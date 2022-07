Eintracht Frankfurt kriegt es heute im fünften Testspiel mit einem europäischen Topteam zu tun. In Österreich geht es gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Deutsche Fußballfans dürfen sich auf einen Kracher freuen! Der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt trifft am heutigen Samstag, den 23. Juli, in einem Testspiel auf den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Das Duell Frankfurt vs. Ajax Amsterdam findet im DAS.GOLDBERG Stadion in Grödig (Österreich) statt. Der Ball rollt um 15 Uhr.

Für die Frankfurter ist es nach Partien gegen den SV Nieder-Weichsel, Viktoria Aschaffenburg, den Linzer ASK und den Serie-A-Klub FC Turin bereits das fünfte Testspiel in dieser Vorbereitungsphase. Von den vier Spielen gewannen die Hessen drei und beendeten eines (gegen LASK) mit einem Unentschieden. Das sechste und letzte Vorbereitungsspiel ist für Mittwoch, den 27. Juli, geplant, wenn es gegen Regionalligisten FC-Astoria Walldorf geht.

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer die Partie heute live und in voller Länge sehen möchte, hat Glück, denn es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr dies machen könnt. Zum einen wird Frankfurt gegen Amsterdam im Free-TV bei Sport1 gezeigt. Beim Sportsender beginnt die Übertragung fünf Minuten vor dem Anpfiff, dann kommentiert Oliver Forster das Spielgeschehen in Österreich. Daneben ist das Spiel auch im Livestream von Sport1zu sehen, dieser ist kostenlos.

Zum anderen wird das Testspiel auch bei Sky angeboten, auf dem Sender Sky Sport News HD, der kostenpflichtig ist. Im Livestream könnt Ihr mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder WOW darauf zugreifen.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Spiel bei eintracht.tv oder kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Hessen zu schauen.

Eintracht Frankfurt: Die kommenden Testspiele im Überblick