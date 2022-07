Deutschland trifft heute im EM-Halbfinale auf die französische Frauen-Nationalmannschaft. SPOX erklärt Euch, wer die Partie beim Großereignis in England live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt.

Drei Mannschaften sind bei der Frauen-Europameisterschaft in England noch mit dabei: England sicherte sich gestern als erste Nation das Finalticket mit einem 4:0-Sieg gegen Schweden. Am heutigen Mittwoch, den 27. Juli, folgt das zweite Halbfinale beim Großereignis in England: Der achtfache Europameister Deutschland kriegt es mit Frankreich zu tun. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und im Stadium MK in Milton Keynes ausgetragen.

Das DFB-Team hat gute Gründe, um heute mit viel Selbstvertrauen in die Partie zu gehen. Im Laufe des Turniers hat die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nämlich nicht nur keinen Punkt verloren, sondern auch kein einziges Gegentor kassiert. Außerdem gewann Deutschland jedes einzelne der vier Aufeinandertreffen mit Frankreich bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft. Frankreich setzte sich immerhin letztes Jahr in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 gegen die Deutschen durch.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Frauen EM Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream?

Fußballfans können das Spektakel zwischen Deutschland und Frankreich heute über zwei Wege im TV und Livestream verfolgen.

© getty Deutschland muss Frankreich aus dem Weg räumen, um ins Finale zu ziehen.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Frauen EM Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV?

Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Dort beginnt bereits um 20.15 Uhr der Fußball-Abend mit einer detaillierten Vorberichterstattung, die von Sven Voss moderiert wird. Danach schlüpft Claudia Neumann in die Rolle der Kommentatorin.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Frauen EM Deutschland vs. Frankreich heute live im Livestream?

Auch, was die Übertragung im Livestream betrifft, ist das ZDF der richtige Ansprechpartner. Der Livestream ist kostenlos und bei zdf.de auffindbar.

Doch auch DAZN wurde mit der Übertragung des Halbfinals zwischen Deutschland und Frankreich beauftragt. Da das "Netflix des Sports" die Rechte am kompletten Turnier besitzt, wird nämlich auch das zweite Halbfinale heute im Livestream angeboten.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Frauen EM Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, Deutschland gegen Frankreich im TV oder Livestream zu schauen, kann auch beim Liveticker von SPOX mitlesen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Halbfinals zwischen Deutschland und Frankreich.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Frauen EM Deutschland vs. Frankreich heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb: Europameisterschaft 2022 in England

Europameisterschaft 2022 in England Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum: Mittwoch, 27. Juli 2022

Mittwoch, 27. Juli 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadium MK, Milton Keynes

Stadium MK, Milton Keynes TV: ZDF

Livestream: zdf .de, DAZN

Liveticker: SPOX

Frauen EM: Das Halbfinale im Überblick