Im ersten Halbfinale der Frauen EM 2022 stehen sich heute Gastgebernation England und Schweden gegenüber. Hier könnt Ihr das gesamte Match im Liveticker verfolgen.

Welches Land kann sich das erste Finalticket des Turniers sichern? Gastgeber England oder Herausforderer Schweden? Hier im Liveticker bei SPOX bekommt Ihr die Antwort.

Frauen EM - England vs. Schweden: Halbfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams haben ein kräftezerrendes Viertelfinalduell hinter sich. Während sich die Schwedinnen erst in der Nachspielzeit gegen Belgien durchsetzen konnten (1:0), mussten sich die Engländerinnen gegen Spanien sogar bis in die Verlängerung gedulden (2:1). Nach mehr als 95 Minuten machte Georgie Stanway schließlich den Halbfinaleinzug dank eines traumhaften Distanzschusses für die Three Lions klar.

Vor Beginn: Die Schweizer Schiedsrichterin Esther Staubli wird die Partie um Punkt 21.00 Uhr eröffnen. Als Austragungsort dient das Bramall Lane-Stadion in Sheffield.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des ersten EM-Halbfinals zwischen England und Schweden.

Frauen EM - England vs. Schweden: Halbfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

England: Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - E. White

Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - E. White Schweden: Lindahl - Eriksson, Sembrant, Ilestedt - Rubensson, Björn, Angeldal, Glas - Rolfö, Blackstenius, Asllani

Frauen EM - England vs. Schweden: Halbfinale heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Partie könnt Ihr auch komplett kostenfrei im TV und Livestream verfolgen. Möglich macht das der öffentlich-rechtliche Sender ARD. Über diesen Link kommt Ihr direkt in die Mediathek.

Den Ausstrahlungsbeginn hat man auf 20.15 Uhr terminiert.

