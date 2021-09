Für Union Berlin beginnt die Gruppenphase der Conference League 2021/22 heute auswärts bei Slavia Prag. Hier könnt Ihr das Spiel komplett im Liveticker verfolgen.

Union Berlin startet bei Slavia Prag in die Gruppenphase der Conference League. Können die Eisernen zum Auftakt Punkte aus der tschechischen Hauptstadt entführen? In unserem Liveticker seid Ihr im Minutentakt auf dem aktuellen Stand.

Slavia Prag vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Eisernen gehen voller Vorfreude in ihr erstes Gruppenspiel bei dem tschechischen Double-Gewinner. "Das Prickeln hat schon begonnen. Wir freuen uns, es ist ein Abenteuer für uns", sagte Trainer Urs Fischer. In der Bundesliga ist Union nach vier Spieltagen noch ungeschlagen (ein Sieg, drei Unentschieden). Der heutige Gegner musste in dieser noch jungen Saison bereits zwei Rückschläge verkraften. Zuerst verpasste Slavia Prag die Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League, danach scheiterte Slavia in den Play-Offs der Europa League an Legia Warschau.

Vor Beginn: Union Berlin wird heute im Sinobo Stadium in Prag, dort erfolgt der Anpfiff um 18.45 Uhr, von über 3000 Anhängern angefeuert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie am 1. Spieltag der Conference League zwischen Slavia Prag und Union Berlin.

Slavia Prag vs. Union Berlin: Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Slavia Prag: Mandous - Bah, Takacs, Kudela, Boril - Samek, Sevcik - Ekpai, Lingr, Masopust - Kuchta

Mandous - Bah, Takacs, Kudela, Boril - Samek, Sevcik - Ekpai, Lingr, Masopust - Kuchta Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Öztunali (Becker), Haraguchi - Kruse, Awoniyi

Slavia Prag vs. Union Berlin: Conference League heute live im TV und Livestream

Slavia Prag vs. Union Berlin wird heute live ab 18.15 Uhr von RTL Nitro im Free-TV übertragen.

Via der RTL-Streamingplattform TVNow könnt Ihr das Spiel zudem einzeln und auch in einer Konferenz im Livestream sehen.

TVNOW kostet 4,99 Euro pro Monat, dazu besteht die Möglichkeit auf einen Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro). Außerdem könnt Ihr TVNow einen Monat lang kostenlos testen.

