EM 2022: Österreich sichert sich Viertelfinal-Duell mit Deutschland

Österreichs Fußballerinnen haben bei der EM in England ihren zweiten Sieg gefeiert und sich damit das Ticket für das Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft gesichert. In Brighton bezwang die Mannschaft von Nationaltrainerin Irene Fuhrmann den Ex-Weltmeister Norwegen mit 1:0 (1:0). Für die favorisierten Skandinavierinnen endet das Turnier damit schon nach der Gruppenphase.

Stürmerin Nicole Billa von der TSG Hoffenheim krönte in der 37. Spielminute die starke Leistung der Österreicherinnen, denen auch ein Unentschieden für den Einzug in die nächste Runde gereicht hätte. Am Donnerstag (21.00 Uhr) wartet in London-Brentford nun im Duell der Nachbarn das Team von Martina Voss-Tecklenburg.

Im Parallelspiel gab sich Gastgeber England keine Blöße. Auch ohne Trainerin Sarina Wiegman, die am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, schlugen die Lionesses das Team aus Nordirland souverän mit 5:0 (2:0). England zieht damit ohne Gegentor und Punktverlust in die Runde der letzten Acht ein.

In Southampton durchbrach Fran Kirby in der 41. Minute das nordirische Bollwerk, Beth Mead (45.) legte mit ihrem fünften Turniertor noch vor der Pause nach. Alessia Russo (48./53.) sorgte mit ihrem Doppelpack für die schnelle Entscheidung, ein Eigentor von Kelsie Burrows (76.) sorgte für den Schlusspunkt. England trifft im Viertelfinale auf Spanien oder Dänemark, die am Samstag den zweitplazierten in der deutschen Gruppe B ausspielen.