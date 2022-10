Der 1. FC Köln spielt in der Conference League heute beim 1. FC Slovacko. Hier tickern wir die Partei des 5. Spieltags der Gruppenphase ausführlich mit.

Der 1. FC Köln benötigt heute beim 1. FC Slovacko dringend einen Sieg. Können die Geißböcke in Tschechien den Grundstein zum Einzug in die K.o.-Phase der Conference League legen? Das erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

Slovacko vs. 1. FC Köln: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Vergleich mit dem tschechischen Pokalsieger steht Köln mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage könnte das vorzeitige Aus schon besiegelt sein. Ein Sieg bei Slovacko würde ein zweites "Endspiel" in einer Woche gegen den OGC Nizza bedeuten.

Vor Beginn: Spielbeginn im Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty ist um 18.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker für das Conference-League-Spiel Slovacko vs. 1. FC Köln.

Slovacko vs. 1. FC Köln: Conference League heute live im TV und Livestream

Slovacko gegen den 1. FC Köln wird heute nicht live im Free-TV übertragen, sondern nur mit einem Abonnement bei RTL+. Dort könnt Ihr das Spiel ab 18.10 im Livestream - auch als Teil der angebotenen Konferenz - verfolgen. Das Abo bei RTL+ ist aber kostenpflichtig (4,99 Euro pro Monat) - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen und danach jederzeit kündigen.

Slovacko vs. 1. FC Köln, Conference League: Voraussichtliche Aufstellungen

Slovacko: Nguyen - Kalabiska, Kadlec, Danicek, Tomic - Travnik, Havlik - Doski, Petrzela, Brandner - Mihalik

1. FC Köln: Schwäbe - Hector, Hübers, Kilian, Schmitz - Skhiri, Huseinbasic - Kainz, Uth, Adamyan - Dietz

