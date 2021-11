Maccabi Haifa vs. Union Berlin, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin ist in der Conference League heute in Israel zu Gast und steht dort Maccabi Haifa gegenüber. So könnt Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Was ist für Union Berlin in der Conference League noch drin? Nach vier Spieltagen befindet sich der Bundesligist in seiner Gruppe E mit vier Punkten auf dem letzten Rang. Der Rückstand auf Feyenoord Rotterdam beträgt sieben, auf Slavia Prag drei und auf Maccabi Haifa einen Zähler.

An Maccabi könnten die Unioner allerdings zeitnah vorbeiziehen, denn am heutigen Donnerstag, den 25. November, kommt es zum direkten Duell. Los geht es um 18.45 Uhr, Schauplatz der Partie ist das Sammy Ofer Stadium in der Hafenstadt im Norden Israels.

Im Folgenden klärt SPOX Euch darüber auf, wie Ihr das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Union ist in seiner Conference-League-Gruppe aktuell Letzter.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

So wie im Falle der Europa League besitzt RTL auch an der Conference League Rechte an der Ausstrahlung. Der Sender aus Köln strahlt allerdings nicht jede Partie live aus. Um Euch zu beruhigen: Das Spiel von Union bei Maccabi befindet sich natürlich im Programm.

Einen Haken gibt es jedoch. Da die Conference League wegen der Überschneidung mit der Europa League derzeit grundsätzlich nicht im Free-TV bei RTL gezeigt wird, müsst Ihr auf die Livestream-Plattform RTL+ (vormals TVNOW) zurückgreifen - und die ist kostenpflichtig.

Für das Premium-Paket zahlt Ihr 4,99 Euro pro Monat, für das Paket Premium Duo werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Alle Vor- und Nachteile und all das, was Euch jeweils geboten wird, könnt Ihr hier einsehen.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin, Übertragung: Conference League heute im Liveticker

Ihr habt kein RTL+-Abo? Ihr wollt auch keines abschließen? Wenn Ihr dann trotzdem nichts von den 90 Minuten bei Union verpassen wollt, dann seid Ihr hier richtig. SPOX bietet Euch zu der Partie einen Liveticker an. Schaut dazu zum Anstoß einfach auf der Homepage vorbei.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Maccabi Haifa - Union Berlin

Maccabi Haifa - Union Berlin Wettbewerb: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 5

5 Datum: 25. November 2021

25. November 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr TV: -

- Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Maccabi Haifa vs. Union Berlin, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Maccabi Haifa : Cohen - Tawatha, Planic, Goldberg, Meir - Mohamed, Chery, Abu Fani - Haziza, Atzili, David - Trainer: Bakhar

: Cohen - Tawatha, Planic, Goldberg, Meir - Mohamed, Chery, Abu Fani - Haziza, Atzili, David - Trainer: Bakhar Union Berlin: Luthe - Knoche, Baumgartl, Friedrich - Khedira, Prömel - Gießelmann, Ryerson, Haraguchi - Kruse, Awoniyi - Trainer: Fischer

Conference League: Gruppe E mit Union Berlin