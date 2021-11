Frauen Champions League, Übertragung: Olympique Lyon vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Frauen des FC Bayern München spielen heute in der Champions League bei Olympique Lyon. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie des 3. Spieltags der Gruppenphase live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Frauen Champions League, Olympique Lyon vs. FC Bayern München: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die Frauen des FC Bayern München treffen am heutigen Mittwoch, 10. November, in der Champions League auf eines der besten Teams Europas. Der deutsche Meister ist am 3. Spieltag der Gruppenphase bei Olympique Lyon zu Gast. Spielbeginn im Parc OL in Decines ist um 21 Uhr.

Olympique Lyon war in den vergangenen Jahren der große Dominator der Champions League. Von 2016 bis 2020 hieß der Sieger der Königklasse der Frauen stets Olympique Lyon, in der vergangenen Saison musste sich das französische Topteam erst im Finale dem FC Barcelona geschlagen geben. In die Saison 2021/22 sind die Olympique Frauen standesgemäß mit zwei Siegen in die Gruppenphase gestartet. Einem 3:0 bei BK Häcken folgte ein 5:0 gegen Benfica Lissabon.

Gegen jenes Team aus Portugal leisteten sich die Bayern-Frauen am 1. Spieltag einen Patzer und spielten lediglich 0:0. Am 2. Spieltag wurde Häcken mit 4:0 geschlagen, weshalb es heute in Lyon zum Duell des Tabellenführers (Olympique) gegen den Tabellenzweiten (FC Bayern) kommt.

Die Frauen des FC Bayern München reisen als Bundesliga-Tabellenführer zum CL-Kracher an. Am vergangenen Samstag lösten sie durch einen Sieg gegen SGS Essen den VfL Wolfsburg als Spitzenreiter ab.

2020 waren die Bayern im Viertelfinale knapp am siebenmaligen Titelträger aus Lyon gescheitert, heute sehen sie sich nicht nur in der Außenseiterrolle. "Vom spielerischen Niveau her sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe. Zudem haben wir als Bonus diesen extrem starken Teamzusammenhalt. Wir können wir selbstbewusst auftreten, furchtlos ins Spiel gehen und zeigen, was wir draufhaben, sagte Bayern-Kapitänin Lina Magull dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Highlight der neuen Gruppenphase.

Frauen Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Gruppe 10. November 2021 18.45 Uhr HB Köge Arsenal WFC C 10. November 2021 18.45 Uhr FC Barcelona TSG Hoffenheim C 10. November 2021 21 Uhr Olympique Lyon FC Bayern München D 10. November 2021 21 Uhr Benfica Lissabon BK Häcken D

Frauen Champions League, Übertragung: Olympique Lyon vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird der CL-Kracher zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern München heute nicht übertragen. Dennoch können sich alle Interessierten die Begegnung kostenlos ansehen.

Der exklusive Rechteinhaber an der Champions League der Frauen ist DAZN. Der Streamingdienst zeigt jedes der 61 Spiele der Saison 2021/22 über den Browser oder die kostenlose App im Livestream. Dieser ist nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos abrufbar. Die Übertragung mit Kommentator Jan Platte und Expertin Verena Schweer beginnt unmittelbar vor dem Anpfiff.

Und wie kann man sich Olympique Lyon vs. FC Bayern München heute dann kostenlos ansehen? Ganz einfach: Die Übertragung ist auch auf dem YouTube-Kanal von DAZN zur UEFA Women's Champions League live zu sehen - und dafür fallen keine Kosten an.

DAZN ist der Anbieter Nummer 1 der Champions League - und das nicht nur im Fußball. Neben den Spielen der Frauen seht Ihr dort auch fast alle Spiele der Königsklasse der Männer und ausgewählte Spiele der Champions League der Männer. Zudem liegen auch die die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga und den Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1 bei DAZN.

Ein Monats-Abo, das auch zahlreiche Übertragungen aus weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Eishockey, Tennis, Boxen, MMA oder Darts beinhaltet, kostet 14,99 Euro - und ist zudem jederzeit kündbar. Der Preis für ein Jahresabo liegt bei 149,99 Euro.

Frauen Champions League: Die Tabelle der Gruppe D