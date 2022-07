EM 2022: Märchenhafte Geschichten, Überraschungen und Flops – fünf Erkenntnisse zum ersten Spieltag

Der erste Spieltag der EM 2022 hat märchenhafte Geschichten, Überraschungen, Tops und Flops zu bieten. Während Deutschland und Frankreich furios starten, enttäuscht die Schweiz auf ganzer Linie. Außerdem zeichnen sich erste fußballerische Trends ab. Fünf Erkenntnisse zum Turnierstart.

Jede Nation war bei der Europameisterschaft in England mittlerweile mindestens einmal im Einsatz. Die ganz großen Überraschungen blieben bisher aus, einige Favoritinnen taten sich aber schwer. Andere wiederum präsentierten sich direkt in Top-Form.

29 Tore sind bisher gefallen, die öffentlich-rechtlichen TV-Sender in Deutschland verbuchen Quoten zwischen zwei und sechs Millionen Zuschauern und die Stadien in England sind gut gefüllt. Aber was war sportlich bisher relevant?

SPOX schaut auf fünf große Erkenntnisse des ersten Spieltags. Darunter der furiose deutsche Auftakt, zwei herzerwärmende Geschichten und große Enttäuschungen.

EM 2022, Überraschung: Deutschland startet furios

Bei der DFB-Auswahl herrschte lange Unklarheit darüber, wie leistungsfähig sie in dieses Turnier gehen kann. Nach nur einem Spiel ist klar: Mit Deutschland muss wohl gerechnet werden. Während die Top-Favoritinnen aus England sich im Auftaktspiel schwertaten und auch die Niederlande und Schweden im direkten Duell das eine oder andere Problem offenbarten, legte die deutsche Auswahl furios los und gewann mit 4:0 gegen Dänemark.

Heute EM-Start! Diese Spielerinnen solltet Ihr unbedingt kennen © imago images 1/30 Der Fußball der Frauen wird größer und größer. Das hat auch zur Folge, dass die Leistungsspitze immer breiter wird. Die Top-Spielerinnen wie Alexia Putellas (leider mit Kreuzbandriss verletzt raus), Vivianne Miedema oder Ada Hegerberg kennen fast alle. © imago images 2/30 Aber kennt Ihr auch die größten Talente dieses Turniers? Oder die Geschichte der Dienstältesten bei Nordirland? SPOX Schaut bei jeder der 16 Nationen auf die Spielerinnen, die Ihr vielleicht noch nicht kennt, aber kennen solltet. © imago images 3/30 ENGLAND – LAUREN HEMP (21, Manchester City, Offensivallrounder): Fußball-Expert:innen sollte sie ein Begriff sein, zählt sie doch zu den größten Talenten des Weltfußballs. Offensiv ist sie nahezu auf allen Positionen einsetzbar. © imago images 4/30 Hemp ist schnell, dynamisch, technisch sehr stark und athletisch – vor allem aber ist sie torgefährlich. In 48 Pflichtspielen war sie in dieser Saison an 48 Treffern direkt beteiligt (28 Tore, 20 Assists). Für England ist sie eine Schlüsselspielerin. © imago images 5/30 GEORGIA STANWAY (23, FC Bayern, Offensivallrounder): Sie kommt gern über den Flügel, ist stark im Dribbling und im Abschluss. Zudem für harte Tacklings bekannt. Ab der kommenden Saison trägt sie das Trikot des FC Bayern. © imago images 6/30 NORDIRLAND – JULIE NELSON (37, Crusaders NA Strikers WFC, IV): Sie ist mit 125 Länderspielen die Rekordspielerinnen Nordirlands. Dass sie die erste EM-Teilnahme ihrer Nation als Führungsspielerin erlebt, ist eine tolle Geschichte. © imago images 7/30 2004 debütierte die damals 18-Jährige für Nordirland. Die meisten ihrer 125 Partien absolvierte sie als Amateurspielerin. Aktuell bereitet sie parallel im irischen Verband ihre Karriere als Trainerin vor. © imago images 8/30 REBECCA MCKENNA (21, FC LEWES, RV): Ein noch unbekanntes Talent aus der zweiten englischen Liga. Sehr athletisch und mutig im Spiel nach vorn. Auch im Zweikampf sehr geschickt. Ihr Durchbruch in einer starken Gruppe? © imago images 9/30 NORWEGEN – JULIE BLAKSTAD (20, Manchester City, LV): Bei Manchester City ist sie noch Rotationsspielerin, bei Norwegen wohl gesetzt. Sie kann offensiv und defensiv eingesetzt werden, ist technisch stark und glänzt durch kluge Laufwege. © imago images 10/30 ELISABETH TERLAND (21, SK Brann, Offensivallrounder): Für Norwegen kam sie in der WM-Quali häufig von der Bank, beim SK Brann zaubert sie regelmäßig von Anfang an. Sehr torgefährlich mit 16 Toren und drei Assists in 27 Partien. © imago images 11/30 ÖSTERREICH – BARBARA DUNST (24, Eintracht Frankfurt, ZM): Wer die Bundesliga verfolgt, kennt Dunst. Trotzdem läuft sie häufig unter dem Radar. Erfüllt ihre Aufgaben sehr zuverlässig und ist im Spiel nach vorn und in der Defensivarbeit sehr wichtig. © imago images 12/30 DÄNEMARK – SOFIE SVAVA (21, Real Madrid, LV): Im Winter für viel Geld aus Wolfsburg nach Madrid gewechselt, Riesentalent kurz vor dem großen Durchbruch. Wichtige Spielerin, ist kombinations- und dribbelstark. © imago images 13/30 SIGNE BRUUN (24, Olympique Lyon, ST): Erzielte in der WM-Quali in 444 Minuten zwölf Tore. Eine echte Waffe – mindestens mal von der Bank. Könnte im Schatten von Harder die kleine Überraschung bei Dänemark werden. © imago images 14/30 DEUTSCHLAND – LENA OBERDORF (20, VfL Wolfsburg, DM): Im deutschen Kader gibt es eigentlich keine Unbekannten mehr – und sehr viele Top-Talente. Eines davon ist Oberdorf, die bereits ein wichtiger Anker in Wolfsburg ist. © imago images 15/30 Jetzt auch beim DFB? Oberdorfs Rolle war dort lange unklar. Oft wurde sie in der Innenverteidigung eingesetzt, im letzten Test gegen die Schweiz als Sechserin. Dort überzeugte sie als Taktgeberin. © imago images 16/30 SYDNEY LOHMANN (22, FC Bayern, ZM/OM): Sie galt lange als eines der größten Talente im deutschen Fußball – und ist es immer noch. Fiel lange verletzt aus, wird bei der EM mit ihrer Kombination aus Eleganz und Physis aber wichtig sein. © imago images 17/30 FINNLAND – TINJA-RIIKKA KORPELA (36, Tottenham Hotspur, TW): Könnte in einer starken Gruppe das Zünglein an der Waage sein. Wird viele Schüsse parieren müssen. Ist aber auch sehr erfahren und hat starke Reflexe. © imago images 18/30 SPANIEN – ONA BATLLE (23, Manchester United, AV): Hinten rechts und links einsetzbar, sehr dynamisch und dribbelstark, gut im Kombinationsspiel, aber auch defensiv sehr zweikampfstark. In der WM-Quali zuletzt mit fünf Assists. © imago images 19/30 PATRI GUIJARRO (24, FC Barcelona, DM): Längst keine unbekannte Spielerin mehr, im deutschsprachigen Raum aber oft im Schatten von Putellas unsichtbar. Top-Sechserin, mit überragenden Passqualitäten und gutem Auge. © imago images 20/30 NIEDERLANDE – VICTORIA PELOVA (23, Ajax, ZM): Könnte es knapp nicht in die Startelf schaffen, ist aber sehr talentiert. Fordert viele Bälle, verteilt sie gut und ist auch unter Druck stark. Ihr Vertrag lief Ende Juni aus – kann sie sich empfehlen? © imago images 21/30 LYNN WILMS (21, VfL Wolfsburg, Abwehrallrounder): Kann defensiv innen und außen spielen. In den Niederlanden meist eine sehr offensiv ausgerichtete Rechtsverteidigerin mit guter Technik, Tempo und mutiger Spielweise. © imago images 22/30 PORTUGAL – DIANA SILVA (27, Sporting, ST): Sie wird die Zielspielerin in Kontersituationen sein. Sehr schnell, dynamisch und abschlussstark. Für ein individuell derart unterlegenes Team wie Portugal wird ihre Form entscheidend sein. © imago images 23/30 SCHWEDEN – FILIPPA ANGELDAHL (24, Manchester City, ZM): Im MIttelfeld verrichtet sie viel Laufarbeit, bietet sich immer wieder klug in den Zwischenräumen an und ist so Antreiberin im Spiel nach vorn. © imago images 24/30 CAROLINE SEGER (37, FC Rosengard, ZM): 230 Länderspiele hat diese Legende bereits hinter sich. Deshalb solltet ihr sie eigentlich schon längst kennen. In Europa gibt es keinen Spieler und keine Spielerin mit mehr Länderspielen. © imago images 25/30 SCHWEIZ – RIOLA XHEMAILI (19, SC Freiburg, ZM): Hat eine tolle Saison hinter sich. Immer anspielbar unter Druck, fast immer gute Lösungen. Ihre Qualitäten im Dribbling und Passspiel werden einer insgesamt wackeligen Schweiz guttun. © imago images 26/30 BELGIEN – AMBER TYSIAK (22, Oud-Heverlee Leuven, IV): Die EM ist ihre große Chance zum Durchbruch. Spielt defensiv robust und zweikampfstark, kann offensiv bei Standards torgefährlich sein (sieben Tore in 28 Partien). © imago images 27/30 ISLAND – SVEINDIS JANE JONSDOTTIR (21, VfL Wolfsburg, Offensivallrounder): Eine der Entdeckungen der letzten Saison. Schnell, dynamisch, dribbelstark, kann zentral und außen spielen. Sehr torgefährlich (eine Torbeteiligung alle 113 Minuten). © imago images 28/30 ITALIEN – ARIANA CARUSO (22, Juventus Turin, ZM): Ist zu einer Schlüsselspielerin bei Juve gereift. 27 Torbeteiligungen in 47 Partien, bindet sich intelligent in die Offensive ein, der Ball klebt ihr oft am Fuß, arbeitet auch intensiv gegen den Ball. © imago images 29/30 FRANKREICH – SANDY BALTIMORE (22, Paris Saint-Germain, LA): Sehr schnell, gleichzeitig mit guter Ballkontrolle. Spielt gefährliche Pässe und schlägt gute Flanken. In 45 Einsätzen an 27 Treffern beteiligt gewesen. © imago images 30/30 SELMA BACHA (21, Olympique Lyon, LV): Sehr offensivstarke Außenverteidigerin, die gern ins Dribbling geht und viele Tore vorbereitet (18 Assists in 36 Einsätzen). Erst fünf Länderspiele absolviert, wahrscheinlich trotzdem gesetzt.

Einige statistische Modelle sehen das DFB-Team nun sogar noch weiter vorn in der Liste der Favoritinnen. The Analyst errechnete mit Daten von Stats Perform vor dem Turnier eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent, dass Deutschland die Europameisterschaft gewinnt. Hinter England und Frankreich (je 19 Prozent) war das gemeinsam mit Schweden der dritte Platz.

Jetzt sind die Deutschen nach ihrem 4:0 gegen Dänemark auf Platz zwei geklettert. Nur Frankreich hat mit 20,7 Prozent einen besseren Wert als das DFB-Team (20 Prozent). England rutscht mit 17,5 Prozent etwas ab.

Auch abseits solcher Spielereien hat Deutschland bewiesen, dass man einen sehr attraktiven Fußball spielen kann. Das dynamische und aggressive Pressing hat Eindruck hinterlassen. Zumal die Deutschen zu keinem Zeitpunkt Anzeichen von Müdigkeit zeigten. Dank ihrer gut besetzten Bank hielten sie den Druck bis zum Schluss aufrecht. "Unterlegenes Dänemark wurde zerquetscht", titelte der dänische Sender DR. Der Kraft des deutschen Teams konnten sie nicht standhalten.

Klar ist aber auch: Das Kaliber, das jetzt mit Spanien wartet, ist ein anderes – und der Überraschungsfaktor ist geringer. Zumal mit Lea Schüller die vielleicht wichtigste Angreiferin ausfällt. Aber Deutschland hat das wichtigste Duell der Gruppenphase für sich entschieden und sich somit eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf verschafft. Vor allem das vierte Tor war vor dem direkten Duell mit Spanien (4:1 gegen Finnland) sehr wichtig. Am Dienstagabend reicht nun ein Unentschieden, um die Tabellenführung zu behaupten.

EM 2022: Die Tabelle von Gruppe B

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 Deutschland 1 4 3 2 Spanien 1 3 3 3 Finnland 1 -3 0 4 Dänemark 1 -4 0

EM 2022, Fußballromantik: Alexandra Popp und Julie Nelson

Dass ausgerechnet Alexandra Popp dieses vierte Tor für Deutschland erzielte, setzte dem DFB-Traumstart die Krone auf. Die 31-Jährige spielt ihre erste Europameisterschaft, 2013 und 2017 fehlte sie jeweils verletzt. Gegen Dänemark wurde sie nach 61 Minuten für Lea Schüller eingewechselt. Ihren ersten Abschluss hatte sie noch aus aussichtsloser Position (81.), aber fünf Minuten später jubelte die Wolfsburgerin bereits.

Nach einer schönen Einleitung von Jule Brand und passgenauer Flanke von Sydney Lohmann musste Popp ihren Kopf nur noch hinhalten. Sie sackte zu Boden und konnte es kaum glauben. Ein kleines Fußball-Märchen für eine Spielerin, die in den letzten Jahren viel leiden musste.

Märchenhaft war zudem der Treffer von Nordirland - einem Team, das überwiegend aus Amateurspielerinnen besteht. Die Qualifikation für diese EM ist bereits eine Sensation. Gegen Norwegen verloren die Nordirinnen mit 1:4, doch der Ehrentreffer wurde bejubelt wie ein Sieg.

Julie Nelson besorgte kurz nach der Pause den zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer. Sie ist mit 126 Länderspielen die große Legende des Teams. Die 37-Jährige war die erste Nordirin überhaupt, die die Marke von 100 Länderspielen knackte - und ist nun die erste nordirische Torschützin bei einem großen Turnier.

© imago images Nordirische Emotionen! Nicht Die Führung oder der Ausgleich, sondern das zwischenzeitliche 1:3 wird hier bejubelt. Nelson ist die erste nordirische Torschützin bei einem großen Turnier überhaupt.

EM 2022, Ansage: Frankreich überrennt Italien

Neben Deutschland wussten auch die Französinnen ganz besonders zu überzeugen. Gegen naiv verteidigende Italienerinnen gewannen sie mit 5:1. Schon zur Pause führte Frankreich mit 5:0 - das gab es bei einer Europameisterschaft der Frauen noch nie. Grace Geyoro ist zudem die erste EM-Teilnehmerin, der ein Hattrick in der ersten Halbzeit geglückt ist.

Ein Start nach Maß für Frankreich, wo trotz Top-Form unklar war, wie es um das Teamgefüge bestellt ist. Immer wieder gab es in den letzten Jahren kleinere und größere Streitthemen rund um Trainerin Corinne Diacre.

Die erste Antwort ist eindrucksvoll: Beim Auftaktsieg präsentierte sich ihr Team in Bestform. Schnelles Kombinationsspiel über die Außenbahnen, technisch saubere und präzise Pässe und Diagonalbälle, viel Bewegung auf dem Platz und immer wieder tolle Einzelaktionen von den drei Angreiferinnen Kadidiatou Diani, Delphine Cascarino und Marie-Antoinette Katoto. Aber auch die Konsequenz, mit der aus dem Mittelfeld nachgeschoben wurde, wusste zu imponieren. Frankreich ist in Form und schickt eine klare Ansage an die Konkurrenz: Wer die EM gewinnen will, muss sie erstmal schlagen.

EM 2022, Enttäuschungen: Italien und die Schweiz

Gleichwohl sollte diese Leistung nicht ohne genauere Betrachtung der Italienerinnen hervorgehoben werden. Wurden die Azzurre im Vorfeld noch zu Recht als Geheimtipp für das Halbfinale gehandelt, so präsentierten sie sich gegen Frankreich desolat. Nach einer vergebenen Großchance und dem 0:1-Rückstand fiel das Team komplett auseinander.

Das gewohnt aggressive Pressing ging nicht auf, der Raum direkt vor der Viererkette wurde zu groß und Frankreich konnte immer wieder mit Tempo andribbeln. Das war nichts von den Italienerinnen - unterschätzen sollte man sie dennoch nicht.

Besonders enttäuschend waren die Schweizerinnen. Vor der EM deutete sich die schwache Form mit einem 0:7 gegen Deutschland und einer 0:4-Niederlage gegen England bereits an.

Gegen auf dem Papier unterlegene Portugiesinnen stellte sich die Schweiz nach einer frühen 2:0-Führung dann hinten rein. Das sonst so aktive Pressing wurde immer passiver und die Portugiesinnen wurden dazu eingeladen, was sie trotz Underdog-Rolle sehr gut können: Fußball spielen. Ein 3:2-Sieg für die Außenseiterinnen wäre verdient gewesen, mit dem 2:2 war die Schweiz noch gut bedient.

EM 2022, Trends: So fallen die meisten Tore

Technisch und athletisch hat sich der Fußball der Frauen enorm weiterentwickelt. Dass es bei einer Europameisterschaft zwischen Nationalteams mit einigen Amateurspielerinnen und jenen aus Frankreich, England oder Deutschland große Unterschiede gibt, liegt auf der Hand. Aber selbst die kleinen Nationen haben die ganz großen Niederlagen abwenden können.

Finnland verlor zwar mit 1:4 gegen Spanien, ging aber in Führung und machte den Mitfavoritinnen das Leben mindestens eine Stunde lang sehr schwer. Auch Nordirland wehrte sich tapfer gegen ein offensivstarkes Norwegen. Die Defensivarbeit der Underdogs wird immer besser. Taktisch verstehen es die Teams mittlerweile gut, die Räume eng zu machen und Gegnerinnen auf die Flügel zu lenken.

Bei dieser Europameisterschaft wird deshalb schon ein erster kleiner Trend deutlich: Das Spiel über die Flügel und Standardsituationen sind entscheidend. Teams wie Deutschland, Frankreich oder Spanien gelang es sehr gut, sich aus den Pressingfallen auf den Außenbahnen zu befreien und anschließend Räume im Zentrum zu finden. England beispielsweise tat sich schwer damit und schlug viele Flanken in den Strafraum, die für Österreich leicht zu klären waren.

Ein weiterer Faktor sind Standards. Zwölf der 29 Tore des ersten Spieltags fielen nach ruhenden Bällen. Variantenreichtum spielt da eine große Rolle. So stellte Deutschland den Fünfmeterraum der dänischen Torhüterin bei Ecken konsequent zu, um ihr das Herauslaufen zu erschweren - mit Erfolg, wie das 2:0 durch Schüller bewies.