Lionel Messis Abschied vom FC Barcelona - Pressekonferenz mit dem Superstar im LIVETICKER

Lionel Messi erklärt sich heute nach dem Beben beim FC Barcelona selbst. Hier könnt Ihr ab ca. 12 Uhr die Pressekonferenz mit dem argentinischen Superstar im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Während die Umstände der Trennung zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona sowie die Gerüchte über dessen angeblich bevorstehendes Engagement bei Paris Saint-Germain für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt haben und sorgen, war keine Zeit für irgendeine Art von Besinnung, Rückschau, Dankbarkeit. Wir werden sehen, ob bei Messis Pressekonferenz heute Raum für Romantik ist. Ab 12 Uhr seid Ihr hier im LIVETICKER live dabei.

Vor Beginn: Nun wird Messi selbst erstmals seine Sicht der Dinge schildern. Wir sind gespannt auf eine womöglich hochemotionale Veranstaltung.

Vor Beginn: "Obwohl zwischen dem FC Barcelona und Leo Messi eine Einigung erzielt wurde und beide Parteien die klare Absicht hatten, heute einen neuen Vertrag zu unterzeichnen, kann dieser aufgrund wirtschaftlicher und struktureller Hindernisse (Bestimmungen der spanischen LaLiga) nicht finalisiert werden."

So schnöde und unromantisch lautete die Begründung seitens des FC Barcelona für die Trennung von Lionel Messi. Mir anderen Worten: Wir können uns Messi nicht mehr leisten. Wer an diesem Umstand schuld ist, könnt Ihr hier in der Mitschrift der PK mit Präsident Laporta vom Freitagmittag nachlesen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum LIVETICKER von Lionel Messis Pressekonferenz in den Räumen den ehrwürdigen Stadions Camp Nou.