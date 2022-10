Slovacko vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der Conference League spielt der 1. FC Köln heute bei Slovacko zu tun. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr Conference-League-Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Conference League, Slovacko vs. 1. FC Köln: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Für den 1. FC Köln steht in der Conference League am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, viel auf dem Spiel. Beim 1. FC Slovacko sind die Geißböcke ab 18.45 Uhr im Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty ab 18.45 Uhr gefordert.

Nach zwei Niederlagen in Serie gegen Partizan Belgrad ist der 1. FC Köln in der Tabelle der Gruppe D auf den dritten Platz abgerutscht. Jetzt müssen Siege her, um einen der beiden ersten Plätze zu belegen. Nur dann überwintert der FC im europäischen Wettbewerb.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart hat alles noch in der eigenen Hand. Nizza liegt nur einen Punkt vor den Kölnern, Belgrad schon deren vier. Beim Verein aus der tschechischen Stadt Uherske Hradiste kann der 1. FC Köln heute ganz wichtige drei Punkte einfahren. Slovacko gewann aber am vergangenen Spieltag gegen Nizza und spricht jetzt selbst noch ein gehöriges Wörtchen in der Gruppe mit.

Am 2. Spieltag schlug Köln die Tschechen mit 4:2, die Generalprobe für das heutige Spiel verpatzen sie aber: 0:5 in der Bundesliga bei Mainz 05.

Slovacko vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream

Die Partie des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Mit einem Abonnement bei RTL+ könnt Ihr das Spiel aber ab 18.10 im Livestream - auch als Teil der angebotenen Konferenz - verfolgen. Das Abo bei RTL+ ist kostenpflichtig (4,99 Euro pro Monat) - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen und danach jederzeit kündigen.

Der Livestream kann über die App RTL+ auch auf Handys, Tablets und Smart-TVs angesehen werden.

Slovacko vs. 1. FC Köln vs. Sporting Braga, Übertragung: Conference League heute im Liveticker

SPOX bietet zur Partie des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko einen Liveticker an. Klickt rein und verpasst nichts!

Hier geht's zum Liveticker Slovacko - 1. FC Köln.

Conference League, Slovacko vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Slovacko: Nguyen - Kalabiska, Kadlec, Danicek, Tomic - Travnik, Havlik - Doski, Petrzela, Brandner - Mihalik

Nguyen - Kalabiska, Kadlec, Danicek, Tomic - Travnik, Havlik - Doski, Petrzela, Brandner - Mihalik 1. FC Köln: Schwäbe - Hector, Hübers, Kilian, Schmitz - Skhiri, Huseinbasic - Kainz, Uth, Adamyan - Dietz

Slovacko vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 5. Spieltag, Conference League

5. Spieltag, Conference League Begegnung: Slovacko vs. 1. FC Köln

Slovacko vs. 1. FC Köln Datum: 27. Oktober

27. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty, Uherske Hradiste

Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty, Uherske Hradiste Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

