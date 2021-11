Am 10. Spieltag der WM-Qualifikation trifft die Niederlande auf Norwegen. Wie Ihr das Spiel der Gruppe G live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und weitere Informationen zur Übertragung, liefert SPOX Euch in diesem Artikel.

In der heutigen Partie zwischen den Niederlanden und Norwegen geht es um Alles oder Nichts! Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation ist in der Gruppe G nämlich noch nichts entschieden. Die Plätzte eins bis drei können sich heute Abend noch komplett verschieben.

Niederlande vs. Norwegen, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das vielleicht spannendste Spiel des letzten Spieltags der WM-Qualifikation findet heute Abend zwischen den Niederlanden und Norwegen statt. Anpfiff ist am heutigen Dienstag, den 16. November, um 20.45 im De Kuip-Stadion in Rotterdam.

In der besten Ausgangslange in der Gruppe G befinden sich eindeutig die Niederlande. Mit 20 Punkten befindet sich das Team von Louis van Gaal auf dem ersten Platz in der Tabelle und damit jeweils zwei Punkte vor den ärgsten Kontrahenten aus Norwegen und der Türkei. Mit einem Sieg heute gegen Norwegen qualifiziert sich die Mannschaft direkt für die WM in Katar und hat somit alle Zügel selbst in der Hand. Das Ticket für die WM hätten sich die Niederländer schon am letzten Spieltag gegen Montenegro sichern können. Doch da verspielten sie eine 2:0-Führung in den letzten Minuten der Partie. Kann Oranje das heute besser machen?

Norwegen wird sicher etwas dagegen haben. Für das Team aus dem hohen Norden ist zwischen Platz eins und drei alles drin. Aktuell befindet sich die Mannschaft auf dem dritten Platz, welcher nicht ausreichend ist, um sich für die WM in Katar zu qualifizieren. Auf ihren unzweifelhaft besten Spieler müssen die Norweger dabei verzichten. Erling Haaland fällt nun schon seit einigen Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus. Bis mindestens Dezember wird der Stürmerstar nicht auf dem Platz stehen können. Die Mission WM-Qualifikation muss Norwegen am heutigen Abend also ohne ihn meistern.

Niederlande vs. Norwegen, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV Livestream

DAZN zeigt sich am heutigen Abend exklusiv für die Übertragung des Spiels zwischen der Niederlanden und Norwegen zuständig. Kurz vor Spielbeginn beginnt die Übertragung im TV auf DAZN 2, oder im Livestream, am heutigen Abend um 20.45 Uhr. Matthias Naebers ist heute als Kommentator im Einsatz.

© getty Beim 1:1 im Hinspiel schoss Erling Haaland das Tor für die Norweger.

Neben dieser Partie zeigt DAZN auch alle anderen Spiele der WM-Qualifikation am heutigen Abend. Diese könnt Ihr alternativ auch mit der kostenlosen DAZN-App sehen, welche es Euch ermöglicht alle Inhalte von DAZN zu streamen. Dazu gehören auch die Zusammenfassungen aller Partien am heutigen Abend.

WM-Qualifikation: Die Spiele am heutigen Abend im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Niederlande -:- Norwegen Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Wales -:- Belgien Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Finnland -:- Frankreich Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Bosnien-Herzogowina -:- Ukraine Gruppe D Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Tschechien -:- Estland Gruppe E Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Montenegro -:- Türkei Gruppe G Dienstag 16. November, 20.45 Uhr Gibraltar -:- Lettland Gruppe G

Niederlande vs. Norwegen, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die Partie im ausführlichen Liveticker. Falls Ihr das Spiel zwischen der Niederlande und Norwegen heute nicht live im TV oder im Livestream auf DAZN sehen könnt, seid Ihr bei SPOX genau richtig. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Hier geht es zum Liveticker des Parallelspiels zwischen Montenegro und der Türkei.

Niederlande vs. Norwegen, Übertragung: WM-Qualifikation: Die Gruppe G in der Übersicht