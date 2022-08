Eintracht Frankfurt, Fans beim UEFA Super Cup in Helsinki: Anzahl, Tickets, Fan-Marsch

Am kommenden Mittwoch ist Eintracht Frankfurt im Zuge des UEFA Super Cups gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid gefordert. Werden wir ähnliche Bilder sehen wie damals beim Spiel im Camp Nou gegen Barcelona? Alle Infos zu den Fans vor Ort geben wir Euch hier.

Kaum ein anderer Verein Europas kann eine so euphorische und lautstarke Fangemeinde sein eigen nennen, wie es bei der Eintracht der Fall ist. Diesen international anerkannten Ruf haben sich die SGE-Anhänger auch redlich verdient, zuletzt mit dem Run auf die Europa League-Trophäe in der letzten Spielzeit. Das machte die SGE-Fans europaweit noch einmal deutlich bekannter.

Nun steht also das nächste internationale Match seit dem Finalsieg gegen den Rangers FC (6:5 i.E.) an. Wie gewohnt treffen zu Beginn der Folgesaison die Vorjahressieger der beiden großen internationalen Klubwettbewerbe im Rahmen des UEFA Super Cups aufeinander. Ein Ticket haben sich die Adler gesichert, das zweite steht dem Champions League-Gewinner Real Madrid zu.

Beide Teams haben eine lange, traditionsreiche Vergangenheit. Dementsprechend werden sich auch zwei große Fankulturen gegenüberstehen. Doch, wie wird das Verhältnis beider Gruppierungen sein? Können die Hessen erneut einen Sturm realisieren wie damals beim legendären 3:2-Sieg im Camp Nou gegen den FC Barcelona? Hier gibt's alle Antworten.

Eintracht Frankfurt, Fans beim UEFA Super Cup in Helsinki: Anzahl, Tickets

Ausgetragen wird das Duell der zwei "Europagewinner" nicht etwa in Frankfurt oder gar in Madrid. Stattdessen hat sich die UEFA dafür entschieden, das Spiel an einem neutralen Standort, genauer gesagt in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden zu lassen. Das dortige Olympiastadion verfügt über eine Kapazität von 31.500 Plätzen. Wie gewohnt werden davon natürlich nicht alle Karten an die Vereine selbst übergeben. Vielmehr wurde ein gedeckeltes Vereinskontingent zur Verfügung gestellt.

Wie der europäische Fußballverband mitteilte, haben sich die Anhänger Frankfurts bereits das Maximum von 10.000 Tickets sichern können. Die Königlichen hingegen verkauften bis dato lediglich rund 2.000 Karten. Das unterschiedliche Interesse kann natürlich darauf zurückzuführen sein, dass die Madrilenen in den letzten Jahren Dauergast dieses Wettbewerbs waren. Für die Hessen stellt das Match eine möglicherweise einmalige Gelegenheit dar.

Eintracht Frankfurt, Fans beim UEFA Super Cup in Helsinki: Fan-Marsch

Wie bereits beim Finale von Sevilla im Mai oder auch beim Pokalfinale 2018 in Berlin, hat die Eintracht einen großen Fantreff inmitten der finnischen Hauptstadt organisiert. Auf dem Kaiseniemen Puisto, einem großflächigen Park in der Innenstadt, werden zur Unterhaltung der deutschen Fans viele Größen der Vereinshistorie sowie mehrere Musiker (darunter Gerre, Mirko Förster und die 59er) auftreten. Weitere Infos dazu findet Ihr direkt auf der Vereinswebsite.

Nach Ende des Programms, gegen 18.00 Uhr Ortszeit, werden die SGE-Fans in einem gemeinsamen Marsch in Richtung Stadion laufen. Das Spiel wird um 21.00 Uhr beginnen.

Eintracht Frankfurt, Fans beim UEFA Super Cup in Helsinki: Anzahl, Tickets, Fan-Marsch - Übertragung im TV und Livestream

Selbstverständlich können nicht alle Anhänger live vor Ort sein. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, das Spiel live im TV oder Livestream von zuhause aus zu verfolgen.

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie hat sich der Privatsender RTL gesichert. Er wird die Begegnung sowohl im linearen Fernsehen als auch im Stream über die hauseigene Plattform RTL+ ausstrahlen. Der Übertragungsstart samt Vorberichten geht um 20.15 Uhr über die Bühne.

Anders als im Falle der TV-Übertragung müsst Ihr für den Livestream ein Abonnement besitzen. Dieses beläuft sich auf 4,99 Euro pro Monat. Derzeit offeriert die Plattform übrigens auch einen Probezeitraum von insgesamt 30 Tagen, in dem alle Inhalte komplett kostenfrei zur Verfügung stehen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Alternativ wird das Spiel auch beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Auch wird man sich bereits ab 20.15 Uhr den Vorberichten widmen. Als Kommentatoren sind Jan Platte und Experte Sami Khedira im Einsatz. Über die folgenden Links gibt es alle weiteren Infos, die Ihr braucht.

