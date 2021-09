Ballon d'Or: Messi-Nachfolger gesucht - Termin für Gala fix

Das französische Fachmagazin France Football wird am 29. November in Paris den Ballon d'Or vergeben. Dieser Termin wurde am Mittwoch bekannt gegeben.

Ausgezeichnet werden der beste Spieler, die beste Spielerin, der beste Torwart und der beste Nachwuchsspieler.

Die Zeremonie - moderiert unter anderem vom ivorischen Ex-Star Didier Drogba - findet am 29. November um 20.30 Uhr im Theatre du Chatelet statt. Im vergangenen Jahr entfiel aufgrund der Corona-Pandemie die Ballon-d'Or-Verleihung.

Die Liste der Nominierten für diese verschiedenen Preise wird am 8. Oktober veröffentlicht. Die Ballon d'Or-Vergabe steht inzwischen im Schatten der FIFA-Auszeichnung für die besten Fußballer*innen und Trainer*innen. Diese Ehrung findet normalerweise im Dezember statt.

Bislang letzter von insgesamt fünf deutschen Preisträgern des Ballon d'Or, als Europas Fußballer des Jahres, war 1996 Matthias Sammer, Mitglied der deutschen Europameistermannschaft vor 25 Jahren.

Ballon d'Or Dream Team: Das ist das beste Team aller Zeiten © getty 1/38 France Football vergibt für 2020 bekanntlich keinen Ballon d'Or. Stattdessen wurde eine All-Time-Top-11, das "Ballon d'Or Dream Team", gekürt. Jetzt sind die Ergebnisse da: SPOX zeigt das beste Team aller Zeiten. © getty 2/38 Zur Erinnerung: 140 Journalisten aus aller Welt gaben für die Top-Elf ihre Stimme ab: Dabei wurden die Spieler in die Kategorien Tor/Abwehr/Mittelfeld/Angriff aufgeteilt. Zusätzlich zum Dream Team gibt es ein Second und Third Team. SPOX zeigt sie euch! © imago images / Poolfoto 3/38 THIRD TEAM - TOR: MANUEL NEUER (2005 – heute) © imago images / DeFodi 4/38 ABWEHR: PHILIPP LAHM (2002 – 2017) © imago images / ZUMA Wire 5/38 SERGIO RAMOS (2004 – heute) © imago images / Horstmüller 6/38 PAUL BREITNER (1970 – 1983) © imago images / WEREK 7/38 MITTELFELD: MICHEL PLATINI (1973 – 1987) © imago images / WEREK 8/38 JOHAN NEESKENS (1968 – 1991) © imago images / Buzzi 9/38 DIDI (1946 – 1967) © imago images / Kyodo News 10/38 ANDRES INIESTA (2002 - heute) © imago images / Colorsport/ ZUMA/Keystone 11/38 STURM: GEORGE BEST (1963 - 1984) © imago images / WEREK 12/38 MARCO VAN BASTEN (1981 - 1995) © imago images / Norbert Schmidt 13/38 THIERRY HENRY (1994 - 2014) © SPOX 14/38 Alle drei Teams sind auf die Formation 3-4-3 ausgelegt. So sähe die Elf auf dem Rasen aus. © imago images / Buzzi 15/38 SECOND TEAM - TOR: GIANLUIGI BUFFON (1995 – heute) © imago images / Sven Simon 16/38 ABWEHR: CARLOS ALBERTO (1963 – 1981) © imago images / Buzzi 17/38 FRANCO BARESI (1978 - 1997) © imago images / ActionPictures 18/38 Roberto Carlos (1991 – 2015) © imago images / PanoramiC 19/38 MITTELFELD: ZINEDINE ZIDANE (1989 – 2006) © imago images / HochZwei/GN 20/38 ANDREA PIRLO (1995 - 2017) © imago images / Kicker/Liedel 21/38 FRANK RIJKAARD (1980 – 1995) © imago images / Pressefoto Baumann 22/38 ALFREDO DI STEFANO (1954 – 1966) © imago images / Horstmüller 23/38 STURM: GARRINCHA (1953 - 1972) © imago images / WEREK 24/38 JOHAN CRUYFF (1964 - 1984) © imago images / Mary Evans 25/38 RONALDINHO (1998 - 2015) © SPOX 26/38 Und so sähe die Elf dann auf dem Rasen aus © getty 27/38 BALLON D'OR DREAM TEAM - Tor: LEV YACHIN (Russland, 1949 bis 1971, 326 Pflichtspiele für Dynamo Moskau) – Europas Fußballer des Jahres 1963 & Welttorhüter des Jahrhunderts, Europameister (1960), Olympiasieger (1955/56) © getty 28/38 ABWEHR: CAFU (Brasilien, 1989 bis 2008, 433 Pflichtspiele für Sao Paulo, Real Zaragoza, Palmeiras, AS Rom und AC Milan) – zweimal Weltmeister, Champions-League-Sieger, zweimal italienischer Meister © getty 29/38 FRANZ BECKENBAUER (Deutschland, 1963 bis 1983, 589 Pflichtspiele für Bayern München, New York Cosmos und Hamburger SV) – zweimal Ballon d'Or-Gewinner, Weltmeister, dreimal Sieger des Europapokals der Landesmeister © getty 30/38 PAOLO MALDINI (Italien, 1984 bis 2009, 887 Pflichtspiele für AC Milan) – zweimal Sieger des Europapokals der Landesmeister, dreimal Champions-League-Siege, siebenmal italienischer Meister © getty 31/38 MITTELFELD: XAVI (Spanien, 1997 bis 2019, 866 Pflichtspiele für den FC Barcelona und Al Sadd) – Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions-League-Sieger, achtmal spanischer Meister © getty 32/38 LOTHAR MATTHÄUS (Deutschland, 1979 bis 2000, 784 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Inter Mailand und MetroStars) – Weltfußballer, Ballon d'Or-Gewinner, Welt- und Europameister, siebenmal deutscher Meister © getty 33/38 DIEGO MARADONA (Argentinien, 1976 bis 1997, 314 Pflichtspiele für Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys) – Weltmeister, zweimal italienischer Meister, UEFA-Cup-Sieger, spanischer Pokalsieger © getty 34/38 PELE (Brasilien, 1957 bis 1977, 666 Pflichtspiele für FC Santos und New York Cosmos) – dreimal Weltmeister, sechsmal brasilianischer Meister, zweimal Sieger der Copa Libertadores © getty 35/38 ANGRIFF: LIONEL MESSI (2005 bis heute, Argentinien, 746 Pflichtspiele für den FC Barcelona) – sechsmal Ballon d'Or-Gewinner, Weltfußballer, viermal Champions-League-Sieger, zehnmal spanischer Meister, sechsmal spanischer Pokalsieger © getty 36/38 CRISTIANO RONALDO (Portugal, 2002 bis heute, 861 Pflichtspiele für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin) – zweimal Weltfußballer, fünfmal Ballon d'Or-Gewinner, Europameister, fünfmal Champions-League-Sieger © getty 37/38 RONALDO: (Brasilien, 1993 bis 2011, 446 Pflichtspiele für Cruzeiro, Eindhoven, FC Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid, AC Milan, Corinthians) – dreimal Weltfußballer, zweimal Ballon d'Or-Gewinner, zweimal Weltmeister, zweimal Copa America-Sieger 38/38 Und so sähe die Elf dann auf dem Rasen aus. Unschlagbar? Oder vielleicht ein bisschen zu offensiv?

Ballon d'Or: Wer wird Messi-Nachfolger?

Zwischen 2010 und 2015 fand die Wahl aufgrund eines Deals mit France Football unter dem Dach des Weltverbandes FIFA statt und wurde als Wahl zum Weltfußballer des Jahres durchgeführt.

Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von France Football verliehen. Den Weltfußballer kürt allerdings nach wie vor die FIFA. Die letzten Gewinner des Ballon d'Or waren Lionel Messi (Argentinien) und Megan Rapinoe (USA) im Dezember 2019.