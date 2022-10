Kevin Großkreutz legt im Oberliga-Zoff nach: "Das respektiere ich nicht"

Ex-Dortmund-Profi Kevin Großkreutz hat im Zoff mit der TSV Victoria Clarholz, jüngst Gegner seines derzeitigen Klubs TuS Bövinghausen in der Oberliga, nachgelegt und kann mit der Äußerung von Clarholz-Pressesprecher Marco Borgmann nur wenig anfangen.

"Du hast es jetzt in die Zeitung geschafft - Herzlichen Glückwunsch. Eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen, weil es so lächerlich ist, aber ganz ehrlich, mit dir soll ich noch zusammen was trinken gehen?! Der irgendwas in die Öffentlichkeit packt. Und andere gehen auch noch darauf ein???!!! Niemals, Sorry", schrieb Großkreutz auf Instagram als Antwort auf Borgmanns Post auf der Facebook-Seite der Victoria.

Dort hatte sich Borgmann - nachdem Großkreutz sich im Spiel einen Disput mit der gegnerischen Ersatzbank geliefert und unter anderem "Haltet die Fresse und geht morgen arbeiten!" gerufen hatte - für die zusätzliche Motivation durch den ehemaligen Nationalspieler bedankt und diese als "großes Tennis eines deutschen Weltmeisters" bezeichnet. Morgen rufe für ihn wieder die Arbeit, Großkreutz solle sich "gut von den anstrengenden 90 Minuten heute" erholen. Clarholz gewann die Partie mit 4:1.

Gegenüber der Bild versuchte Borgmann - wie auch Bövinghausen-Trainer Sebastian Tyrala - zu schlichten: "Ich hoffe, Kevin nimmt mir den Post nicht übel. Wir können uns gerne auch mal bei einem Getränk in einer seiner Lokalitäten dazu austauschen." Dazu wird es der Reaktion von Großkreutz zufolge sicherlich nicht kommen.

Dieser schrieb nun weiter: "Wenn was gewesen sein sollte, dann kommt man nach dem Spiel, man trinkt gemeinsam ein Bierchen und klärt das." Borgmann hingegen wolle "nur eins und das respektiere ich nicht." Außerdem stehe er auch um 7 Uhr auf, seine Frau arbeitsbedingt sogar schon um 6 und sein Vater komme um 7 von der Nachtschicht nach Hause. Auch im Rückspiel hätte er kein Problem damit, beleidigt zu werden, "aber keine Sorge, ich werde nicht irgendwas sagen oder so. Das nennt man Stolz und Ehre."