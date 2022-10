Fußball - Frauen-WM 2023: Ort, Datum, Termine, Spielplan, deutsche Gruppe, Übertragung im TV und Livestream

Nach der EM im vergangenen Sommer steht mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 direkt das nächste Großereignis bevor. Ort, Datum, Termine, Spielplan, deutsche Gruppe, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Turnier.

Erst im vergangenen Sommer 2022 waren die besten Frauen-Nationalmannschaften im Rahmen der Europameisterschaft im Einsatz, nun wird im kommenden Sommer 2023 ein weiteres Großereignis ausgetragen - die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Zum ersten Mal wird eine Frauen-WM in zwei Ländern veranstaltet, zum ersten Mal nehmen zudem nicht 24, sondern 32 Nationalmannschaften teil.

Fußball - Frauen-WM 2023: Ort, Datum, Termine, Spielplan, deutsche Gruppe

Die WM dauert exakt einen Monat lang und wird am 20. Juli 2023 mit dem Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Auckland (Neuseeland) eröffnet. Die 32 Nationen, aufgeteilt auf acht Vierer-Gruppen, bestreiten bis zum 3. August die drei Spieltage lange Gruppenphase. Für die jeweiligen acht Gruppenersten- und zweiten geht das Turnier ab dem 5. August mit dem Achtelfinale weiter. In den Tagen darauf folgen Viertelfinale, Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und am 20. August 2023 dann das Finale um den Weltmeistertitel.

© getty Im Sommer 2023 wird um den Weltmeistertitel gekämpft.

Fußball - Frauen-WM 2023: Termine

Spielrunde Datum Gruppenphase 20. Juli - 3. August 2023 Achtelfinale 5. - 8. August 2023 Viertelfinale 11. - 12. August 2023 Halbfinale 15. - 16. August 2023 Spiel um Platz 3 19. August 2023 Finale 20. August 2023

Fußball - Frauen-WM 2023: Austragungsorte

Die insgesamt 64 WM-Spiele werden in zehn Stadien in neun Austragungsorten absolviert - fünf in Australien, vier in Neuseeland. Das Eröffnungsspiel findet im Eden Park in Auckland, Neuseeland, statt, das Finale wird im Stadium Australia, das Platz für 83.500 Zuschauer bietet, in Sydney gespielt.

Ort Stadion Kapazität Sydney, Australien Stadium Australia 83.500 Sydney, Australien Sydney Football Stadium 42.512 Brisbane, Australien Brisbane Stadium 52.263 Melbourne, Australien Melbourne Rectangular Stadium 30.052 Perth, Australien Perth Oval 22.225 Adelaide, Australien Hindmarsh Stadium 18.435 Auckland, Neuseeland Eden Park 48.276 Wellington, Neuseeland Wellington Regional Stadium 39.000 Dunedin, Neuseeland Dunedin Stadium 28.744 Hamilton, Neuseeland Waikato Stadium 25.111

Fußball - Frauen-WM 2023: Deutsche Gruppe H

Deutschland, Weltmeister von 2003 und 2007, wurde gestern bei der Ziehung der Gruppe H zugelost, wo die Gegner Marokko, Kolumbien und Südkorea heißen.

Land Deutschland Marokko Kolumbien Südkorea

Fußball - Frauen-WM 2023: Spielplan

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am 24. Juli ins Turniergeschehen ein, in Melbourne geht es gegen Marokko. Am 30. Juli muss das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Sydney gegen Kolumbien ran. Die Gruppenphase wird am 3. August in Brisbane gegen Südkorea abgeschlossen.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Fußball - Frauen-WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Noch steht nicht fest, welcher oder welche Sender sich um die Übertragung der 9. Frauen-Weltmeisterschaft kümmern werden. Die Europameisterschaft im vergangenen Sommer war in Deutschland im Free-TV beim ZDF und in der ARD zu sehen. Nicht unwahrscheinlich, dass die Rechtesituation bei der WM ähnlich aussehen wird.

Fußball - Frauen-WM: Die Weltmeister im Überblick