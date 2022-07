EM 2022: Reif für den Titel? DFB-Team ist unberechenbar

Am Freitagabend startet Deutschland gegen Dänemark in die Europameisterschaft. Der große Traum: Nach Gold bei Olympia 2016 endlich wieder einen Titel gewinnen. Aber ist das DFB-Team dafür schon bereit? Eine Analyse der wichtigsten Bausteine auf dem Weg zum Erfolg.

Martina Voss-Tecklenburg sucht derzeit nach einer Balance zwischen hohem Eigenanspruch und der Sensibilisierung dafür, dass eine EM-Teilnahme nicht nur mit dem Titel erfolgreich ist.

Der Bundestrainerin war es während der Vorbereitung auf die Europameisterschaft in den Pressekonferenzen wichtig, darüber aufzuklären, "wie sehr sich der Frauenfußball entwickelt hat. Dass Deutschland immer gewinnt, ist kein Selbstläufer."

Trotzdem blieben die achtmaligen Europameisterinnen seit dem Olympia-Triumph 2016 weit unter ihren Möglichkeiten. "Heute gegen Deutschland zu spielen ist nicht mehr das gleiche Gefühl wie vor vielen Jahren", erinnert sich Bianca Rech im Gespräch mit SPOX und GOAL an die damalige Dominanz. Die sportliche Leiterin des FC Bayern findet, dass der Respekt verloren gegangen sei, mit dem früher gegen das DFB-Team gespielt wurde. Diesen müsse man sich nun wieder erarbeiten.

DFB: Alles auf Angriff?

"Wir haben so viele talentierte Spielerinnen und eine große Qualität im Kader - ein Erfolg wäre elementar wichtig, um im Frauenfußball in Deutschland wieder ein Ausrufezeichen setzen zu können", sagt Rech. Ein Blick auf den Kader untermauert die Meinung der ehemaligen Nationalspielerin.

Vor allem in der Offensive ist das Team so gut besetzt wie kaum ein anderes. Voss-Tecklenburg kann auf dieser Position nahezu ohne Qualitätsverlust hin und her rotieren. Mit den unterschiedlichen Spielerinnentypen kann sie auf nahezu jede Situation reagieren.

Eins-gegen-eins-Spielerinnen mit Tempo wie Shootingstar Klara Bühl, aber auch kluge Spielmacherinnen im Halbraum oder im Zentrum wie Linda Dallmann oder Sydney Lohmann sind Teil des Kaders. Sie kann auf erfahrene Spielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp oder Svenja Huth zurückgreifen und auf junge Talente wie Jule Brand. Dementsprechend sinnvoll wäre es wohl, die Spielweise auf die starke Offensive auszulegen.

Lea Schüller: Die Schlüsselspielerin beim DFB?

Die absolute Schlüsselspielerin im Offensivbereich könnte Lea Schüller werden. Die 24-Jährige ist im Sturmzentrum aktuell gesetzt - und ein Blick auf die Zahlen verrät, warum das so ist. In 38 Länderspielen hat sie 25 Tore erzielt, in 42 Pflichtspielen der abgelaufenen Saison erzielte sie 33 Treffer und bereitete acht weitere vor.

Dabei gab es Saisonphasen, in denen sie sich schwer getan hat mit dem Toreschießen. Im Dezember und Februar gelang der Mittelstürmerin des FC Bayern München in vier Spielen beispielsweise kein einziges Bundesliga-Tor. Rechtzeitig zur EM scheint die Nationalspielerin aber in Form zu sein. "Lea ist eine enorm wichtige Spielerin", lobte die Bundestrainerin während einer Pressekonferenz auf Nachfrage von SPOX und GOAL .

Vor allem die Laufarbeit hob Voss-Tecklenburg hervor. Schüller lenke das Pressing und habe insgesamt sehr gute Laufwege. Tatsächlich bewegt sich die Angreiferin sehr klug auf dem Platz. Immer wieder verschafft sie sich Raum durch Antizipation. Für ihre Tiefenläufe nutzt sie gern den Rücken der Gegenspielerin, um sich im entscheidenden Augenblick ein paar Meter Vorsprung im Antritt zu sichern.

Selbst in Spielen, in denen sie nicht selbst trifft, sorgt sie mit ihrer Bewegungsfreude dafür, dass wenigstens ihre Mitspielerinnen in gute Abschlusssituationen kommen. Darüber hinaus ist Schüller sehr kopfballstark. In der abgelaufenen Saison erzielte sie 13 Tore per Kopf - 0,38 pro 90 Minuten. Nur Marie-Antoinette Katoto (Frankreich) gelangen unter den EM-Teilnehmerinnen mehr: 17 mit einer Quote von 0,46 pro 90 Minuten. Ihre Abschlussstärke und ihre vielen Läufe in die Tiefe werden für die DFB-Elf von enormer Bedeutung sein.

Heute EM-Start! Diese Spielerinnen solltet Ihr unbedingt kennen © imago images 1/30 Der Fußball der Frauen wird größer und größer. Das hat auch zur Folge, dass die Leistungsspitze immer breiter wird. Die Top-Spielerinnen wie Alexia Putellas (leider mit Kreuzbandriss verletzt raus), Vivianne Miedema oder Ada Hegerberg kennen fast alle. © imago images 2/30 Aber kennt Ihr auch die größten Talente dieses Turniers? Oder die Geschichte der Dienstältesten bei Nordirland? SPOX Schaut bei jeder der 16 Nationen auf die Spielerinnen, die Ihr vielleicht noch nicht kennt, aber kennen solltet. © imago images 3/30 ENGLAND – LAUREN HEMP (21, Manchester City, Offensivallrounder): Fußball-Expert:innen sollte sie ein Begriff sein, zählt sie doch zu den größten Talenten des Weltfußballs. Offensiv ist sie nahezu auf allen Positionen einsetzbar. © imago images 4/30 Hemp ist schnell, dynamisch, technisch sehr stark und athletisch – vor allem aber ist sie torgefährlich. In 48 Pflichtspielen war sie in dieser Saison an 48 Treffern direkt beteiligt (28 Tore, 20 Assists). Für England ist sie eine Schlüsselspielerin. © imago images 5/30 GEORGIA STANWAY (23, FC Bayern, Offensivallrounder): Sie kommt gern über den Flügel, ist stark im Dribbling und im Abschluss. Zudem für harte Tacklings bekannt. Ab der kommenden Saison trägt sie das Trikot des FC Bayern. © imago images 6/30 NORDIRLAND – JULIE NELSON (37, Crusaders NA Strikers WFC, IV): Sie ist mit 125 Länderspielen die Rekordspielerinnen Nordirlands. Dass sie die erste EM-Teilnahme ihrer Nation als Führungsspielerin erlebt, ist eine tolle Geschichte. © imago images 7/30 2004 debütierte die damals 18-Jährige für Nordirland. Die meisten ihrer 125 Partien absolvierte sie als Amateurspielerin. Aktuell bereitet sie parallel im irischen Verband ihre Karriere als Trainerin vor. © imago images 8/30 REBECCA MCKENNA (21, FC LEWES, RV): Ein noch unbekanntes Talent aus der zweiten englischen Liga. Sehr athletisch und mutig im Spiel nach vorn. Auch im Zweikampf sehr geschickt. Ihr Durchbruch in einer starken Gruppe? © imago images 9/30 NORWEGEN – JULIE BLAKSTAD (20, Manchester City, LV): Bei Manchester City ist sie noch Rotationsspielerin, bei Norwegen wohl gesetzt. Sie kann offensiv und defensiv eingesetzt werden, ist technisch stark und glänzt durch kluge Laufwege. © imago images 10/30 ELISABETH TERLAND (21, SK Brann, Offensivallrounder): Für Norwegen kam sie in der WM-Quali häufig von der Bank, beim SK Brann zaubert sie regelmäßig von Anfang an. Sehr torgefährlich mit 16 Toren und drei Assists in 27 Partien. © imago images 11/30 ÖSTERREICH – BARBARA DUNST (24, Eintracht Frankfurt, ZM): Wer die Bundesliga verfolgt, kennt Dunst. Trotzdem läuft sie häufig unter dem Radar. Erfüllt ihre Aufgaben sehr zuverlässig und ist im Spiel nach vorn und in der Defensivarbeit sehr wichtig. © imago images 12/30 DÄNEMARK – SOFIE SVAVA (21, Real Madrid, LV): Im Winter für viel Geld aus Wolfsburg nach Madrid gewechselt, Riesentalent kurz vor dem großen Durchbruch. Wichtige Spielerin, ist kombinations- und dribbelstark. © imago images 13/30 SIGNE BRUUN (24, Olympique Lyon, ST): Erzielte in der WM-Quali in 444 Minuten zwölf Tore. Eine echte Waffe – mindestens mal von der Bank. Könnte im Schatten von Harder die kleine Überraschung bei Dänemark werden. © imago images 14/30 DEUTSCHLAND – LENA OBERDORF (20, VfL Wolfsburg, DM): Im deutschen Kader gibt es eigentlich keine Unbekannten mehr – und sehr viele Top-Talente. Eines davon ist Oberdorf, die bereits ein wichtiger Anker in Wolfsburg ist. © imago images 15/30 Jetzt auch beim DFB? Oberdorfs Rolle war dort lange unklar. Oft wurde sie in der Innenverteidigung eingesetzt, im letzten Test gegen die Schweiz als Sechserin. Dort überzeugte sie als Taktgeberin. © imago images 16/30 SYDNEY LOHMANN (22, FC Bayern, ZM/OM): Sie galt lange als eines der größten Talente im deutschen Fußball – und ist es immer noch. Fiel lange verletzt aus, wird bei der EM mit ihrer Kombination aus Eleganz und Physis aber wichtig sein. © imago images 17/30 FINNLAND – TINJA-RIIKKA KORPELA (36, Tottenham Hotspur, TW): Könnte in einer starken Gruppe das Zünglein an der Waage sein. Wird viele Schüsse parieren müssen. Ist aber auch sehr erfahren und hat starke Reflexe. © imago images 18/30 SPANIEN – ONA BATLLE (23, Manchester United, AV): Hinten rechts und links einsetzbar, sehr dynamisch und dribbelstark, gut im Kombinationsspiel, aber auch defensiv sehr zweikampfstark. In der WM-Quali zuletzt mit fünf Assists. © imago images 19/30 PATRI GUIJARRO (24, FC Barcelona, DM): Längst keine unbekannte Spielerin mehr, im deutschsprachigen Raum aber oft im Schatten von Putellas unsichtbar. Top-Sechserin, mit überragenden Passqualitäten und gutem Auge. © imago images 20/30 NIEDERLANDE – VICTORIA PELOVA (23, Ajax, ZM): Könnte es knapp nicht in die Startelf schaffen, ist aber sehr talentiert. Fordert viele Bälle, verteilt sie gut und ist auch unter Druck stark. Ihr Vertrag lief Ende Juni aus – kann sie sich empfehlen? © imago images 21/30 LYNN WILMS (21, VfL Wolfsburg, Abwehrallrounder): Kann defensiv innen und außen spielen. In den Niederlanden meist eine sehr offensiv ausgerichtete Rechtsverteidigerin mit guter Technik, Tempo und mutiger Spielweise. © imago images 22/30 PORTUGAL – DIANA SILVA (27, Sporting, ST): Sie wird die Zielspielerin in Kontersituationen sein. Sehr schnell, dynamisch und abschlussstark. Für ein individuell derart unterlegenes Team wie Portugal wird ihre Form entscheidend sein. © imago images 23/30 SCHWEDEN – FILIPPA ANGELDAHL (24, Manchester City, ZM): Im MIttelfeld verrichtet sie viel Laufarbeit, bietet sich immer wieder klug in den Zwischenräumen an und ist so Antreiberin im Spiel nach vorn. © imago images 24/30 CAROLINE SEGER (37, FC Rosengard, ZM): 230 Länderspiele hat diese Legende bereits hinter sich. Deshalb solltet ihr sie eigentlich schon längst kennen. In Europa gibt es keinen Spieler und keine Spielerin mit mehr Länderspielen. © imago images 25/30 SCHWEIZ – RIOLA XHEMAILI (19, SC Freiburg, ZM): Hat eine tolle Saison hinter sich. Immer anspielbar unter Druck, fast immer gute Lösungen. Ihre Qualitäten im Dribbling und Passspiel werden einer insgesamt wackeligen Schweiz guttun. © imago images 26/30 BELGIEN – AMBER TYSIAK (22, Oud-Heverlee Leuven, IV): Die EM ist ihre große Chance zum Durchbruch. Spielt defensiv robust und zweikampfstark, kann offensiv bei Standards torgefährlich sein (sieben Tore in 28 Partien). © imago images 27/30 ISLAND – SVEINDIS JANE JONSDOTTIR (21, VfL Wolfsburg, Offensivallrounder): Eine der Entdeckungen der letzten Saison. Schnell, dynamisch, dribbelstark, kann zentral und außen spielen. Sehr torgefährlich (eine Torbeteiligung alle 113 Minuten). © imago images 28/30 ITALIEN – ARIANA CARUSO (22, Juventus Turin, ZM): Ist zu einer Schlüsselspielerin bei Juve gereift. 27 Torbeteiligungen in 47 Partien, bindet sich intelligent in die Offensive ein, der Ball klebt ihr oft am Fuß, arbeitet auch intensiv gegen den Ball. © imago images 29/30 FRANKREICH – SANDY BALTIMORE (22, Paris Saint-Germain, LA): Sehr schnell, gleichzeitig mit guter Ballkontrolle. Spielt gefährliche Pässe und schlägt gute Flanken. In 45 Einsätzen an 27 Treffern beteiligt gewesen. © imago images 30/30 SELMA BACHA (21, Olympique Lyon, LV): Sehr offensivstarke Außenverteidigerin, die gern ins Dribbling geht und viele Tore vorbereitet (18 Assists in 36 Einsätzen). Erst fünf Länderspiele absolviert, wahrscheinlich trotzdem gesetzt.

DFB: Erzwungener Umbau im Mittelfeld

Denn Fakt ist auch, dass es schwer für Deutschland war, sich im Vorlauf dieses Turniers zu finden. Es gibt kaum einen Mannschaftsteil, der das so verdeutlicht wie das Mittelfeld. Mit Dzsenifer Marozsan (Kreuzbandriss) und Melanie Leupolz (Schwangerschaft) fallen zwei absolute Führungsspielerinnen und Eckpfeiler des Teams aus.

Zurück bleibt ein Mittelfeld, das individuell immer noch hochkarätig besetzt ist, sich aber nie so richtig einspielen konnte. Das beste Beispiel dafür ist Lena Oberdorf. Mit 20 Jahren kommt die Wolfsburgerin bereits auf 27 Länderspiele. Einige davon absolvierte sie in der Innenverteidigung.

Die Konstellation im Zentrum war lange unklar. Durch die Ausfälle von Marozsan und Leupolz wird es nun wohl auf Lina Magull und Sara Däbritz hinauslaufen, die vor Sechserin Oberdorf starten. Qualitativ gibt es nur wenige Mittelfeldreihen bei der Europameisterschaft, die diesem Dreiergespann das Wasser reichen können.

Melanie Leupolz fehlt vor allem emotional

Emotional aber könnte etwas fehlen. Vor allem Leupolz bringt durch ihre Art auf dem Platz viel Energie und Dynamik in ein Team. Sie kann in schwachen Phasen die Spielerin sein, an der sich andere hochziehen.

Bei Däbritz und Magull gab es von einigen Expertinnen und Experten immer mal wieder leise Kritik daran, ob sie das auch sein können. Mit ihrer Erfahrung als Kapitänin beim FC Bayern wird Magull nun bei dieser Europameisterschaft den nächsten Entwicklungsschritt gehen müssen. Kann sie ein Team anführen, das sich erst in der Vorbereitung so richtig gefunden zu haben scheint?

Deutschland wird schon in der Gruppenphase gegen Dänemark und Spanien, aber womöglich auch gegen ein nicht zu unterschätzendes Finnland Phasen durchleben müssen, in denen die Dinge nicht nach Plan laufen. Dann wird es auf Magull, aber auch auf Däbritz und sogar auf die noch junge Oberdorf ankommen. Sie bilden die Schaltzentrale des Teams. Und sie müssen Verantwortung übernehmen.

