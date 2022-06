Noch bis vor wenigen Tagen waren einige Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, nun beginnen bereits die ersten Testspiele als Vorbereitung auf die neue Saison. Wo Ihr die Übertragung des Spiels TSV 1860 München gegen den KSC im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Langsam, aber sicher wird aus dem Rückwärtsgang in Richtung Aufarbeit der vergangenen Runde in die ersten Gänge nach vorne in Richtung Saison 2022/23 geschaltet. Dabei dürfen die Testspiele nicht fehlen, die nach und nach die Stammelf für die erste DFB-Pokal-Runde Ende Juli herauskristallisieren sollen.

Am heutigen Samstag trifft im Zuge der Saisonvorbereitung der Drittligist TSV 1860 München auf den höherklassigen Karlsruher SC, der nach einer abermals ungefährdeten Runde in Liga 2 erneut die Grundlage schaffen will, um mit dem Abstieg auch in der kommenden Spielzeit nichts zu tun zu haben.

Einfach dürfte das nicht werden, verloren die Badener doch mit Topstürmer Philip Hofmann, der sich dem Bundesligisten VfL Bochum angeschlossen hat, ihren treffsichersten Spieler. Vor wenigen Tagen wurde darauf allerdings mit der Verpflichtung von Mikkel Kaufmann reagiert. Der Däne hatte beim HSV in der letzten Saison einen guten Eindruck hinterlassen und kommt nun vom FC Kopenhagen auf Leihbasis. Die Münchner wilderten ihrerseits beim Ligakonkurrenten aus Mannheim, indem sie sowohl Defensivstratege Jesper Verlaat als auch Offensivspezialist Joseph Boyamba von Waldhof loseisten.

© getty Die große Unbekannte beim KSC: Wie schlägt sich der Zweitligist ohne ihren ehemaligen Topstürmer Philipp Hofmann?

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich den Vorbereitungsauftakt der beiden Mannschaften nicht entgehen lassen will, wird leider im linearen Fernsehprogramm keine Aussicht auf Erfolg haben. Kein TV-Sender überträgt das Spiel. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Duell kostenlos zu schauen, dafür muss aber ein Onlineangebot im Livestream genutzt werden. Löwen-TV, der YouTube-Channel der 60er, überträgt das Spiel live und in voller Länge. Schaltet also dort ein, um mit dabei zu sein.

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Das Auftaktprogramm der beiden Mannschaften

Interessant wird natürlich auch zu sehen sein, wie sich die beiden Teams in den ersten Spielen der neuen Saison schlagen. Gegen wen der TSV 1860 München die nächste Spielzeit eröffnen darf, steht allerdings noch nicht fest, da der Spielplan der 3. Liga erst in Kürze veröffentlicht wird.

Anders ist das beim Zweitligisten aus Karlsruhe: Der Vorjahres-Zwölfte muss am ersten Spieltag zum Auswärtsspiel beim SC Paderborn antreten. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag, den 17. Juli um 13.30 Uhr.

TSV 1860 München vs. KSC, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Der erste Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick