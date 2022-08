Nico Schulz: Familie, Freundin, Karriere, Stationen, Vereine

BVB-Außenverteidiger Nico Schulz sieht sich aktuell schweren Vorwürfen der häuslichen Gewalt konfrontiert. Grund genug für uns einen Blick auf den Spieler Nico Schulz und seine bisherige Karriere sowie den Privatmann Nico Schulz zu werfen.

Bereits im Juni dieses Jahres soll Nico Schulz' Ex-Freundin die Strafanzeige eingereicht haben. Insgesamt belaufen sich die Anschuldigungen auf satte sieben Vorfälle - allesamt aus dem Jahr 2020. Inzwischen habe es laut der Dortmunder Staatsanwältin Frodermann auch schon eine Hausdurchsuchung gegeben, bei der "Speichermedien sichergestellt" worden sein.

Am Sonntag (7.8.) hat sich auch Nico Schulz' Arbeitgeber, Borussia Dortmund, zu den Vorwürfen geäußert. Der Verein brachte über den SID zum Ausdruck, dass man bislang nichts vom Ermittlungsverfahren gewusst habe und nun umgehend das Gespräch mit dem zwölfmaligen Nationalspieler suchen werde.

Nico Schulz: Familie, Freundin

Zunächst werden wir einen genaueren Blick auf die familiäre Situation Schulz' werfen. Der gelernte Rechtsverteidiger ist in Berlin als Sohn eines Italieners und einer Deutschen aufgewachsen.

Zusammen mit zwei Ex-Freundinnen hat er jeweils eine Tochter (2014 und 2020 geboren). Wie aus diversen Chatverläufen hervorgeht - die Bild hatte zuerst berichtet - soll er seiner noch schwangeren damaligen Freundin mit beschuhtem Fuß gegen den Bauch getreten haben. Derzeit ist der BVB-Spieler ungebunden.

Nach Aufkommen der Vorwürfe hat Schulz selbst alle Social-Media-Kanäle deaktiviert. Sowohl sein Instagram- als auch sein Twitter-Account sind demnach nicht mehr zu erreichen.

Nico Schulz: Karriere, Stationen, Vereine

Zum ersten Mal in Kontakt mit Fußball kam der heute 29-Jährige beim Berliner Sportclub Rehberge. Von da an ging es recht schnell zum "Hauptstadtklub", Hertha BSC. Von hier an arbeitete er sich weiter nach oben. So erreichte er in der Saison 2009/2010 mit der A-Jugend des Vereins sogar das Finale des DFB-Juniorenpokals. Seine guten Leistungen blieben infolge nicht lang unbemerkt, was ihm eine Einladung ins Trainingslager mit den Profis ermöglichte.

Sein damaliger Trainer, Markus Babbel, schien schon früh von seinen Fähigkeiten überzeugt gewesen zu sein und verhalf ihm so zu insgesamt 18 Pflichtspieleinsätzen in der Folgesaison. Danach sollte sein schneller Aufstieg jedoch etwas ins Stocken kommen, was Schulz dazu bewog, zur Saison 2015/16 beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach zu unterschreiben.

Nach zwei verletzungsgeprägten Jahren gab ihm die TSG Hoffenheim eine weitere Chance, die er für sich zu nutzen wusste. Im blauen Trikot der Sinsheimer erbrachte er wohl die besten Leistungen seiner Karriere und wurde zum Nationalspieler. Das rief den BVB auf den Plan, der eine Rekordablöse von 25 Mio. Euro für ihn bezahlte.

Bei den Schwarz-Gelben hat sich der Berliner aber nie wirklich durchsetzen können, zu häufig hatte er auf der linken Außenbahn gegenüber Raphael Guerreiro das Nachsehen. Der sportlichen Tiefpunkt war Anfang Juli dieses Jahres erreicht, als Trainer Edin Terzic ihn vom Trainingslager ausschloss.

Nico Schulz: Die Profi-Karrierestationen auf einen Blick

Jahre Mannschaft Spiele 2010 - 2015 Hertha BSC 117 2015 - 2017 Borussia M'Gladbach 15 2017 - 2019 TSG Hoffenheim 57 2019 - dato Borussia Dortmund 40

Nico Schulz: Alle Infos im Steckbrief