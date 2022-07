Bei der EM 2022 trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute in der Gruppenphase auf Spanien. SPOX tickert das Spiel live mit.

Nach dem souveränen 4:0-Auftaktsieg bei der EM gegen Dänemark will die deutsche Nationalmannschaft heute gegen Spanien ein ähnliches Ergebnis erzielen. Ob es dem Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

Frauen EM - Deutschland vs. Spanien: 2. Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft ist perfekt in die Frauen-EM gestartet: Mit einem klaren 4:0-Sieg setzte sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag gegen Dänemark durch. Doch auch der Gegner aus Spanien startete ohne Mühe ins Turnier. Die Spanierinnen gewannen am 1. Spieltag mit 4:1 gegen Finnland.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Brentford Community Stadium in der englischen Hauptstadt London.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2022. Es geht gegen Spanien.

Frauen EM - Deutschland vs. Spanien: 2. Gruppenspiel - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Bühl - Popp

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Bühl - Popp Spanien: Panos - Batlle, Irene Paredes, Maria Leon, Leila - Aitana, Patri, Irene - Lucia Garcia, Esther, Mariona

Frauen EM - Deutschland vs. Spanien: 2. Gruppenspiel heute im TV und Livestream

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Ihr das Gruppenspiel gegen Spanien heute live und in voller Länge verfolgen könnt: die ARD und DAZN. Während die ARD die Partie im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de anbietet, braucht man für DAZN ein Abonnement, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet.

Frauen EM - Deutschland vs. Spanien: Die Tabelle von Gruppe B

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Deutschland 1 4 3 2 Spanien 1 3 3 3 Finnland 1 -3 0 4 Dänemark 1 -4 0