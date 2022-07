Das zweite Viertelfinale der Euro 2022 in England bestreiten am heutigen Abend Deutschland und Österreich. Doch wer zeigt / überträgt das K.o.-Duell heute live im TV und im Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Donnerstag, den 21. Juli, begegnen sich Deutschland und Österreich im Viertelfinale der EM 2022. Die Partie wird um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London angestoßen.

Drei Siege, neun Punkte, 9:0 Tore. So lautet die perfekt Bilanz der DFB-Elf nach der Gruppenphase. Überzeugend konnte sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg das Viertelfinal-Ticket der EM 2022 sichern. Den Viertelfinal-Einzug hatten die DFB-Frauen schon nach dem 2:0-Erfolg gegen Spanien eingetütet. Viel Selbstbewusstsein dürfte Deutschland zudem der 3:0-Sieg gegen Finnland im letzten Gruppenspiel gegeben haben. Bleibt die Bilanz der DFB-Elf makellos und kann Deutschland heute gegen Österreich in das Halbfinale der Euro 2022 in England einziehen?

Das werden am heutigen Abend die ÖFB-Frauen versuchen zu verhindern. Verlassen kann sich das Team von Irene Fuhrmann vor allem auf seine Defensive. Nur einen Treffer kassierte Österreich in den drei Spielen der Gruppenphase. Dennoch zog die ÖFB-Elf nur als Zweiter hinter Gastgeber England in das Viertelfinale ein. Deutschland geht heute sicherlich als Favorit in das K.o.-Spiel, eine spannende Begegnung ist dennoch zu erwarten.

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Popp, Bühl

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream?

Die ARD zeigt das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Österreich am heutigen Abend exklusiv im TV. Es bieten sich Euch heute darüber hinaus einige Optionen die Partie im Livestream zu verfolgen, beispielsweise auf DAZN.

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Die Übertagung im TV

Im Ersten seht Ihr das Duell zwischen Deutschland und Österreich heute live und in voller Länge im Free-TV. Die Viertelfinalpartie beginnt heute um 21.00 Uhr. Schon um 20.15 Uhr seht Ihr in der ARD die Vorberichte der Partie.

Die ARD-Sendung moderiert am heutigen Abend Claus Lufen, neben ihm ist Nia Künzer als Expertin im Einsatz. Die Begegnung kommentiert Christina Graf für den öffentlich-rechtlichen Sender.

© getty Erreicht die Elf von Martina Voss-Tecklenburg heute das EM-Halbfinale?

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Die Übertagung im Livestream

Die ARD bietet heute auch einen kostenlosen Livestream des Viertelfinalspiels zwischen Deutschland und Österreich an, den ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek sehen könnt.

Das K.o.-Spiel zwischen Deutschland und Österreich könnt Ihr heute zudem live und in voller Länge auf DAZN im Livestream erleben. Der Sender beginnt seine Übertragung heute um 20.40 Uhr. Ab 21.00 Uhr seht Ihr dort die Begegnung, die für DAZN von Jan Platte und Verena Schweers kommentiert wird.

DAZN zeigt in diesem Jahr sämtliche Spiele der Euro 2022 in England. Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr auch die Champions League, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die Tour de France, die NBA, die NFL, Boxen, Tennis, Handball und noch vieles mehr live erleben. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr.

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Spiel: EM 2022, Viertelfinale

EM 2022, Viertelfinale Begegnung: Deutschland vs. Österreich

Deutschland vs. Österreich Datum: 21. Juli

21. Juli Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielstätte: Brentford Community Stadium, London

Brentford Community Stadium, London Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD -Mediathek, sportschau.de

, -Mediathek, Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Viertelfinale der Frauen EM Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Deutschland vs. Österreich könnt Ihr am heutigen Abend auch hier auf SPOX verfolgen. Wir verfolgen für Euch das Viertelfinale in einem ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Österreich

