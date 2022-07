EM 2022: "Man spürt den US-Geist" - drei Perspektiven auf die Euro

Bei der Europameisterschaft in England bekommt der Fußball der Frauen eine sehr große Bühne. Die vierfache DFB-Pokalsiegerin Julia Simic, Agentin Jasmina Covic und Bianca Rech, sportliche Leiterin des FC Bayern München, erklären im Gespräch mit SPOX und GOAL die Bedeutung der EM aus drei Perspektiven.

Bei der EM gibt es so viele Favoritinnen auf den Titel wie noch nie. Der Fußball der Frauen hat sich in Europa weiterentwickelt und er bekommt in diesem Jahr vielleicht die größtmögliche Bühne, um das allen zu beweisen: England - das Land, das als Vorreiter der Moderne gilt.

Im Gespräch mit SPOX und GOAL erklären drei wichtige Persönlichkeiten des deutschen Fußballs aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, warum dieses Turnier so bedeutend ist, wie es lange keine Europameisterschaft mehr war.

EM 2022: Julia Simic - Perspektive der Ex-Spielerin und Expertin

"Es tut sich richtig was und man hat das Gefühl, dass das durch ganz Europa schwappt", sagt Julia Simic über die letzten Monate. Nach ihrem Karriereende im Jahr 2021 ist die 33-Jährige viel herumgekommen. Noch im Mai gewann sie als Teil des Trainerteams mit den U17-Juniorinnen des DFB die Europameisterschaft. Als aktive Spielerin war sie einst mit viel Talent gesegnet - aber auch mit viel Verletzungspech.

Simic kann nicht nur die Perspektive der Spielerinnen einnehmen, sondern auch die der medialen Berichterstattung. Für DAZN und Sky Sport arbeitet sie regelmäßig als Expertin. "In den letzten Jahren hat der Frauenfußball einen Riesenpush in verschiedenen Ländern erfahren", erklärt die Deutsche Meisterin von 2017: "Egal, ob das Equal-pay-Kampagnen sind oder ausverkaufte Stadien." Vor allem die Champions League habe mit ihrem neuen Modus einen großen Anteil daran.

"Man spürt auch diesen US-Geist, dass die Mädels etwas fordern und Lautsprecher sind für ihren Sport und mehr sind als nur Fußballspielerinnen", sagt Simic: "Sie nehmen gesellschaftspolitisch eine Haltung ein." Und genau deshalb sei die Bühne bei der EM in England so wichtig. "Die Welt wird nach Europa schauen", freut sich die heutige Expertin und Trainerin.

EM 2022: England ist der Vorreiter

In England hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Große Klubs investieren immer mehr in den Fußball der Frauen - strukturell und personell. Auch die FA arbeitet intensiv an der Zukunft und Weiterentwicklung mit. In Deutschland gehe ebenfalls vieles in die richtige Richtung, sagt Simic, aber ein großer Unterschied zu England sei, "dass man es dort vollkommen normalisiert hat, dass es auch eine Frauenabteilung gibt."

Je normaler das Produkt präsentiert werde, desto normaler sei es auch für den Fan. Plakate von Stars der Frauenteams in den Stadien, ein präsenter Social-Media-Auftritt oder schlicht gemeinsame Aktivitäten zwischen den beiden Teams. "Das fehlt mir hier. Der Männerfußball ist heilig, die trainieren teilweise auf ganz anderen Plätzen oder an anderen Orten", erklärt Simic: "Bei West Ham haben wir auf einem Gelände trainiert, haben zusammen gefrühstückt und das war einfach normal."

Von der Europameisterschaft erhofft sich die gebürtige Nürnbergerin, dass noch mehr Leute in Deutschland die Chance nutzen, dem Fußball der Frauen eine Chance zu geben. "Es war sehr wichtig, dass man bei DAZN die Champions League sehen konnte", sagt sie über das vergangene Jahr: "Dass Menschen, die nicht so Frauenfußball-affin waren, die Chance hatten, sich ein Bild zu machen und zu sehen, wie cool und aufregend er ist."

DAZN hat in der vergangenen Saison alle Spiele der Königinnenklasse live und kostenlos auf YouTube gezeigt und in den vergangenen Monaten zunehmend Features und Formate rund um den Fußball der Frauen im Programm etabliert. Auch die Europameisterschaft wird der Streamingdienst komplett übertragen. Nach Angaben von DAZN hat die Champions League in dieser Saison Rekordzahlen erreicht. Knapp 60 Millionen Streams in über 210 Ländern wurden registriert, der deutsche Markt war hinter Spanien, den USA und Frankreich der viertstärkste auf YouTube und der stärkste auf der Plattform selbst.

Heute EM-Start! Diese Spielerinnen solltet Ihr unbedingt kennen © imago images 1/30 Der Fußball der Frauen wird größer und größer. Das hat auch zur Folge, dass die Leistungsspitze immer breiter wird. Die Top-Spielerinnen wie Alexia Putellas (leider mit Kreuzbandriss verletzt raus), Vivianne Miedema oder Ada Hegerberg kennen fast alle. © imago images 2/30 Aber kennt Ihr auch die größten Talente dieses Turniers? Oder die Geschichte der Dienstältesten bei Nordirland? SPOX Schaut bei jeder der 16 Nationen auf die Spielerinnen, die Ihr vielleicht noch nicht kennt, aber kennen solltet. © imago images 3/30 ENGLAND – LAUREN HEMP (21, Manchester City, Offensivallrounder): Fußball-Expert:innen sollte sie ein Begriff sein, zählt sie doch zu den größten Talenten des Weltfußballs. Offensiv ist sie nahezu auf allen Positionen einsetzbar. © imago images 4/30 Hemp ist schnell, dynamisch, technisch sehr stark und athletisch – vor allem aber ist sie torgefährlich. In 48 Pflichtspielen war sie in dieser Saison an 48 Treffern direkt beteiligt (28 Tore, 20 Assists). Für England ist sie eine Schlüsselspielerin. © imago images 5/30 GEORGIA STANWAY (23, FC Bayern, Offensivallrounder): Sie kommt gern über den Flügel, ist stark im Dribbling und im Abschluss. Zudem für harte Tacklings bekannt. Ab der kommenden Saison trägt sie das Trikot des FC Bayern. © imago images 6/30 NORDIRLAND – JULIE NELSON (37, Crusaders NA Strikers WFC, IV): Sie ist mit 125 Länderspielen die Rekordspielerinnen Nordirlands. Dass sie die erste EM-Teilnahme ihrer Nation als Führungsspielerin erlebt, ist eine tolle Geschichte. © imago images 7/30 2004 debütierte die damals 18-Jährige für Nordirland. Die meisten ihrer 125 Partien absolvierte sie als Amateurspielerin. Aktuell bereitet sie parallel im irischen Verband ihre Karriere als Trainerin vor. © imago images 8/30 REBECCA MCKENNA (21, FC LEWES, RV): Ein noch unbekanntes Talent aus der zweiten englischen Liga. Sehr athletisch und mutig im Spiel nach vorn. Auch im Zweikampf sehr geschickt. Ihr Durchbruch in einer starken Gruppe? © imago images 9/30 NORWEGEN – JULIE BLAKSTAD (20, Manchester City, LV): Bei Manchester City ist sie noch Rotationsspielerin, bei Norwegen wohl gesetzt. Sie kann offensiv und defensiv eingesetzt werden, ist technisch stark und glänzt durch kluge Laufwege. © imago images 10/30 ELISABETH TERLAND (21, SK Brann, Offensivallrounder): Für Norwegen kam sie in der WM-Quali häufig von der Bank, beim SK Brann zaubert sie regelmäßig von Anfang an. Sehr torgefährlich mit 16 Toren und drei Assists in 27 Partien. © imago images 11/30 ÖSTERREICH – BARBARA DUNST (24, Eintracht Frankfurt, ZM): Wer die Bundesliga verfolgt, kennt Dunst. Trotzdem läuft sie häufig unter dem Radar. Erfüllt ihre Aufgaben sehr zuverlässig und ist im Spiel nach vorn und in der Defensivarbeit sehr wichtig. © imago images 12/30 DÄNEMARK – SOFIE SVAVA (21, Real Madrid, LV): Im Winter für viel Geld aus Wolfsburg nach Madrid gewechselt, Riesentalent kurz vor dem großen Durchbruch. Wichtige Spielerin, ist kombinations- und dribbelstark. © imago images 13/30 SIGNE BRUUN (24, Olympique Lyon, ST): Erzielte in der WM-Quali in 444 Minuten zwölf Tore. Eine echte Waffe – mindestens mal von der Bank. Könnte im Schatten von Harder die kleine Überraschung bei Dänemark werden. © imago images 14/30 DEUTSCHLAND – LENA OBERDORF (20, VfL Wolfsburg, DM): Im deutschen Kader gibt es eigentlich keine Unbekannten mehr – und sehr viele Top-Talente. Eines davon ist Oberdorf, die bereits ein wichtiger Anker in Wolfsburg ist. © imago images 15/30 Jetzt auch beim DFB? Oberdorfs Rolle war dort lange unklar. Oft wurde sie in der Innenverteidigung eingesetzt, im letzten Test gegen die Schweiz als Sechserin. Dort überzeugte sie als Taktgeberin. © imago images 16/30 SYDNEY LOHMANN (22, FC Bayern, ZM/OM): Sie galt lange als eines der größten Talente im deutschen Fußball – und ist es immer noch. Fiel lange verletzt aus, wird bei der EM mit ihrer Kombination aus Eleganz und Physis aber wichtig sein. © imago images 17/30 FINNLAND – TINJA-RIIKKA KORPELA (36, Tottenham Hotspur, TW): Könnte in einer starken Gruppe das Zünglein an der Waage sein. Wird viele Schüsse parieren müssen. Ist aber auch sehr erfahren und hat starke Reflexe. © imago images 18/30 SPANIEN – ONA BATLLE (23, Manchester United, AV): Hinten rechts und links einsetzbar, sehr dynamisch und dribbelstark, gut im Kombinationsspiel, aber auch defensiv sehr zweikampfstark. In der WM-Quali zuletzt mit fünf Assists. © imago images 19/30 PATRI GUIJARRO (24, FC Barcelona, DM): Längst keine unbekannte Spielerin mehr, im deutschsprachigen Raum aber oft im Schatten von Putellas unsichtbar. Top-Sechserin, mit überragenden Passqualitäten und gutem Auge. © imago images 20/30 NIEDERLANDE – VICTORIA PELOVA (23, Ajax, ZM): Könnte es knapp nicht in die Startelf schaffen, ist aber sehr talentiert. Fordert viele Bälle, verteilt sie gut und ist auch unter Druck stark. Ihr Vertrag lief Ende Juni aus – kann sie sich empfehlen? © imago images 21/30 LYNN WILMS (21, VfL Wolfsburg, Abwehrallrounder): Kann defensiv innen und außen spielen. In den Niederlanden meist eine sehr offensiv ausgerichtete Rechtsverteidigerin mit guter Technik, Tempo und mutiger Spielweise. © imago images 22/30 PORTUGAL – DIANA SILVA (27, Sporting, ST): Sie wird die Zielspielerin in Kontersituationen sein. Sehr schnell, dynamisch und abschlussstark. Für ein individuell derart unterlegenes Team wie Portugal wird ihre Form entscheidend sein. © imago images 23/30 SCHWEDEN – FILIPPA ANGELDAHL (24, Manchester City, ZM): Im MIttelfeld verrichtet sie viel Laufarbeit, bietet sich immer wieder klug in den Zwischenräumen an und ist so Antreiberin im Spiel nach vorn. © imago images 24/30 CAROLINE SEGER (37, FC Rosengard, ZM): 230 Länderspiele hat diese Legende bereits hinter sich. Deshalb solltet ihr sie eigentlich schon längst kennen. In Europa gibt es keinen Spieler und keine Spielerin mit mehr Länderspielen. © imago images 25/30 SCHWEIZ – RIOLA XHEMAILI (19, SC Freiburg, ZM): Hat eine tolle Saison hinter sich. Immer anspielbar unter Druck, fast immer gute Lösungen. Ihre Qualitäten im Dribbling und Passspiel werden einer insgesamt wackeligen Schweiz guttun. © imago images 26/30 BELGIEN – AMBER TYSIAK (22, Oud-Heverlee Leuven, IV): Die EM ist ihre große Chance zum Durchbruch. Spielt defensiv robust und zweikampfstark, kann offensiv bei Standards torgefährlich sein (sieben Tore in 28 Partien). © imago images 27/30 ISLAND – SVEINDIS JANE JONSDOTTIR (21, VfL Wolfsburg, Offensivallrounder): Eine der Entdeckungen der letzten Saison. Schnell, dynamisch, dribbelstark, kann zentral und außen spielen. Sehr torgefährlich (eine Torbeteiligung alle 113 Minuten). © imago images 28/30 ITALIEN – ARIANA CARUSO (22, Juventus Turin, ZM): Ist zu einer Schlüsselspielerin bei Juve gereift. 27 Torbeteiligungen in 47 Partien, bindet sich intelligent in die Offensive ein, der Ball klebt ihr oft am Fuß, arbeitet auch intensiv gegen den Ball. © imago images 29/30 FRANKREICH – SANDY BALTIMORE (22, Paris Saint-Germain, LA): Sehr schnell, gleichzeitig mit guter Ballkontrolle. Spielt gefährliche Pässe und schlägt gute Flanken. In 45 Einsätzen an 27 Treffern beteiligt gewesen. © imago images 30/30 SELMA BACHA (21, Olympique Lyon, LV): Sehr offensivstarke Außenverteidigerin, die gern ins Dribbling geht und viele Tore vorbereitet (18 Assists in 36 Einsätzen). Erst fünf Länderspiele absolviert, wahrscheinlich trotzdem gesetzt.

Julia Simic: "Die Bundesliga muss sichtbarer werden"

Simic fordert, dass nach der EM auch die Bundesliga (aktuell bei MagentaSport) sichtbarer gemacht werde und sie "nicht nur zu zeigen, sondern auch vernünftig zu zeigen." Der Fußball in Deutschland müsse besser präsentiert werden. Mehr Kameras, mehr Perspektiven, bessere Infrastruktur und dementsprechend eine höhere Qualität der Übertragung und Berichterstattung.

In England wird das wohl kein Problem sein. "Für die Spielerinnen ist das eine große Chance und da ist so viel Potenzial drin, endlich mal gesehen zu werden." In der Vergangenheit habe man es in Deutschland nicht so richtig geschafft, das Produkt "auf nationaler Ebene nachhaltig attraktiv zu machen", erklärt Simic.

"Unmittelbar vor den Turnieren gab es immer einen großen Hype", erinnert sie sich: "Der Hype hat sich umso länger gehalten, je erfolgreicher Deutschland abgeschnitten hat." Nach der EM wird es darum gehen, Nachhaltigkeit in diese Begeisterung zu bringen.