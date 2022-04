Die Spannung steigt! Der FC Barcelona empfängt Eintracht Frankfurt zum Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals. Die SGE-Fans sorgen in der Innenstadt für unglaubliche Szenen. Das komplette Spielgeschehen könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt - Anpfiff: 21 Uhr Tore / Aufstellung FC Barcelona ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets, Gavi, Pedri - Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindström, Kamada - Borré Gelbe Karten /

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach Barcelona sind rund 30.000 Anhänger von Eintracht Frankfurt gereist. Davon wurden 500 in die "Frankfurter Botschaft", ein Treffpunkt am Abend vor dem Spiel, in den Hügeln über Barcelona eingeladen. Der Gästeblock im knapp 100.000 Plätze umfassenden Camp Nou dürfen allerdings nur 5.000 Fans Platz nehmen. Aus Sicherheitsgründen wird die erste Reihe außerdem gesperrt sein.

Die restlichen Fans müssen also auf die Tribünen ausweichen. Dass alle der mitgereisten Fans ein Ticket besitzen, gilt als äußert unwahrscheinlich. Die Hoffnung, die Eintracht trotzdem aus dem Stadion anfeuern zu dürfen, bleibt aber bestehen.

Die Ultras haben die Kleiderordnung bestimmt. Es wird weiß getragen, angelehnt an Barcas Erzfeind Real Madrid.

Aus der Innenstadt machen vor Spielbeginn bereits Videos von tausenden SGE-Fans die Runde.

Falls alle Stricke reißen und kein Ticket ergattert werden konnte, gilt das "Old Irish Pub" als Anlaufstelle für Frankfurt-Fans. Dort laufen seit den frühen Morgenstunden Eintracht-Lieder.

Hier gibt es alle Infos zu den Eintracht-Fans in Barcelona.

© imago images

Vor Beginn: Als Austragungsort dient das alt-ehrwürdige Camp Nou in Barcelona. Mehr als 99.000 Menschen finden in der Arena Platz.

Vor Beginn: Schiedsrichter der Partie ist Artur Soares Dias. Laut Plan soll der der Portugiese die Begegnung um Punkt 21.00 Uhr eröffnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt.

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets, Gavi, Pedri - Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres

ter Stegen - Mingueza, Araujo, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets, Gavi, Pedri - Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakic, Rode, Kostic, Lindström, Kamada - Borré

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte des Spiels liegen in Händen des Privatsenders RTL. Im linearen Fernsehen wird das Spektakel ab 20.15 Uhr Thema sein. Wer sich die Begegnung hingegen lieber im Livestream zu Gemüte führen will, der oder die braucht das entsprechende Abonnement für die Plattform RTL+. Ein solches gibt es derzeit ab einem Preis von 4,99€ pro Monat. Hier klicken für weitere Informationen.

