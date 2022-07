Eintracht Frankfurt tritt zu einem Testspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. Hier gibt es alle notwendigen Informationen, wie man sich die Partie heute live im TV und Livestream anschauen kann.

Für Eintracht Frankfurt steht die erste Partie nach dem größten Triumph der jüngeren Vereinsgeschichte an. 48 Tage nach dem Gewinn des Titels in der UEFA Europa League bestreiten die Hessen am heutigen Dienstag, den 5. Juli ihr erstes Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die Saison 2022/23, die am 27. Juni begonnen hat.

Dabei tritt die SGE gegen den Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg an. Anstoß der Begegnung ist heute um 18.30 Uhr, gespielt wird im Stadion am Schönbusch im unterfränkischen Aschaffenburg.

Wird man sich Eintracht Frankfurt gegen Aschaffenburg heute live im TV und Livestream ansehen können? SPOX klärt im Folgenden zur Übertragung auf.

© getty Eintracht Frankfurt bereitet sich auf die Saison 2022/23 vor.

Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Aschaffenburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle Fans und Interessierte: Ja, das Freundschaftsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Viktoria Aschaffenburg wird live gezeigt. Eine Übertragung im klassischen Fernsehen ist nicht geplant, allerdings gibt es eine im Livestream. Dieser nimmt sich die Eintracht selbst an, auf YouTube und Facebook gibt es eine kostenlose Ausstrahlung.

Zurückgreifen könnt Ihr auch auf EintrachtTV an, wobei man hierbei wissen muss: kostenlos lässt sich der Stream auf dieser Seite nicht abrufen. Um das Angebot des Senders des Bundesligisten abrufen zu können, benötigt man eine Mitgliedschaft. Ein Jahresabonnement kostet 24,99 Euro, Mitglieder zahlen 18,99 Euro. EintrachtTV zeigt zudem alle Spiele im Re-Live, Pressekonferenzen live, exklusive Interviews und Hintergrundberichte.

Eintracht Frankfurt: Testspiele während Saisonvorbereitung 2022/23

Nach dem Duell mit Aschaffenburg hat die SGE noch einige weitere Testspiele vereinbart. Es geht gegen LASK Linz, den FC Turin, Ajax Amsterdam und Astoria Walldorf, woraufhin am 1. August der Pflichtspielstart ansteht. Diesen bestreitet Frankfurt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg. Dann wartet mit dem Bundesliga-Start gegen den FC Bayern München (5. August) und dem UEFA Super Cup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid (10. August) eine Hammer-Woche.

Ihr Trainingslager absolviert die Eintracht übrigens vom 9. Juli bis zum 16. Juli in Windischgarsten in Oberösterreich.