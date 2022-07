Mit der 1. Runde des DFB-Pokals startet heute gleichzeitig auch der DFB-Aktionsspieltag. SPOX erklärt Euch, was es mit damit auf sich hat und liefert die wichtigsten Infos zu folgenden Punkten: Anstoßzeiten, Datum, Hintergrund, Wettbewerbe.

Am heutigen Freitag, den 29. Juli, wird in Deutschland endlich die Pflichtspielsaison 2022/23 eröffnet. In der 1. Runde des DFB-Pokals sind acht Mannschaften, darunter auch Borussia Dortmund, im Einsatz. Wer einen Blick auf die Anstoßzeiten der heutigen Partien wirft, wird etwas Ungewöhnliches bemerken: Sie alle beginnen eine Minute später als üblich, Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart etwa geht um 18.01 Uhr los, der TSV 1860 München und Borussia Dortmund treffen um 20.46 Uhr aufeinander.

Doch was ist der Grund für die Verschiebungen? In welchen Wettbewerben ist dies wann noch der Fall? Das erklärt Euch SPOX im Folgenden.

DFB-Aktionsspieltag: Anstoßzeiten, Datum, Hintergrund, Wettbewerbe

Die Entscheidung, die Anstoßzeiten um eine Minute nach hinten zu verschieben, wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gefällt. Dabei liegen die Gründe dafür weit außerhalb der Fußballwelt, es geht nämlich um den Klimaschutz, dessen Engagement der DFB mit dem dafür eingeführten DFB-Aktionsspieltag forciert. "Wir möchten mit dem Aktionsspieltag alle Fußballfans dazu bewegen, selbst mehr beim Klimaschutz anzupacken und andere fürs Mitmachen zu begeistern", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Im Rahmen des Aktionsspieltags - der nicht nur die heutigen Pokalspiele, sondern die komplette 1. Runde der Männer und Frauen, den 5. und 6. Spieltag der 3. Liga sowie den 3. und 4. Spieltag der Frauen-Bundesliga beinhaltet - finden zahlreiche Aktionen im Umfeld der Spiele statt, um Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz zu erregen. So werden das Logo des DFB, die Eckfahnen, Kapitänsbinden und andere Kommunikationsmaterialien mit den "Warming Stripes" versehen. Die "Warming Stripes" (auf Deutsch: Klimastreifen) wurden vom britischen Klimatologen Ed Hawkins entwickelt und visualisieren den Prozess der Globalen Erwärmung der vergangenen 100 Jahre und mehr.

In der einen Minute, um die die oben genannten Spiele verschoben werden, wird die Zeit für Durchsagen und Informationen genutzt, die den Klimaschutz betreffen. Darüber hinaus sollen in den Stadien der betroffenen Klubs vegane oder vegetarische Alternativprodukte zur herkömmlichen Stadionwurst angeboten werden. Der Amateurverein, der im Verhältnis zu den Stadionbesuchern die meisten davon verkauft, wird vom DFB eine Belohnung bekommen.

© getty Die "Warming Stripes" visualisieren den Prozess der Globalen Erwärmung.

Begleitet wird der Aktionsspieltag zudem mit einer Spendenaktion, bei der die involvierten Vereine für jedes geschossene Tor 100 Euro spenden. Die erzielte Spendensumme wird der DFB dann mit eigenen Mitteln verdoppeln und der gemeinnützigen Organisation "Sports for Future" übergeben, die sich für den Klimaschutz einsetzt und unter anderem Schulen in Nigeria und dem Senegal unterstützt.

"Mit dem Potenzial, Millionen von Menschen zu erreichen, sie zu sensibilisieren und zu mobilisieren, bietet sich hier eine große Chance, die wir gemeinsam mit den Amateur- und Profivereinen in den kommenden Jahren nutzen wollen", fügte Neuendorf noch hinzu.

DFB-Aktionsspieltag: Datum und Wettbewerbe