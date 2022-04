Die Fußball-Saison 2021/22 neigt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Topligen Europas langsam dem Ende entgegen. Wie sieht der aktuelle Stand im Kampf um den Goldenen Schuh aus? Wir verraten es Euch.

Der Goldene Schuh ist ein individueller Preis, der jährlich vom französischen Magazin France Football dem erfolgreichsten Torjäger der Fußball-Saison verliehen wird. Dabei gewinnt den Titel nicht unbedingt der Spieler, der die meisten Tore in einer Spielzeit erzielt hat, obwohl dies häufig der Fall ist. Es werden nämlich die erzielten Punkte zur Entscheidung herangezogen. Eine hohe Punktzahl bekommt man wiederum nur, wenn man viele Tore schießt. Weil es jedoch in den stärkeren Ligen Europas schwieriger ist, viele Tore zu schießen, wurden 1997 Multiplikatoren eingeführt, die die Torjäger in ebendiesen Topligen für den höheren Grad der Konkurrenz belohnen.

Welche Ligen dabei zu den "stärkeren" zählen, bestimmt die UEFA-Fünfjahreswertung. Dabei handelt es sich um die obersten fünf der Rangliste, aktuell also um die englische Premier League, die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die deutsche Bundesliga und die französische Ligue 1. Tore in diesen Ligen werden mit dem Faktor zwei multipliziert. In den Ligen auf den Rängen sechs bis 22 wird mit 1,5 multipliziert. Der Rest wird einfach gezählt.

Dank des großzügigen Multiplikators kommen die meisten Sieger aus den fünf Topligen. Spiele außerhalb der nationalen Liga werden für den Goldenen Schuh übrigens nicht mitgerechnet. Was in der Champions League, Europa League oder im nationalen Pokal passiert, ist also für den Preis nicht von Bedeutung.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wie der aktuelle Stand im Rennen um den Goldenen Schuh 2022 aussieht.

© getty Insgesamt sechsmal gewann Lionel Messi bereits den Goldenen Schuh - Rekord.

Goldener Schuh: So ist der Stand derzeit bei Europas besten Torjägern

Stand jetzt steht mit Robert Lewandowski ein bekanntes Gesicht an der Spitze der Liste für den Goldenen Schuh. Der Stürmer von Bayern München hat bereits in der abgelaufenen Saison - zum ersten Mal - die Trophäe gewonnen und ist gerade dabei, sie auch für die Spielzeit 2021/22 einzusacken. Der Pole traf in der Bundesliga bislang bereits 32-mal. Obwohl er somit einen Treffer weniger erzielt hat als Verfolger Ohi Omoijuanfo von Roter Stern Belgrad, liegt er dank des besseren Faktors vor dem Norweger - der Abstand zum aktuell Zweiten beträgt 14,5 Punkte. Mit Blick auf den noch kurzen Spielkalender in den europäischen Topligen wird sich Lewandowski die Titelverteidigung wohl nicht mehr nehmen lassen.

Zu beachten ist jedoch, dass in der Bundesliga lediglich 34 Spiele bestritten werden, in Italien, Spanien, England und Frankreich werden dagegen 38 Spiele pro Saison absolviert. Somit haben Ciro Immobile (aktuell Dritter, 48 Punkte), Karim Benzema (aktuell Vierter, 48 Punkte) und viele andere etwas mehr Zeit, um Tore zu schießen.

Rang Spieler Alter Nation Verein Tore Faktor Punkte 1 Robert Lewandowski 33 Polen FC Bayern München 32 2 64 2 Ohi Omoijuanfo 28 Norwegen Roter Stern Belgrad 33 1,5 49.5 3 Ciro Immobile 32 Italien Lazio Rom 24 2 48 4 Karim Benzema 34 Frankreich Real Madrid 24 2 48 5 Dusan Vlahovic 22 Serbien Juventus Turin 22 2 44 6 Patrik Schick 26 Tschechien Bayer Leverkusen 20 2 40 7 Kylian Mbappe 23 Frankreich Paris Saint-Germain 20 2 40 8 Mohamed Salah 29 Ägypten FC Liverpool 20 2 40 9 Thomas Lehne Olsen 30 Norwegen Lilleström SK 26 1,5 39 10 Deniz Undav 25 Türkei Royale Union Saint Gilloise 25 1,5 37.5

Goldener Schuh: Die Sieger der vergangenen zehn Saisons

Die 2010er Dekade dominierten, was den Goldenen Schuh betrifft, vor allem Lionel Messi, Luis Suarez und Cristiano Ronaldo. Die drei Stürmer sicherten sich in den vergangenen zehn Spielzeiten achtmal die Trophäe, wobei Messi den Großteil abstaubte. Erst 2019/20 konnte Ciro Immobile im Dress von Lazio Rom mit 36 Treffern in der Serie A die Dominanz des Trios brechen. In der Saison darauf sicherte sich dann Lewandowski den Goldenen Schuh.