klubs aus verschiedenen deutschen Spielklassen.

Der 1. FC Magdeburg aus der 2. Bundesliga und der FSV Zwickau aus der 3. Liga haben für den heutigen Tag nämlich ein Testspiel vereinbart. Dieses beginnt um 13.30 Uhr und wird auf Platz zwei an der MDCC-Arena in Magdeburg statt.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie man sich das Freundschaftsspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FSV Zwickau heute live im TV und Livestream ansehen kann.

© getty Der 1. FC Magdeburg testet gegen den FSV Zwickau.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: Zu dem Aufeinandertreffen Magdeburg gegen Zwickau gibt es eine Live-Übertragung - das zwar nicht im linearen Free-TV, dafür aber immerhin im kostenlosen Livestream.

Diesen bietet der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) online auf seiner Website an, ebenso auch auf seinem YouTube-Kanal Sport im Osten.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Magdeburg - FSV Zwickau

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: Mittwoch, 21. Dezember 2022

Mittwoch, 21. Dezember 2022 Anstoß: 13.35 Uhr

13.35 Uhr Ort: Platz 2 an der MDCC-Arena, Magdeburg

Platz 2 an der MDCC-Arena, Magdeburg Livestream: MDR

Vergangene Saison standen sich Magdeburg und Zwickau übrigens noch im Pflichtspiel-Rahmen in der 3. Liga gegenüber. Die Magdeburger gewannen in der Rückrunde Zuhause 3:0, in der Hinrunde hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1 voneinander getrennt. Der FCM stieg folglich in die 2. Bundesliga auf, in der er nach 17 Spieltagen jedoch auf dem vorletzten Platz liegt. Zwickau belegt derweil in der 3. Liga auf dem 17. Tabellenplatz, ist damit ebenso abstiegsgefährdet.

Für beide Teams ist es in der Winterpause wegen der Austragung der Weltmeisterschaft das erste Testspiel. Für Zwickau geht es in der Liga am 13. Januar gegen den VfB Oldenburg weiter, während Magdeburg am 11. Januar noch gegen Zagłębie Lubin testet und folglich am 27. Januar in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf antritt.

2. Bundesliga: Aktuelle Tabelle

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1. Darmstadt 98 17 27:15 12 36 2. Hamburger SV 17 29:19 10 34 3. Heidenheim 17 33:20 13 33 4. Kaiserslautern 17 29:23 6 29 5. Hannover 96 17 25:18 7 28 6. Paderborn 17 35:22 13 26 7. Fortuna Düsseldorf 17 26:20 6 26 8. Holstein Kiel 17 30:28 2 25 9. Hansa Rostock 17 17:23 -6 21 10. Greuther Fürth 17 22:26 -4 20 11. Nürnberg 17 16:25 -9 19 12. Jahn Regensburg 17 20:30 -10 19 13. Karlsruher SC 17 26:30 -4 18 14. Eintracht Braunschweig 17 18:26 -8 18 15. St. Pauli 17 23:25 -2 17 16. Arminia Bielefeld 17 23:28 -5 17 17. Magdeburg 17 20:33 -13 17 18. Sandhausen 17 21:29 -8 16

3. Liga: Aktuelle Tabelle