Nach der Ballon d'Or-Zeremonie folgen die FIFA Best Awards - so war man es gewöhnt und so ist es auch in diesem Jahr wieder. SPOX erklärt Euch, wann die Preisverleihung stattfindet und was Ihr darüber hinaus zum Event wissen müsst.

Beim Ballon d'Or-Award musste sich Robert Lewandowski noch seinem Mitbewerber Lionel Messi geschlagen geben, nun bietet sich dem Bayern-Star die zweite Möglichkeit zum besten Spieler des abgelaufenen Jahres ernannt zu werden.

Alle Einzelheiten zur Vergabe - inklusive Datum, nominierten Spielern sowie der Übertragung - erfahrt Ihr jetzt.

FIFA-Weltfußballer: Wann findet die Verleihung der FIFA The Best Awards statt?

Zum sechsten Mal in der Geschichte vergibt die Fußballorganisation FIFA die begehrten Best Awards. Wie schon im letzten Jahr wird die Veranstaltung jedoch virtuell abgehalten. Eine Siegerehrung wie im Falle der Ballon d'Or-Zeremonie fällt also aus.

Eine Veränderung zum letzten Mal stellt jedoch das Datum dar. Während die Preise für das Jahr 2020 noch im Dezember vergeben wurden, müssen sich die nominierten Fußballerinnen und Fußballer diesmal bis zum 17. Januar 2022 um 19.30 Uhr gedulden.

FIFA The Best Awards: Wo wird die Preisverleihung im TV und Livestream übertragen?

Wer sich das Spektakel zu Gemüte führen möchte, der kann sich anders als bei so manch einem Fußballspiel entspannt zurücklehnen. Gleich mehrere Anbieter strahlen die virtuelle Zeremonie live und kostenlos aus.

Zu allererst ist in diesem Zusammenhang die FIFA selbst zu nennen, die eine Übertragung sowohl über die eigene Website als auch jegliche Social Media-Kanäle zur Verfügung stellt. Wer einen deutschen Kommentar bevorzugt, der sollte allerdings auf den Stream von Sky Sport zurückgreifen. Im linearen Fernsehen hat der Sender Sky Sport News das Event im Programm. Seit einigen Monaten ist der Sender jedoch kostenpflichtig.

© imago images Gewinnt Robert Lewandowski den The Best Player-Award der FIFA zum zweiten Mal nacheinander?

FIFA The Best Awards: Welche Spieler sind nominiert?

Insgesamt sechs Awards stellte die französische Sportzeitschrift France Football Ende November des vergangenen Jahres aus. Die FIFA hingegen übertrumpft diesen Wert: Kumuliert neun Trophäen sind für die Vergabe vorgesehen. Die folgenden Kategorien zur stehen zur Wahl:

Weltfußballerin

Weltfußballer

Welttorhüterin

Welttorhüter

Welttrainer/in der Frauen

Welttrainer der Männer

Puskas-Preis

Fanpreis

Fairplay-Preis

Am Freitag, den 7. Januar veröffentlichte die FIFA bereits eine Shortlist mit allen Nominierten der einzelnen Awards. Wen man für die einzelnen Awards ausgewählt hat, seht Ihr jetzt:

Die Nominierten: FIFA-Weltfußballerin

Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelona)

Sam Kerr (AUS/Chelsea FC Women)

Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona)

Die Nominierten: FIFA-Weltfußballer

Robert Lewandowski (POL/ Bayern München)

Lionel Messi (ARG/ Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (EGY/ Liverpool FC)

Die Nominierten: Welttorhüterin

Ann-Katrin Berger (GER/ Chelsea FC Women)

Christiane Endler (CHL/ Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (CAN/Paris Saint-Germain)

Die Nominierten: FIFA-Welttorhüter

Gianluigi Donnarumma (ITA/ Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (SEN/ FC Chelsea)

Manuel Neuer (GER( Bayern München)

Die Nominierten: FIFA-Welttrainer/in - Frauen

Lluís Cortés (ESP/ FC Barcelona)

Emma Hayes (ENG/ Chelsea FC Women)

Sarina Wiegman (NED/ Englische Frauennationalmannschaft)

Die Nominierten: FIFA-Welttrainer/in - Männer