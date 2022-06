Max Kruse räumt erneut bei der World Series of Poker ab

Max Kruse hat nach seinem Erfolg am Donnerstag bei der World Series of Poker erneut abgeräumt. Für den Final Table reichte es aber nicht.

Von 264 Spielern schaffte es der Profi des VfL Wolfsburg in der Variante "H.O.R.S.E" am Ende auf den 52. Platz und durfte sich deshalb über ein Preisgeld in Höhe von 3.760 Dollar freuen. Der Buy In betrug 1500 Dollar.

Dabei war Kruse nach einem "unglaublichen Run" in der Nacht zum Donnerstag auf Platz zwei liegend in den Tag gestartet.

Kurz zuvor hatte Kruse im Modus "2-7-Lowball" noch den Final Tabele erreicht und das Turnier letztlich auf Rang sieben beendet (Preisgeld: 14.000 Dollar).