Union Berlin ist heute am 5. Spieltag der Gruppenphase in der Conference League bei Maccabi Haifa gefordert. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Union Berlin spielt heute in der Conference League bei Maccabi Haifa. Hält der Bundesligist mit einem Sieg die Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde aufrecht? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Union Berlin zählt in Haifa nur ein Sieg. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen stehen die Köpenicker bei ihrer Europa-Rückkehr nach 20 Jahren als Gruppenletzter mit dem Rücken zur Wand, eine Niederlage beim israelischen Außenseiter wäre der frühzeitige Knockout. Mi einem Sieg steigen dagegen die Chancen der Berliner noch den zweiten Platz in der Gruppe E zu erreichen - und damit in der Conference League zu überwintern.

Vor Beginn: Die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase wird um 18.45 Uhr im Sammy Ofer Stadium in Haifa angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung in der Conference League zwischen Maccabi Tel Aviv und Union Berlin

Maccabi Haifa vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

: Cohen - Tawatha, Planic, Goldberg, Meir - Mohamed, Chery, Abu Fani - Haziza, Atzili, David - Trainer: Bakhar Union Berlin: Luthe - Knoche, Baumgartl, Friedrich - Khedira, Prömel - Gießelmann, Ryerson, Haraguchi - Kruse, Awoniyi - Trainer: Fischer

Maccabi Haifa vs. Union Berlin: Conference League heute live im TV und Livestream

RTL hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Conference. Der Privatsender überträgt Maccabi Haifa vs. Union Berlin heute aber nicht im Free-TV.

Live verfolgen könnt Ihr die Partie auf der kostenpflichtigen Livestream-Plattform RTL+ (vormals TVNOW). Für das Premium-Paket zahlt Ihr 4,99 Euro pro Monat, für das Paket Premium Duo werden 7,99 Euro pro Monat fällig.

Conference League: Gruppe E mit Union Berlin