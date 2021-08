Lionel Messi bei PSG: Gehalt, Vermögen, Ablösesumme, Vertrag, Rückennummer - alle Infos zum Neuzugang von Paris Saint-Germain

Superstar Lionel Messi verlässt den FC Barcelona und spielt zukünftig für PSG. In folgendem Artikel geben wir Euch alle Infos zum PSG-Neuzugang und seiner einzigartigen Karriere.

Er ist einer der besten Fußballspieler der Gegenwart - wenn nicht sogar der Beste aller Zeiten. Die Rede ist von Lionel Messi.

Der 34 Jahre alte Argentinier beherrschte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Nach 21 Jahren beim FC Barcelona endete vergangene Woche Messis Zeit bei den Katalanen. Diese ließen am vergangenen Donnerstag verlauten, dass Messi keinen neuen Vertrag erhalten wird. Die Zusammenarbeit könne aufgrund "wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse" nicht fortgesetzt werden, hieß es in einer Erklärung.

Für den so eng mit dem Klub verbundenen Messi brach eine Welt zusammen. Am Sonntag kam es in Barcelona zu einer tränenreichen Abschiedskonferenz. Noch bevor er die ersten Worte sprechen konnte, schossen Messi bereits die Tränen in die Augen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal verabschieden muss, doch nun ist dieser Tag da", sagte er mit brüchiger Stimme.

Nachdem der Abschied vom FC Barcelona feststand, rankten sich die Gerüchte darum, wo Messi seine Karriere fortsetzen wird. Als aussichtsreichster Klub auf eine Verpflichtung des argentinischen Ballkünstlers wurde oft Paris Saint-Germain genannt. Und der Klub aus der französischen Hauptstadt machte auch das Rennen um Messi. Das bestätigte Messis Vater, der zugleich dessen Berater ist, am Dienstag gegenüber spanischen Medien. Wenig später folgte die offizielle Bestätigung seitens PSG.

Messi flog noch am gleichen Tag mit der Familie in einem Privatjet nach Paris, wo bereits seit Dienstag PSG-Anhänger auf die Ankunft Messis warten. Bei PSG wird Messi mit weiteren Superstars wie Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, dem italienischen Europameister Marco Verratti und Gianluigi Donnarumma sowie Angel Di Maria und dem Niederländer Georginio Wijnaldum ein echtes Starensemble bilden, dessen Ziel nur der Sieg in der Champions League sein kann.

© getty Lionel Messi verabschiedete sich unter Tränen vom FC Barcelona.

Lionel Messi bei PSG: Gehalt, Vermögen, Ablösesumme und Vertrag

In Lionel Messis letztem Vertrag beim FC Barcelona wurde die astronomische Ablösesumme von 700 Millionen Euro verankert. Dieses Geld könnte der finanziell angeschlagene Klub mehr als nötig genrauchen.

Lionel Messi bei PSG: Ablösesumme

Da der Vertrag von Lionel Messi beim FC Barcelona am 30. Juni 2021 offiziell auslief, erhält Barcelona keinen Cent an Ablöse. Der Klub hatte bis zuletzt versucht, Messi von einem Verbleib zu überzeugen, doch selbst die Hälfte des bisherigen Gehalts kann Barcelona Messi nicht bezahlen.

Lionel Messi bei PSG: Gehalt

Messis Gehalt in der vergangenen Saison beim FC Barcelona soll sich auf 35 Millionen Euro belaufen haben. Nach ersten Informationen soll PSG dem Argentinier nun sogar noch mehr, nämlich 40 Millionen Euro, bezahlen. Zudem soll Messi ein Handgeld in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten.

Netzrektionen: "Einen weinenden Messi gibt's sonst nur bei RTL II" © getty 1/11 Im Rahmen einer überaus emotionalen Pressekonferenz hat Lionel Messi Abschied vom FC Barcelona genommen. Es wurde sehr viel NICHT über Geld gesprochen. So reagierte das Netz. © twitter 2/11 Man kann nicht sagen, dass die Emotionen während dieser PK nicht ansteckend gewesen wären. © twitter 3/11 Antonio Secerovic (Journalist beim Kurier) © twitter 4/11 Nebojsa Martinovic © twitter 5/11 Nochmal Antonio Secerovic. © twitter 6/11 Marcus Bark (Freier Sportjournalist) © twitter 7/11 Tja, das Ergebnis ging um die Welt. © twitter 8/11 Martin Schneider (Sportjournalist Süddeutsche Zeitung) © twitter 9/11 Netter Gedanke. © twitter 10/11 Ole Waschkau (Comedian, Moderator, Podcaster) © twitter 11/11 Ein wenig Aufklärung ist immer nicht verkehrt.

Lionel Messi bei PSG: Vertrag

Noch sprechen wir bei Messis Vertragsinhalten im Konjunktiv. Sein neuer Vertrag bei PSG soll aber über zwei Jahre plus Option laufen. Nach Ablauf dessen wäre Messi 36 Jahre alt. Dann könnte er, wie bereits schon oft vermutet, seine Karriere noch in den USA, in Asien oder in Argentinien ausklingen lassen.

Lionel Messi bei PSG: Vermögen

Lionel Messi ist einer der vermögendsten Sportler der Welt. Sein derzeitiges Vermögen wir auf 510 Millionen Euro geschätzt. Damit liegt er in einer Rangliste der reichsten Sportler noch vor Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi bei PSG: Spieler im Steckbrief

Name : Lionel Messi

: Lionel Messi Geburtstag : 24.06.1987 (34 Jahre)

: 24.06.1987 (34 Jahre) Nationalität : Argentinien

: Argentinien Geburtsort : Rosario

: Rosario Aktueller Verein : Paris Saint-Germain

: Paris Saint-Germain Größe : 1,70 Meter

: 1,70 Meter Familienstand: Verheiratet, drei Kinder

So könnte das PSG-Dreamteam mit Messi aussehen © getty 1/16 Lionel Messi hat sich in einer emotionalen Pressekonferenz vom FC Barcelona verabschiedet. Der langjährige Barca-Star wird wohl zu Paris Saint-Germain wechseln. In den nächsten Tagen soll er schon den Medizincheck dort absolvieren. © getty 2/16 Messi wird demnach das Starensemble um die weiteren Neuzugänge Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum und Gianluigi Donnarumma in der französischen Hauptstadt verstärken. Doch wie könnte die PSG-Startelf aussehen? © getty 3/16 TOR - Gianluigi Donnarumma: Das Torwart-Wunderkind spielte eine starke EM für Italien und wurde am Ende zum Spieler des Turniers gewählt. Der erst 22-Jährige kommt ablösefrei von Milan und wird die neue Nummer eins. © getty 4/16 ABWEHR - Achraf Hakimi: Der Wechsel von Inter Mailand nach Paris für rund 60 Millionen Euro ist mittlerweile fix. Hakimi bringt PSG auf der rechten Seite eine ganz neue Offensivpower (64 Torbeteiligungen in 179 Spielen). © getty 5/16 Sergio Ramos: Nach 16 Jahren bei Real ist Schluss, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung führten ins Leere. Ramos, der nicht nur beinhart verteidigt, sondern auch torgefährlich ist, kommt zu PSG für zwei Jahre. © getty 6/16 Presnel Kimpembe: In der vergangenen Saison absoluter Stammspieler bei PSG und sogar Kapitän in Abwesenheit von Marquinhos. Zwar war seine EM nicht gerade berauschend, aber bei PSG wird er eine zentrale Rolle einnehmen. © getty 7/16 Juan Bernat: Dürfte auch weiterhin auf links vor Kurzawa die Nase vorn haben. Seit seiner Ankunft 2018 aus München ist er eine feste Größe und zeigt seine Torgefahr. Verpasste weite Teile der vergangenen Saison und die EM aufgrund eines Kreuzbandrisses. © getty 8/16 MITTELFELD - Marquinhos: Der Brasilianer ist Kapitän von PSG und seit 2013 im Verein. Sein Vertrag läuft bis 2024, er geht also nirgendwo hin, rückt aber womöglich aufgrund des Ramos-Transfers endgültig auf die Sechs. © getty 9/16 Marco Verratti: Der Sechser ist ist seit 2012 in Paris und dort kaum wegzudenken. Der Italiener zählt zu den besten Sechsern Europas und dürfte auch weiterhin gesetzt sein im Mittelfeld. © getty 10/16 Georginio Wijnaldum: Sein Wechsel zu PSG wurde während der EM fixiert. Eine EM, bei der Wijnaldum zeigte, welche Qualität in ihm steckt (3 Tore). Er kommt ablösefrei von Liverpool, wo er Klopps "intelligentester Spieler" war. © getty 11/16 STURM - Kylian Mbappe: Zählt mit 22 Jahren schon zu den besten Stürmern der Welt. Mit 42 Toren in 47 Spielen absoluter PSG-Leistungsträger 20/21. Allerdings will er PSG laut L'Equipe verlassen - spätestens mit Vertragsende 2022. © getty 12/16 Neymar: Um ihn rankten sich lange Zeit Abschiedsgerüchte, allerdings verlängerte er nun bei PSG seinen Vertrag bis 2025. An guten Tagen ist er nicht zu stoppen und auch an schlechten Tagen wird das sehr schwer. Ein Weltklasse-Spieler. © SPOX 13/16 Sollte der kolportierte Messi-Wechsel vonstatten gehen und Mbappe PSG nicht verlassen, würde so wohl die erste Elf aussehen. Diese kann sowohl als 3-4-3 als auch als 4-3-3 agieren. Ein absolutes Brett. © getty 14/16 Mauro Icardi (Angriff): Sollte Mbappe gehen, wäre das zwar ein extrem schmerzhafter Verlust, ganz mit runtergelassenen Hosen stünde PSG aber aufgrund der Anwesenheit von Icardi - immerhin 13 Tore 20/21 - nicht da. © getty 15/16 Angel Di Maria: Der Argentinier ist ein wichtiger Scorer seines Teams (24 Torbeteiligungen in 43 Spielen). Angesichts der Konkurrenz wird er wohl aus dem Team rutschen. Kann aber auch den Achter geben. © getty 16/16 Und die Deutschen? Draxler und Kehrer wurden immer wieder mit nahenden Abschieden aus Paris in Verbindung gebracht. Draxler verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2024, Kehrers läuft ohnehin noch bis 2023. Beide werden es aber schwer haben.

Lionel Messi bei PSG: Rückennummer

Beim FC Barcelona und der argentinischen Nationalmannschaft spielte Messi über Jahre mit der Rückennummer 10. Diese Nummer ist bei PSG aber von Neymar besetzt. Messi soll seinem ehemaligen und neuen Teamkollegen die 10 nicht abnehmen wollen und stattdessen in Zukunft mit der Nummer 30 auf dem Rücken auflaufen.

Diese Nummer ist eigentlich für Ersatztorhüter Alexandre Letellier reserviert. Für ihn sollte sich aber eine neue Nummer finden lassen.

Lionel Messi bei PSG: Karriere, Erfolge

Messi spielte in seiner argentinischen Heimat in der Jugend bei Grandoli FC und den Newell's Old Boys. Als er 13 Jahre alt war wanderte die Familie nach Spanien aus, auch um dort die weitere Hormonstörung von Lionel Messi besser behandeln zu könne. Der damals nur 1,40 Meter große Messi überzeugte die Verantwortlichen des FC Barcelona in einem Probetraining und nahm ihn unter Vertrag.

Im Oktober 2004 debütierte Messi in der ersten Mannschaft des FC Barcelona in der Primera Division. Es war der Beginn einer einzigartigen Laufbahn, die nach 672 Toren in 778 Pflichtspielen und 35 Titeln endete. Zudem wurde Messi sechs Mal als Weltlfußballer ausgezeichnet.

© getty 2015 gewann Lionel Messi mit dem FC Barcelona zum letzten Mal die Champions League.

Lionel Messi: Seine Titel mit dem FC Barcelona in der Übersicht