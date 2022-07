Die spanische Frauen-Nationalmannschaft muss bei der EM in England ohne Weltfußballerin Alexia Putellas auskommen. Warum sie beim Großereignis nicht mit dabei ist, bekommt Ihr hier erklärt.

Die Europameisterschaft der Frauen in England ist seit dem 6. Juli im Gange. Der erste Spieltag in der Vorrunde ist bereits zu Ende, somit waren alle 16 Nationen mindestens einmal bereits im Einsatz. Wer das Spiel der Spanierinnen gegen Finnland am vergangenen Freitag live verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass die Weltfußballerin Alexia Putellas keine Sekunde lang auf dem Rasen stand. Sicher ist: Das wird sie auch im heutigen zweiten Vorrundenspiel um 21 Uhr gegen Deutschland und auch bei einem potenziellen Finale garantiert nicht mehr tun.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, warum Putellas nicht bei der EM 2022 mit dabei ist.

Spanien: Warum ist Weltfußballerin Alexia Putellas nicht bei der EM 2022 dabei?

Putellas fehlt bei der EM aufgrund einer Verletzung: Die 28-Jährige zog sich im Training vor Beginn der EM einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und wird voraussichtlich sechs Monate lang ausfallen. Das gab der spanische Verband am Dienstag vor einer Woche bekannt.

Zuerst war von einer Verstauchung die Rede, später am selben Tag war in einem Video zu sehen, wie die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona auf Krücken geht, darauf folgte dann nach mehreren Tests im Krankenhaus King Edward VII. in London die Diagnose. Trotz des Ausfalls der besten Spielerin zählt Spanien weiterhin zu den Favoriten auf den EM-Sieg.

© getty Weltfußballerin Alexia Putellas verpasst die EM 2022 aufgrund einer Knieverletzung.

Frauen EM 2022: Die Spiele der Gruppe B im Überblick

Nach dem 4:1-Auftaktsieg über Finnland steht den Spanierinnen heute mit der deutschen Nationalmannschaft der erste große Brocken gegenüber. Denn auch der achtfache Europameister ist mühelos ins Turnier gestartet. Gegen Dänemark gewann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit 4:0.

Die Partie wird heute um 21 Uhr in Brentford angepfiffen. Davor treffen in der Gruppe B noch die beiden Verlierer des ersten Vorrundenspieltags, Dänemark und Finnland, in Milton Keynes aufeinander.

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Spielort B 8. Juli 18.00 Uhr Spanien - Finnland 4:1 Milton Keynes B 8. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Dänemark 4:0 Brentford B 12. Juli 18.00 Uhr Dänemark - Finnland -:- Milton Keynes B 12. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Spanien -:- Brentford B 16. Juli 21.00 Uhr Finnland - Deutschland -:- Milton Keynes B 16. Juli 21.00 Uhr Dänemark - Spanien -:- Brentford

Frauen EM 2022 - Deutschland vs. Spanien: 2. Gruppenspiel - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Bühl - Popp

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Bühl - Popp Spanien: Panos - Batlle, Irene Paredes, Maria Leon, Leila - Aitana, Patri, Irene - Lucia Garcia, Esther, Mariona

Frauen EM 2022 - Deutschland vs. Spanien: 2. Gruppenspiel - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Spanien

Deutschland - Spanien Wettbewerb: Frauen-Europameisterschaft 2022

Frauen-Europameisterschaft 2022 Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 2

2 Datum: 12. Juli 2022

12. Juli 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Brentford Community Stadium, Brentford, England

Brentford Community Stadium, Brentford, England TV: ARD

Livestream: ARD , DAZN

Liveticker: SPOX

Frauen EM 2022: Die Tabelle der Gruppe B

Nachdem erst ein Spieltag bestritten wurde, führen die beiden Sieger die Gruppe B erst einmal an. Deutschland ist wegen der leicht besseren Tordifferenz mit drei Punkten aktuell auf Rang eins, Spanien punktgleich direkt dahinter.