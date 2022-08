TV-Guide: So sehen Sie alle Fußballspiele der kommenden Woche live im TV und Livestream

In Europas Topligen wird auch in der kommenden Woche Fußball auf höchstem Niveau gespielt. Wo Ihr diese Spiele live im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem Montag, den 22. August, beginnt eine neue Woche, in der Fußball gespielt wird. Die Topligen Europas haben allesamt bereits ihren Spielbetrieb eröffnet, neben der spanischen Primera Division, der italienischen Serie A, englischen Premier League und französischen Ligue 1 auch die deutsche Bundesliga. Darüber hinaus liegt in Deutschland auch die 2. Bundesliga und die 3. Liga im Fokus.

SPOX zeigt Euch im Folgenden, wie Ihr die Fußballspiele der kommenden Woche live im TV und Livestream verfolgen könnt.

TV-Guide: So sehen Sie alle Fußballspiele der kommende Woche live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am europäischen Fußball liegen auf mehrere Anbieter verteilt. In Deutschland etwa kümmern sich DAZN und Sky um die Spiele der Bundesliga, wobei DAZN die Freitags- und Sonntagsduelle übernimmt, Sky dafür den gesamten Samstag. In der 2. Bundesliga sind hingegen alle Spiele bei Sky im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream, der mittels SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar ist, abrufbar.

Das späte Samstagsspiel in der 2. Bundesliga ist zudem auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Was die Übertragung der 3. Liga betrifft, ist Magenta Sport stets der richtige Ansprechpartner. Ausgewählte Partien laufen auch im frei empfangbaren Fernsehen in den Dritten Programmen der ARD. Bei OneFootball lassen sich alle Spiele der 2. Bundesliga und 3. Liga jeweils einzeln kaufen, der Preis für die Zweigligaspiele beträgt 3,99 Euro, der für die Drittligapartien 2,99 Euro.

Die weiteren europäischen Topligen sind bei Sky und DAZN zu sehen. Während Sky die Spiele der Premier League anbietet, ist bei DAZN die Serie A, Ligue 1 und Primera Division zu sehen, aber auch die Playoff-Rückspiele zur Champions-League-Qualifikation und Teile der 2. Runde des englischen Carabao Cups.

Dafür braucht man ein DAZN-Abonnement, für das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro anfallen.

TV-Guide: So sehen Sie alle Fußballspiele der kommende Woche live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bundesliga

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 26.08. 20.30 Uhr Freiburg Bochum 4 DAZN 27.08. 15.30 Uhr Leipzig Wolfsburg 4 Sky 27.08. 15.30 Uhr Mainz 05 Leverkusen 4 Sky 27.08. 15.30 Uhr Hoffenheim Augsburg 4 Sky 27.08. 15.30 Uhr Hertha BSC Dortmund 4 Sky 27.08. 15.30 Uhr Schalke 04 Union Berlin 4 Sky 27.08. 18.30 Uhr Bayern München M'gladbach 4 Sky 28.08. 15.30 Uhr Köln Stuttgart 4 DAZN 28.08. 17.30 Uhr Bremen Frankfurt 4 DAZN

2. Bundesliga

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 26.08. 18.30 Uhr Bielefeld Braunschweig 6 Sky, OneFootball 26.08. 18.30 Uhr Düsseldorf Regensburg 6 Sky, OneFootball 27.08. 13.00 Uhr Darmstadt 98 Heidenheim 6 Sky, OneFootball 27.08. 13.00 Uhr St. Pauli Paderborn 6 Sky, OneFootball 27.08. 13.00 Uhr Karlsruhe Rostock 6 Sky, OneFootball 27.08. 20.30 Uhr Nürnberg Hamburg 6 Sky, Sport1, OneFootball 28.08. 13.30 Uhr Holstein Sandhausen 6 Sky, OneFootball 28.08. 13.30 Uhr Hannover Greuther Fürth 6 Sky, OneFootball 28.08. 13.30 Uhr Kaiserslautern Magdeburg 6 Sky, OneFootball

3. Liga

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 22.08. 19.00 Uhr Zwickau Bayreuth 5 Magenta Sport, OneFootball 26.08. 19.00 Uhr Hallescher FC Meppen 6 Magenta Sport, OneFootball 27.08. 14.00 Uhr VfL Osnabrück Saarbrücken 6 Magenta Sport, OneFootball 27.08. 14.00 Uhr Ingolstadt Wehen Wiesbaden 6 Magenta Sport, OneFootball 27.08. 14.00 Uhr Elversberg Waldhof Mannheim 6 Magenta Sport, OneFootball, SWR / SR 27.08. 14.00 Uhr Viktoria Köln TSV 1860 München 6 Magenta Sport, OneFootball, BR 27.08. 14.00 Uhr SC Verl Zwickau 6 Magenta Sport, OneFootball, MDR 27.08. 14.00 Uhr Bayreuth Rot-Weiss Essen 6 Magenta Sport, OneFootball 28.08 13.00 Uhr Borussia Dortmund II SC Freiburg II 6 Magenta Sport, OneFootball

Primera Division

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 22.08. 20.00 Uhr Elche Almeria 2 DAZN 22.08. 22.00 Uhr Girona Getafe 2 DAZN 26.08. 20.00 Uhr Girona Celta Vigo 3 DAZN 26.08. 22.00 Uhr Betis Osasuna 3 DAZN 27.08. 17.30 Uhr Elche Real Sociedad 3 DAZN 27.08. 19.30 Uhr Vallecano Mallorca 3 DAZN 27.08. 22.00 Uhr Almería Sevilla 3 DAZN 28.08. 17.30 Uhr Getafe Villarreal 3 DAZN 28.08. 19.30 Uhr Barcelona Valladolid 3 DAZN 28.08. 22.00 Uhr Espanyol Real Madrid 3 DAZN

© getty DAZN besitzt auch in der Saison 2022/23 die Übertragungsrechte an zahlreichen europäischen Fußballbewerben.

Ligue 1

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 26.08. 21.00 Uhr Ajaccio Lille 4 DAZN 28.08. 15.00 Uhr Nice Marseille 4 DAZN 28.08. 17.05 Uhr Reims Lyon 4 DAZN 28.08. 20.45 Uhr PSG Monaco 4 DAZN

Premier League

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 22.08 21.00 Uhr Man Utd Liverpool 3 Sky 27.08. 13:30 Uhr Southampton Man Utd 4 Sky 27.08. 16.00 Uhr Chelsea Leicester 4 Sky 27.08. 16.00 Uhr Liverpool Bournemouth 4 Sky 27.08. 16.00 Uhr Man City Crystal Palace 4 Sky 27.08. 18.30 Uhr Arsenal Fulham 4 Sky 28.08. 15.00 Uhr Aston Villa West Ham 4 Sky 28.08. 15.00 Uhr Wolves Newcastle 4 Sky 28.08. 17.30 Uhr Nottm Forest Tottenham 4 Sky

Serie A

Datum Anpfiff Heim Auswärts Spieltag Übertragung 22.08. 18.30 Uhr Roma Cremonese 2 DAZN 22.08. 20.45 Uhr Sampdoria Juventus 2 DAZN 26.08. 18:30 Uhr Monza Udinese 3 DAZN 26.08. 20:45 Uhr Lazio Inter 3 DAZN 27.08. 18:30 Uhr Cremonese Torino 3 DAZN 27.08. 18:30 Uhr Juventus Roma 3 DAZN 27.08. 20:45 Uhr Milan Bologna 3 DAZN 27.08. 20:45 Uhr Spezia Sassuolo 3 DAZN 28.08. 18:30 Uhr Verona Atalanta 3 DAZN 28.08. 18:30 Uhr Salernitana Sampdoria 3 DAZN 28.08. 20:45 Uhr Fiorentina Napoli 3 DAZN 28.08. 20:45 Uhr Lecce Empoli 3 DAZN

Weitere Wettbewerbe

Datum Wettbewerb Runde Übertragung 23. - 24.08. Carabao Cup 2. Runde DAZN (ausgewählte Spiele) 23. - 24.08. Champions League Playoffs, Rückspiele DAZN