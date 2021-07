Der VfB Stuttgart trifft heute im Rahmen eines Blitzturniers in einem Testspiel auf den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream sehen könnt.

Seit vergangenem Samstag befindet sich der VfB Stuttgart in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in einem einwöchigen Trainingslager in Kitzbühel (Österreich). Im Rahmen dessen bestreitet der VfB mehrere Testspiele, unter anderem heute gegen einen namhaften Gegner.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool, Testspiel: Datum, Ort, Zeit, Infos

Am heutigen Dienstag, 20. Juli, findet in Saalfelden ein Blitzturnier mit drei namhaften Mannschaften statt. Neben dem VfB Stuttgart sind das der FC Liverpool und Wacker Innsbruck. Die von Jürgen Klopp trainierten Reds bereiten sich derzeit in Saalfelden auf die kommende Saison vor, der österreichische Zweitligist Wacker Innsbruck wird von Daniel Bierofka trainiert.

Das Turnier in der Sportanlage Bürgerau in Saalfelden findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gespielt wird im Modus "Jeder gegen Jeden". Ein Spiel dauert 30 Minuten.

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Liverpool beginnt um 18.45 Uhr. Zum Turnierauftakt trifft Liverpool auf Innsbruck, Stuttgart und Innsbruck beenden ab 19.30 Uhr das Blitzturnier.

Blitzturnier in Saalfelden im Überblick:

Datum Uhrzeit Spiel Dienstag, 20. Juli 18 Uhr FC Wacker Innsbruck - FC Liverpool Dienstag, 20. Juli 18.45 Uhr FC Liverpool - VfB Stuttgart Dienstag, 20. Juli 19.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Wacker Innsbruck

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool: Testspiel heute live im TV und Livestream

Vor Ort sind bei dem Blitzturnier keine Zuschauer zugelassen, im TV und im Livestream ist es sehr wohl zu sehen. Sky Sport News HD zeigt das komplette Turnier, und damit selbstverständlich auch VfB Stuttgart gegen FC Liverpool, heute ab 17.50 Uhr im Free-TV. Der Sender wandert ab morgen ins Pay-TV, ist dann also nur noch mit einem Sky-Abo zu sehen. Heute ist er noch via Kabel und Satellit für alle TV-Haushalte in Deutschland frei empfangbar. Das Blitzturnier ist quasi das Abschiedsgeschenk für die Zuseher im Free-TV.

Auf der Homepage von Sky könnt ihr das Blitzturnier heute auch in einem kostenlosen Livestream sehen.

VfB Stuttgart: Die Testspiele im Überblick

Der VfB Stuttgart ist in seinen bisherigen drei Testspielen noch ungeschlagen. Im letzten Testspiel trennte sich der VfB von Zweitligist Darmstadt 98. Höhepunkt der Vorbereitung ist ein Testspiel am 31. Juli gegen den FC Barcelona in der Mercedes-Benz Arena.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 6. Juli FSV Hollenbach VfB Stuttgart 1:10 10. Juli VfB Stuttgart FC St. Gallen 3:0 14. Juli VfB Stuttgart SV Darmstadt 98 1:1 20. Juli (18.45 Uhr) FC Liverpool VfB Stuttgart 20. Juli (19.30 Uhr) VfB Stuttgart FC Wacker Innsbruck 23. Juli (16.15 Uhr) VfB Stuttgart Arminia Bielefeld 31. Juli (18 Uhr) VfB Stuttgart FC Barcelona

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Am ersten Bundesliga-Spieltag empfängt der VfB Stuttgart am 14. August Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.