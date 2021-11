Wales vs. Belgien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation kommt es heute zum Duell Wales gegen Belgien. Wo Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Das WM-Qualifikationsspiel Wales vs. Belgien heute im Livestream von DAZN verfolgen - JETZT noch hier ein Abo sichern!

WM-Qualifikation, Wales vs. Belgien: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das Topspiel in der Gruppe E lautet am heutigen Tag Wales gegen Belgien. Sportlich ist diese Partie jedoch nicht mehr von großem Wert. Belgien ist nämlich schon sicher Gruppenerster und Wales bereits für die Playoffs qualifiziert. Gespielt wird am heutigen Dienstag, 16. November, am letzten Spieltag der europäischen WM-Qualifikation. In der Gruppe E empfängt am heutigen Abend Wales, im Cardiff City Stadium, Belgien. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr.

Für Belgien ist die Ausgangslage vor dem abschließenden Gruppenspiel sehr beruhigend. Die Roten Teufel stehen bereits als Gruppensieger fest. Damit verbunden ist die direkte Qualifikation zur WM 2022 in Katar.

Auch Wales kann beim heutigen Aufeinandertreffen befreit aufspielen. Durch das gute Abschneiden in der Nations League hat Wales bereits die Playoffs der WM-Qualifikation erreicht. Hinzu kommt, dass Belgien schon uneinholbar auf Platz eins in der Tabelle liegt und nicht mehr eingeholt werden kann.

Theoretisch kann Wales noch auf den dritten Rang abrutschen und von Tschechien überholt werden. Da Tschechien jedoch ebenfalls ausreichend gut in der Nations League abgeschnitten hat, werden beide Teams in die Playoffs rücken - unabhängig von der jeweiligen Platzierung in der Gruppe. Das teils konfuse Verfahren seht Ihr hier im Überblick. Von der heutigen Partie ist zu erwarten, dass die Trainer einiges ausprobieren und mit Blick auf die kommenden Aufgaben neue Spieler ihre Chance bekommen werden.

WM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Abend im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Niederlande Norwegen Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Wales Belgien Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Finnland Frankreich Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Bosnien-Herzogowina Ukraine Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Tschechien Estland Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Montenegro Türkei Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Gibraltar Lettland Gruppe G

Wales vs. Belgien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV kann der spannende Kampf um Platz zwei in der Qualifikationsgruppe E heute nicht verfolgt werden. Die Übertragungsrechte an allen Spielen der europäischen WM-Qualifikation des heutigen Abends liegen bei DAZN. Dort seht Ihr also auch Wales vs. Belgien heute im Livestream.

Die Übertragung mit Kommentator Ruben Zimmermann beginnt mehrere Minuten vor dem Spielbeginn. Abrufen könnt Ihr den Livestream, wenn Ihr im Besitz eines kostenpflichtigen Abos seid, nach der Anmeldung auf dazn.com oder über die kostenlose DAZN-App. Diese ermöglicht das Verfolgen des Livestreams auf verschiedenen Devices, wie beispielsweise dem Smartphone. Die App gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs.

DAZN hat in dieser Saison mit der Bundesliga, der Primera Division, der Serie A und Ligue 1 auch vier der fünf großen europäischen Topligen im Programm-Angebot. Nicht zu vergessen: Der Streamingdienst hält zudem die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League. Doch auch Anhänger von Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA und Rugby kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Ein Monatsabo beim "Netflix des Sports" kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro.

Wales vs. Belgien, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf den Livestream von DAZN hat, kann Wales vs. Belgien heute im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Wie bieten auch einen Konferenz-Liveticker an mit dem Ihr das Geschehen von allen heutigen Spielen bestens im Blick habt.

Hier geht's zum Liveticker Wales - Belgien.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Wales vs. Belgien, Übertragung: WM-Qualifikation - Die Gruppe E in der Übersicht