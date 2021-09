In der neugeschaffenen Conference League findet heute der 2. Spieltag der Gruppenphase statt. Wir verraten Euch, wer die Conference League heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Aus zwei mach drei! Zur Saison 2021/22 rief die UEFA mit der Conference League einen dritten internationalen Wettbewerb ins Leben. Die Conference League soll auch Vereinen aus kleineren Fußballnationen eine Chance auf relevante europäische Spiele geben.

Erfreulich aus deutscher Sicht ist, dass sich Union Berlin in den Playoffs gegen Kuopion PS durchgesetzt hat und somit in der Gruppenphase dabei ist. Am 1. Spieltag verloren die Eisernen bei Slavia Prag, am heutigen Donnerstag haben sie im Heimspiel gegen Maccabi Haifa ab 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin die Chance die Auftaktpleite wettzumachen.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe E mit Union Berlin

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Slavia Prag 1 3:1 3 2 Maccabi Haifa 1 0:0 1 2 Feyenoord Rotterdam 1 0:0 1 4 Union Berlin 1 1:3 0

Wer zeigt / überträgt Conference League heute live im TV und Livestream?

Die Mediengruppe RTL sicherte sich neben den Übertragungsrechte der Europa League auch die Übertragungsrechte für die Conference League - und das gleich für die nächsten drei Jahre!

Der Plan für diese Saison sieht vor, dass jeden Spieltag eine Partie aus einem der beiden Wettbewerbe live im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro live im Free-TV übertragen ist. Hinzu kommen an jedem Spieltag bis zu acht Spiele plus eine Konferenz beim offiziellen RTL-Streamingdienst TVNow - ebenfalls aus beiden Wettbewerben.

Welche Spiele aus der Conference live im Free-TV oder im Livestream gezeigt werden, entscheidet sich von Woche zu Woche. So lange Union Berlin im Wettbewerb vertreten ist, ist das Spiel des Bundesligisten aber immer live zu sehen, sei es im Free-TV oder im Livestream.

Wer zeigt / überträgt Conference League heute live im TV?

Vor zwei Wochen hatte Union Berlin die Ehre, als erster Bundesligist in dieser Saison bei RTL, genauer gesagt RTL Nitro, live im Free-TV übertragen zu werden. Das heutige Spiel gegen Haifa kommt allerdings nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Stattdessen seht Ihr heute den Europa-League-Kracher Celtic Glasgow gegen Bayer Leverkusen ab 20.15 Uhr live bei RTL im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt Conference League heute im Livestream?

Union Berlin vs. Maccabi Haifa könnt Ihr heute dennoch live verfolgen - und zwar via TVNow als Einzelspiel oder in der Europa League/Europa Conference League-Konferenz.

Damit dies aber funktioniert, solltet Ihr zumindest ein Abo von TVNow Premium (4,99 Euro, jederzeit kündbar) abgeschlossen haben. Solltet Ihr Fan der Europa League und der Conference League sein lohnt sich auf alle Fälle der Season Pass über zehn Monate zum Preis von 34,90 Euro. Neukunden können TVNow einen Monat lang kostenlos testen. Wenn Ihr Euch heute also noch rechtzeitig registriert könnt Ihr Union Berlin vs. Haifa kostenlos verfolgen.

Ihr wollt Euch das Spiel auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV ansehen? Mit der App TVNow Premium ist das möglich.

Conference League und Europa League: Die Einzelspiele im Livestream bei TVNow heute im Überblick

Union Berlin gegen Maccabi Haifa ist heute das einzige Conference-League-Spiel, das bei TVNow gezeigt wird. Hinzu kommen aber sieben Spiele der Europa League, unter anderem die Partien von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Piräus (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Sturm Graz - PSV Eindhoven (Spielbeginn 18.45 Uhr)

Celtic Glasgow - Bayer Leverkusen (Spielbeginn 21 Uhr)

West Ham United - Rapid Wien (Spielbeginn 21 Uhr)

Olympique Marseille - Galatasaray Istanbul (Spielbeginn 21 Uhr)

Conference League: Der 2. Spieltag im Überblick