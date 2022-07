BVB vs. Lüner SV, Übertragung: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund tritt im Zuge seiner Saisonvorbereitung zu einem Testspiel gegen den Lüner SV an. SPOX erklärt, wie man es heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Der Startschuss ist gefallen: Borussia Dortmund hat am vergangenen Mittwoch seine Vorbereitung auf die Saison 2022/23 aufgenommen. Der BVB rüstet sich dabei zunächst auf dem eigenen Klubgelände in Brackel für die neue Spielzeit, ehe es am 15. Juli ins Trainingslager nach Bad Ragaz geht. Dort hält sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic dann bis zum 23. Juli auf.

Zu den ersten Testspielen kommt es bereits vor der Abreise in die Schweiz. Am heutigen Dienstag, den 5. Juli stehen die Schwarz-Gelben dem Lüner SV aus der Westfalenliga gegenüber. Das Aufeinandertreffen findet in der Kampfbahn Schwansbell in Lünen statt, der Anstoß ist für 19 Uhr angesetzt.

Wird es den BVB gegen den Lüner SV heute live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen geben? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Edin Terzic ist wieder Trainer von Borussia Dortmund.

BVB vs. Lüner SV, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Zu dem Freundschaftsspiel der Dortmunder in Lünen wird es keine Übertragung im klassischen Free-TV geben. Und dennoch schaut man nicht in die Röhre, wenn man nicht gerade selbst vor Ort dabei sein kann.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die 90 Minuten des BVB nämlich live auf Sky Sport News. Dieser Kanal war eine lange Zeit im Free-TV verfügbar, ist es aber seit dem 21. Juli 2021 wieder nicht. Dementsprechend ist ein Abonnement vonnöten, um einschalten zu können. Mit Sky Go und Sky Ticket bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch Sky Sport News und somit auch das Spiel ebenso via Livestream anzusehen.

Eine andere Option außer Sky gibt es im Fernsehen zu dem Testspiel der Borussia nicht - dafür aber im Livestream. Der BVB selbst strahlt die Begegnung nämlich kostenlos auf YouTube aus.

BVB vs. Lüner SV, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Wem es nicht möglich ist, heute beim BVB im TV oder Livestream einzuschalten, darf gerne bei SPOX vorbeischauen. Hier wird das Duell nämlich wiederum im Liveticker begleitet, sodass Ihr nichts verpasst.

BVB: Testspiele während Saisonvorbereitung 2022/23

Der BVB startet seine Testspiel-Serie in Lünen. Danach stehen noch vier weitere Freundschaftsspiele an, bevor am 29. Juli mit dem DFB-Pokal bei 1860 München der Pflichtspiel-Start ansteht. Die Dortmunder testen noch gegen Dynamo Dresden, den SC Verl sowie die spanischen Erstligisten FC Valencia und FC Villarreal an.