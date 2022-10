Kreisliga-Wunder! VfL Benrath III siegt nach 0:6-Rückstand

Am Sonntag hat sich in der Quali-Gruppe 5 der Düsseldorfer Kreisliga C ein Fußball-Wunder ereignet. Der VfL Benrath III setzte sich mit 8:6 beim MSV Düsseldorf III durch - nach einem 0:6-Rückstand zur Pause!

Der MSV führte bereits nach 40 Minuten mit 6:0, ehe die Mannschaft von Trainer Marvin Stark, der gleichzeitig Torhüter von Benrath III ist, ab der 50. Minute ein unvorstellbares Comeback schaffte.

Der VfL erzielte innerhalb von 30 Minuten sechs Tore. In der 85. Minute brachte Kevin Otto die Gäste schließlich erstmals in Führung.

"Das war der absolute Wahnsinn", schrieb der VfL Benrath auf seiner Facebook-Seite: "Zur Pause lagen die Jungs unserer Dritten scheinbar aussichtslos zurück und mussten schon befürchten, zweistellig abgeschossen zu werden. Dann aber wurde der Schwierigkeitsgrad offenbar mal eben von 'Weltklasse' auf 'Amateur' gestellt und aus dem 0:6 wurde mal eben noch ein 8:6 gemacht."